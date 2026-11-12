Esenciales en 5 minutos: punto del 12 de noviembre a las 8 a.m

Líbano meridional, sesión parlamentaria en Beirut, huelgas en el Hospital Nasser de Gaza, misiles interceptados en Arabia Saudita y diplomacia: el punto de 8 horas.

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Edición del 12 de noviembre de 2026 a las 8.00 horas de Beirut. Lectura: unos cinco minutos.El Líbano comienza este día entre las consecuencias de las huelgas nocturnas del miércoles y una cita parlamentaria a las 11.00 horas. En Gaza, una huelga nocturna en el complejo hospitalario de Nasser mató a seis personas según la ayuda y el hospital. Arabia Saudita anuncia la caída de misiles interceptados, mientras que la diplomacia alrededor de Ucrania e Irán pesa mucho sobre los mercados petroleros.

Líbano: las consecuencias de una noche de huelgas en el sur

El miércoles por la noche, se informó de ataques aéreos israelíes en la zona de Mansuri y Wadi Hujeir. También se informó de disparos de artillería en torno a Bani Hayyan y Wadi Slouqi. Los boletines disponibles no proporcionan un balance consolidado de recursos humanos para estas operaciones. La ausencia de cifras hace imposible concluir que no hay víctimas.

A principios del miércoles, la destrucción de viviendas se había registrado de nuevo en Zawtar al-Sharqiyah, en particular hacia Zawtar al-Gharbiyeh. No hay registros verificados de edificios afectados aquí. Estos hechos están fechados el miércoles: no se presentan como nuevas operaciones confirmadas este jueves por la mañana.

En una declaración emitida el miércoles, el ejército libanés también anunció la neutralización de una bomba aérea sin explotar en Shahour, distrito de Tyre. Una unidad especializada se desmontó y luego se trasladó a un sitio seguro. El ejército lo describió como un remanente de los ataques israelíes, sin especificar la fecha de su caída. Esta es una intervención en una antigua munición, no el anuncio de una nueva huelga.

Kassem establece condiciones para un debate sobre las armas

Naïm Kassem declaró el miércoles por la noche aceptar una discusión sobre las armas de Hezbolá después de la retirada israelí y el fin de lo que él llama la tutela extranjera. En su discurso del Día de los Mártires, el secretario general del movimiento rechazó un acuerdo marco con Israel y defendió negociaciones indirectas.

Su declaración no es un compromiso para desarmar. No establece un calendario ni un procedimiento para la entrega de armas. Kassem invoca la resolución 1701, el Armisticio de 1949 y el Acuerdo de 27 de noviembre de 2024. La cuestión sigue siendo el vínculo entre la retirada israelí, la autoridad del Estado libanés y el control de armamentos. No se anuncia ningún nuevo acuerdo sobre estos temas.

Beirut: Parlamento a las 11.00 horas, tráfico modificado

El Parlamento anunció una sesión este jueves a las 11.00 horas para examinar los proyectos y propuestas de su programa. Los anuncios preparatorios incluyen acuerdos internacionales y préstamos del Banco Mundial, así como préstamos relacionados con la electricidad y la energía solar. Su inscripción en el programa no es válida para su adopción.

Para viajar en el centro de la ciudad, las Fuerzas de Seguridad Interna anunciaron el cierre total de la Rue des Banques de 7 a.m. hasta el final de la sesión. Los motoristas son invitados a seguir las indicaciones de los agentes y los signos en el sitio. Este cambio de acceso alrededor del Parlamento debería preverse en lugar de asumir que se mantiene la circulación habitual.

Gaza: Seis muertos después de una huelga en el hospital Nasser

An Israeli strike hit the Nasser hospital complex in Khan Yunes in the early hours of Thursday. The hospital and Civil Defence reported six deaths. La defensa civil anuncia más de veinte heridos; Another hospital survey reported about thirty injured, seven of whom were in critical condition. Estos saldos siguen siendo provisionales y no deben añadirse.

Los primeros informes se refieren al edificio al-Yassin dentro del complejo. La información disponible todavía no permite establecer todas las consecuencias para los servicios hospitalarios. El ejército israelí informó de comprobar la información. En esta etapa no se mantiene ninguna justificación militar específica.

Esta huelga viene ya que la ayuda humanitaria sigue siendo difícil de alcanzar. El miércoles, el vocero Adjunto de las Naciones Unidas, Farhan Haq, afirmó que más de 150.000 tiendas esperaban fuera de Gaza para que entrara en Israel. Este número corresponde a la espera de refugios, no entregas ya realizadas a familias desplazadas.

Arabia Saudita: Misile Debris in the Mecca Region

La defensa civil saudita anunció que los escombros de dos misiles balísticos interceptados cayeron el miércoles en la región de la Meca, incluso en Sabuhah. Las autoridades saudíes atribuyen estos disparos a los Houthis. El anuncio fue reportado durante la noche de miércoles a jueves.

Se debe distinguir la región administrativa de la ciudad y sus lugares santos: los elementos consultados no permiten afirmar que la Gran Mezquita fue afectada. No se ha realizado ninguna evaluación humana con el boletín seleccionado para esta edición.

Ucrania: nueva etapa diplomática anunciada

Después de las discusiones de Abu Dhabi, Steve Witkoff y Jared Kushner están programados para reunirse con Vladimir Putin en Moscú el jueves, luego Volodymyr Zelensky en Dublín, según el programa anunciado el miércoles. Estas reuniones quedan por confirmar en las actas de las propias reuniones.

Las deliberaciones también llevaron al anuncio de un acuerdo sobre un importante intercambio de prisioneros. Quedan por finalizar las cifras y modalidades. Por consiguiente, sería prematuro presentar este intercambio como ya se ha hecho o considerarlo solo como un acuerdo de paz.

Mundo: petróleo en retiro, clima en la agenda

A las 3:41 horas, hora de Beirut, el Brent cayó en un 1,2% a 9,62 dólares por barril, y el petróleo WTI estadounidense en un 1,2% a 85,49 dólares. Estas calificaciones son las de esta encuesta nocturna, no el curso de 8 horas. El movimiento interviene contra los antecedentes de las esperanzas diplomáticas en torno a Irán y Ucrania.

En Antalya, el programa de COP31 está planeando un nuevo día de declaraciones de líderes el jueves. El miércoles, el presidente iraní Masoud Pezeshkian pidió un mecanismo para compensar los daños ambientales que atribuía a las huelgas estadounidenses e israelíes. No se anuncia ningún mecanismo ni cantidad de reparación como aprobado.

Siguientes puntos para comprobar:la actualización en Nasser, los acontecimientos confirmados en el Líbano meridional, la celebración del período de sesiones parlamentario y los resultados de las reuniones diplomáticas anunciadas.

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