Gaza: un ataque mortal en el hospital Nasser · Global Voices

Una huelga golpeó el Hospital Nasser en Khan Yunes la noche del 11 al 12 de noviembre. Los informes provisionales indican al menos cinco muertes.

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An Israeli strike hit the Nasser medical complex in Khan Yunes, in the southern Gaza Strip, early on Thursday, 12 November 2026. Al menos cinco personas murieron y unas 20 resultaron heridas, según la Defensa Civil de Gaza citada por Reuters. The Palestinian agency Safa reports that six people were killed and more than twenty injured, also attributed to the Civil Defence.

Estas cifras siguen siendo provisionales. The death toll of five deaths is reported in a report byReuters del 11 de noviembre al 2326 UTC12 de noviembre a las 0126 horas en Gaza. Un cirujano es uno de los muertos, según esta cuenta. Esta diferencia en la fecha se debe a la zona horaria: la huelga se reporta en las primeras horas del jueves, en hora local.

The al-Yassin building hit

Safainforma que el bombardeo llegó al edificio al-Yassin, dentro del complejo médico del oeste de Khan Yunes. La agencia cita a Mahmoud Bassal, portavoz de la Defensa Civil, por su informe de seis muertes y más de veinte lesiones. Este no es un segundo balance que se añadirá al balance de Reuters, sino un registro de la misma huelga.

Según el corresponsal del canalAl-GhadAl menos un misil llegó al segundo piso, donde se encuentran los servicios quirúrgicos. La cadena reportó lesiones entre pacientes, personal y asistentes, así como un incendio que requería respuesta de emergencia. Todavía no se ha establecido el alcance completo de los daños y sus consecuencias para el funcionamiento del establecimiento.

Circunstancias todavía incompletamente documentadas

Reuters indicó que no recibió ningún comentario inmediato del ejército israelí. Por lo tanto, la información disponible no establece qué objetivo habría sido apuntado o qué justificación podría hacer. Ninguna hipótesis de asesinato objetivo se mantiene aquí como un hecho.

Al-Arabyreporta la huelga y destaca el lugar de Nasser entre los principales hospitales de Gaza. Además de la evaluación inmediata, la cuestión de la continuidad de la atención se plantea en un edificio con servicios quirúrgicos. Sin embargo, sería prematuro deducir un cierre de todo el complejo o un número específico de pacientes sin tratamiento.

Un sistema de salud ya debilitado

Esta huelga ocurrió cuando la violencia continuó a pesar de la cesación del fuego que entró en vigor en octubre de 2025. También se encuentra en una situación de salud marcada por la escasez. Al-Ghad, portavoz del Ministerio de Salud de Gaza, Khalil al-Daqran, dijo que el 58% de los medicamentos necesarios para salvar vidas no estaban disponibles.

Este hallazgo de salud no constituye una evaluación de la huelga de Nasser. Del mismo modo, las víctimas de otros bombardeos reportados durante el día del miércoles no deben ser agregadas sin revisar las muertes reportadas en el hospital. En esta etapa, los puntos a aclarar siguen siendo la evaluación final, la situación de los servicios afectados y una posible reacción oficial israelí.

Ilustración: Jabaliya, 31 de mayo de 2024. Esta imagen de archivo no muestra ni el Hospital Nasser ni la huelga del 12 de noviembre de 2026. © Hussein Jaber / OOPS,CC BY-SA 3.0 IGOviaWikimedia Commons. Imagen sin modificación.

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