Banco de Hábitat: 1.300 préstamos, según Antoine Habib

Antoine Habib presenta un balance de unos 1.300 préstamos concedidos por el Banco de Hábitat, por casi 90 millones de dólares a principios de octubre de 2026. Propone una política más amplia, que incluye un impuesto sobre la vivienda vacante y una mayor coordinación pública. Las sumas de 165, 114 y 25 millones mencionadas para la financiación árabe corresponden a diferentes niveles, sin poder añadirlas. La fecha de recepción de la última serie requiere una confirmación precisa del establecimiento.

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El Banco de Hábitat concedió aproximadamente 1.300 préstamos por cerca de 90 millones de dólares a principios de octubre de 2026, según su presidente Antoine Habib. Este examen, presentado en una entrevista de prensa publicada el 7 de noviembre, acompaña un llamamiento para ampliar la financiación y construir una política nacional de vivienda. Describe la actividad crediticia de la institución, sin constituir una medida de las necesidades residenciales generales del país.

Habib también defiende un impuesto sobre la vivienda vacante, algunos de los cuales podrían apoyar la vivienda. Esta propuesta requiere una decisión legislativa y un mecanismo financiero. No corresponde a un nuevo impuesto ya adoptado.

Habitat Bank: dos opiniones en diferentes fechas

El balance a principios de octubre siguió el del 2 de julio de 2026. En ese momento, la institución notificó 1.059 créditos por 74 millones de dólares. Esta primera serie incluyó 980 préstamos de adquisición, 49 para la construcción y 30 para la renovación.

Ambas encuestas cubren diferentes momentos. No deben agregarse juntos para formar una actividad total. El balance más reciente ahora coloca préstamos alrededor de 1.300, pero no incluye el mismo desglose por uso.

El oficial también menciona unas 45.000 visitas a la plataforma electrónica de la institución. Esta cifra describe la asistencia. No representa 45.000 prestatarios o tantas solicitudes aceptadas.

Los techos anunciados son 100.000 dólares para la compra o construcción y 50.000 dólares para la renovación.

En una declaración del 7 de noviembre, el Banco de Hábitat anunció el lanzamiento el lunes 9 de noviembre de 2026 de un producto para financiar viviendas prefabricadas. The institution specifies that it will publish the eligibility conditions and the procedures for filing applications at a later date. Los techos de sus otros programas no deben asimilarse a las condiciones de este nuevo producto.

Estructuras de financiación árabes del programa

El Fondo Árabe para el Desarrollo Económico y Social proporciona un total de 50 millones de dinares kuwaitíes, presentados como aproximadamente 165 millones de dólares. Este sobre constituye el marco financiero general a que se refiere Habib.

Dentro de este total, el líder cita $114 millones en transferencias y un sexto tramo de $25 millones. Las formulaciones de la entrevista no permiten establecer con certeza la fecha de recepción de este tranche: la cantidad de 114 millones aparece como un total transferido y como el que la operación conduciría.

Por lo tanto, los 25 millones no deben añadirse a los 114 millones y luego a los 165 millones de sobres. Estos son diferentes niveles de financiación. El monto realmente acreditado en una fecha determinada debe ser confirmado por la institución.

Habib indicó que seguiría buscando recursos adicionales. Su visita a Kuwait se centró en los programas existentes de cooperación y financiación de la vivienda. Desea asignar estos recursos a la continuación de los préstamos, de conformidad con los criterios de elegibilidad del Banco.

Préstamos sujetos a capacidad de reembolso

La institución presenta sus programas accesibles al Líbano de diferentes regiones, así como expatriados elegibles. Habib cita a hogares de bajos y medianos ingresos y personas con discapacidad entre los destinatarios.

Esta orientación no significa atribución automática. El banco mantiene sus criterios y vincula el desarrollo de programas con los recursos disponibles. Su presidente destacó la necesidad de proponer financiación compatible con los ingresos y el costo real de la vivienda.

El problema supera así el único techo de un préstamo. Una cantidad mayor puede ampliar la elección de una propiedad, pero también aumenta la cantidad a reembolsar. Habib requiere recursos estables y a largo plazo, así como ajustes de tasas, madurez y productos a la situación de los hogares.

Movilización de viviendas vacantes

El Presidente del Banco de Hábitat apoya un impuesto diseñado según criterios que desea ser claro y justo. Se establecen dos objetivos: fomentar el uso de bienes no ocupados y proporcionar un recurso para los programas de vivienda.

En otro discurso sobre el derecho a la vivienda, mencionó 7.000 apartamentos vacíos en Beirut. Esta cifra sigue siendo una estimación que hace, sin un inventario publicado en los artículos consultados. No hace posible calcular los ingresos de cualquier impuesto por sí mismo.

Habib propone asignar una parte de los recursos para apoyar las consignaciones. Podrían reducir el costo de la financiación o ayudar a algunos hogares a aumentar una contribución. Pide un marco para garantizar la transparencia en la recaudación y utilización de fondos.

También promueve la creación de un Ministerio de Vivienda para coordinar la acción pública. Esta propuesta institucional se suma a los debates sobre programas de arrendamiento y financiación. La ejecución todavía requiere decisiones, mientras que el banco debe especificar la recepción de fondos para sus préstamos actuales.

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