8 de noviembre de 1943: votación contra el mandato

El 8 de noviembre de 1943, los diputados libaneses retiraron el mandato francés de la Constitución. La elección precede a las detenciones del 11 de noviembre y a la liberación de 22. Examen de sus disposiciones, el debate lingüístico y el enfrentamiento entre el Gobierno libanés y las autoridades francesas en Beirut. El período de sesiones debe distinguirse del derecho constitucional del 9 de noviembre. Los archivos diplomáticos también aclaran el número de votantes y el aplazamiento de la cuestión de la bandera, a menudo confundido con esta primera revisión.

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El 8 de noviembre de 1943, la Cámara de Diputados del Líbano votó sobre una revisión constitucional que suprimió las disposiciones relativas al mandato francés. Ese día, el gobierno de Riad al-Solh y el presidente Bechara al-Khury reivindicaron la independencia en el mismo texto de las instituciones. Francia impugna su derecho a actuar sin su consentimiento. Tres días después, sus autoridades arrestaron a los principales líderes libaneses.

Esta sesión precedió por dos semanas la fecha que se convirtió en la fiesta nacional. Tampoco debe confundirse con la fecha del texto jurídico: la votación tuvo lugar el 8 de noviembre, mientras que la ley constitucional fue de 9 de noviembre de 1943. Las acciones son entonces claras: ¿pueden las autoridades elegidas en Beirut eliminar las disposiciones que las colocan bajo tutela?

8 de noviembre de 1943: la soberanía entra en la Constitución

La Constitución de 1926 organiza una República con un Presidente, un Gobierno y un Parlamento. Pero varios de sus artículos reservan prerrogativas al poder del abogado. Por consiguiente, la existencia de instituciones libanesas no significa que ejerzan libremente todos los atributos de la soberanía. Las disposiciones relativas a Francia y la Liga de las Naciones mantienen esta limitación en la legislación básica.

La reforma de noviembre apunta a estas referencias. Article 1 ceases to make the definition of territory dependent on French recognition and that of the League of Nations. En el artículo 52, la competencia presidencial en materia de tratados ya no está sujeta a una disposición del mandato. Article 102 loses the sentence which placed the Constitution under the protection of France’s agent.

Se derogan los artículos 90 a 94, relativos a los arreglos de mandato. Estas aboliciones afectan la relación entre las instituciones libanesas y la autoridad francesa. Ellos dan una traducción legal al programa independiente del gobierno. Sin embargo, no regulan la transferencia de cada departamento administrativo o la salida de fuerzas extranjeras por adopción sola.

La cuestión del francés, la de la bandera

La regla 11 es otro punto importante en el debate. La revisión elimina el francés como segundo idioma oficial. El árabe se convierte en el idioma nacional oficial; una ley especial debe determinar los casos de uso del francés. La distinción cuenta: el voto enmienda una norma constitucional, no pronuncia una prohibición general de hablar o enseñar francés.

El informe diplomático estadounidense del día siguiente describe un animado debate sobre este artículo. Varios Miembros desean eliminar cualquier referencia al idioma francés. Sin embargo, la fórmula mantuvo la posibilidad de organizar ciertos usos por ley. Así pues, la ruptura con el mandato exige una nueva jerarquía jurídica de los idiomas, no la eliminación inmediata de todas las prácticas administrativas o culturales.

La bandera pertenece a otra etapa. En esa primera revisión no se decidió la enmienda al artículo 5, que se refería al emblema nacional. El gobierno pospone la revisión. Por lo tanto, sería incorrecto atribuir hoy a la reunión todas las decisiones simbólicas e institucionales relacionadas con la independencia.

Un voto retenido a pesar de las solicitudes francesas

En el otoño de 1943, la controversia se refería tanto al procedimiento como al contenido. Las autoridades francesas sostienen que los términos de referencia son el resultado de compromisos internacionales y no pueden modificarse sin su consentimiento. Los funcionarios libaneses se niegan a que el reconocimiento de su soberanía dependa de una nueva autorización del agente.

El proyecto se distribuyó a los Miembros el 6 de noviembre. Al día siguiente, funcionarios libaneses y sirios se reunieron en Chtaura. En su telegrama del 9 de noviembre, el representante estadounidense George Wadsworth informó de que el liderazgo sirio apoyaba el enfoque libanés. Esta coordinación regional acompaña la preparación de la reunión, sin sustituir la decisión de la Sala.

On 8 November, French representatives are still trying to get a postponement. Invocan el regreso inminente de Jean Helleu, delegado general de Francia, y la presentación de propuestas de Argel. El Gobierno del Líbano mantiene la reunión. Su negativa a aplazar la votación no excluye, en su respuesta, posteriores negociaciones con el representante francés.

El período de sesiones se celebra en una atmósfera tensa, pero sigue siendo ordenado. Según la cuenta contemporánea de Wadsworth, se rechazó una moción para remitir el proyecto al comité. Émile Eddé y otro diputado abandonaron la reunión. Cuarenta y ocho de los cincuenta y tres miembros del Parlamento continúan el debate; el voto final por votación nominal es unánime entre los presentes. Esta aclaración evita la confusión entre el voto unánime y la presencia de toda la Cámara.

La batalla continúa en los periódicos

Votar inmediatamente se convierte en un problema de información. El telegrama americano informa que el oficial de prensa francés llamó a representantes de periódicos locales esa noche. Se les prohíbe mencionar la sesión y sus resultados. Sin embargo, el personal editorial decidió publicar los hechos.

Al día siguiente, el Sûreté française incautó los periódicos, con la excepción de copias ya distribuidas o publicadas de los trabajos de impresión. Así pues, la censura procura impedir la difusión de una decisión que las autoridades libanesas consideran un acto de soberanía. Este conflicto ya no tiene lugar sólo entre las oportunidades: también afecta el flujo de información en Beirut.

De votar a las detenciones de Rachaya

On 11 November, the French authorities arrested Bechara al-Khoury, Riad al-Solh and several political leaders. The detainees are taken to the Rachaya citadel. Jean Helleu suspendió la Constitución y confió el poder a Émile Eddé. Las medidas francesas intentan neutralizar las instituciones que acaban de votar por el colapso constitucional.

La movilización libanesa y la presión diplomática, incluidos los británicos, dieron lugar a la liberación de los dirigentes el 22 de noviembre. Están de vuelta en la oficina. El Departamento de Estado de los Estados Unidos da la bienvenida a su reincorporación y a la derogación de los decretos franceses del 11 de noviembre. Así pues, el calendario mantiene tres puntos de referencia distintos: el voto del 8o, el derecho constitucional del 9o y la liberación de 22.

Las transformaciones no terminan con esta liberación. El traslado de unidades militares libanesas al Estado tuvo lugar el 1o de agosto de 1945. En noviembre de 1943, el examen constitucional abrió el conflicto decisivo sobre la autoridad: el texto ya no reservaba a Francia su mandato.

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