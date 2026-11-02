Tributación en el Líbano: Recopilación sin actividad

¿Cómo podemos aumentar los ingresos del gobierno sin más debilitar la actividad en el Líbano? Recuperación fiscal, datos de IVA y proyecto de presupuesto 2027 plantean esta cuestión desde diferentes ángulos. Yassine Jaber defiende los controles y la regularización. Fouad Zmokhol alerta sobre la capacidad de pago de los hogares y empresas. Las variaciones en la colección requieren lectura cuidadosa: por sí solas no prueban una recuperación o una disminución equivalente en el consumo.

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El Estado libanés procura aumentar sus ingresos en una economía cuya capacidad de pago sigue siendo frágil. El endurecimiento de la recuperación anunciada por Yassine Jaber viene como los ingresos del IVA interno disminuyen más de un año en la primera mitad del año. Al mismo tiempo, Fouad Zmokhol advierte contra una política que favorece a los levies a expensas de la actividad.

Estos elementos no describen una simple opción entre el impuesto y el crecimiento. El propio Ministro de Finanzas distingue entre las dificultades reales de las empresas y la negativa a pagar. Los datos fiscales también requieren lectura cuidadosa. Un aumento de los recibos no siempre demuestra una recuperación. Una disminución también puede reflejar un cambio en el tiempo.

La recaudación de impuestos también cubre las cantidades ya recaudadas

Yassine Jaber anuncia la transmisión de 107 casos a la fiscalía financiera. Se refieren a empresas e instituciones que no han cumplido sus obligaciones. According to the Minister, legal proceedings follow warnings and claims for payment. Otros archivos siguen siendo objeto de examen.

Por consiguiente, la cifra no representa todos los delitos fiscales. Tampoco se refiere a las empresas ya condenadas. El Ministro presenta la remisión judicial como último recurso. También recuerda la existencia de medidas para resolver y reducir las penas para facilitar la regularización.

Jaber dibujó una distinción importante entre dos situaciones. El impuesto sobre la renta es una deuda corporativa. El IVA recogido de los consumidores debe ser devuelto al Tesoro. El Ministro considera que la retención de esas sumas es más grave, ya que se recogieron en nombre de la Corona.

Esta distinción permite aclarar el debate sobre la capacidad de pago. Una empresa puede experimentar baja actividad mientras conserva los impuestos ya recogidos. Por el contrario, cualquier dificultad para pagar una deuda no demuestra la voluntad de fraude. Por consiguiente, la política de recuperación debe distinguir entre las dificultades económicas reales y la fuga deliberada.

Sin embargo, el Ministro se niega a anunciar la cantidad prevista de 107 expedientes. Espera las auditorías y procedimientos necesarios para establecer una suma final. Explicó que la estimación prematura podría dañar las empresas o crear expectativas excesivas. Por lo tanto, el número de archivos presentados no puede utilizarse para calcular los ingresos adquiridos.

Los ingresos del IVA no proporcionan una medida directa de consumo

Los datos del Ministerio de Finanzas para la primera mitad de 2026 muestran una disminución del 10,8% del IVA en las transacciones nacionales durante un año. Alcanza £28.100 mil millones. Importar el IVA aumentó en 2,5% a £52.700 billones.

Las dos categorías evolucionan así en diferentes direcciones. Alrededor del 65% del IVA de los seis meses proviene de las importaciones, en comparación con el 35% de las transacciones nacionales. Esta brecha indica una fragilidad de la recogida interna, no suficiente para medir el consumo. Los recibos deben ser revisados con su momento y actitud.

El segundo trimestre muestra una disminución particularmente marcada. El IVA interno aumentó de 25.100 millones de libras a 13.600 millones de libras esterlinas, lo que representa una disminución del 45,9%. Durante el mismo período, el IVA de importación disminuyó en un 6,2%. El IVA total cae en un 24,7%, basado en estos datos.

Sin embargo, un efecto de tiempo cambia el alcance de esta comparación. El pago del IVA en el cuarto trimestre de 2024 se había aplazado hasta el 20 de junio de 2025. Esta transferencia había movido algunos de los recibos de efectivo hacia el segundo trimestre de 2025. Por consiguiente, la base de la comparación es perturbada. Una caída del 45,9% en la colección no significa una disminución idéntica en el consumo.

Sin embargo, la distinción entre el IVA interno y la importación sigue siendo útil. La primera proporciona información sobre transacciones imponibles dentro del país. El segundo depende en particular del valor y la composición de las mercancías importadas. No mide automáticamente su venta final a los consumidores. Por lo tanto, añadir recetas sin distinguir sus orígenes puede enmascarar diferentes evoluciones.

Reducción de la actividad limita el crecimiento sostenible de los ingresos

Estos movimientos ocurren en una economía cuyo comercio y turismo se ven afectados por la guerra. Las corrientes de viajes publicadas por el Banco del Líbano ilustran esta fragilidad. En la primera mitad del año, las llegadas habrían disminuido un 37% más de un año. Habrían aumentado de aproximadamente 1,6 millones a aproximadamente 1 millón.

Estos datos arrojan luz sobre el entorno del consumo, sin explicar por sí solo cada variación fiscal. También se aplican precios, tarifas aplicadas y plazos de pago. Por lo tanto, algunos ingresos sobre importaciones y combustibles pueden aumentarse mediante gravámenes registrados. Este crecimiento por sí solo no muestra un aumento de la actividad.

La lectura trimestral de los ingresos fiscales ilustra esta dificultad. Los datos muestran un aumento del 45,1% en el primer trimestre y una disminución del 12,7% en el segundo. Estas variaciones no deben transformarse en tasas de crecimiento económico. Muestran sobre todo la importancia de distinguir la devolución de un impuesto de la fuerza de su base.

Por lo tanto, para el Estado las participaciones exceden la corriente inmediata de efectivo. Las empresas deben mantener una actividad, invertir y utilizar para apoyar los ingresos con el tiempo. Es en este punto que la crítica desarrollada por Fouad Zmokhol se une a la revisión de datos. Una mejor colección puede responder a una emergencia sin resolver el problema de generación de ingresos.

Zmokhol distingue el equilibrio fiscal de la recuperación económica

Fouad Zmokhol revisa el proyecto de presupuesto inicial 2027. Muestra los ingresos fiscales esperados de más de 528.000 millones de libras. Representarían aproximadamente el 86% de los ingresos previstos. Estas cifras se refieren a las previsiones presupuestarias, no a las sumas ya recibidas.

El Presidente del MIDEL, también Decano de la Universidad de San José, no discute el principio de la tributación. Reconoce la necesidad de financiar los salarios públicos, los servicios y la protección social. También defiende la lucha contra el fraude. Sus críticas se relacionan con el momento de los impuestos, su distribución y sus efectos económicos.

Describe hogares que han perdido parte de sus ahorros y el poder adquisitivo de sus salarios. El gasto en salud, educación, energía y transporte pesa sobre sus recursos. Las empresas también soportan altos costos e insuficiente financiación bancaria. Algunos reducen sus inversiones o utilizan sus propios recursos para continuar operando.

Zmokhol insiste en la combinación de impuestos y el pago privado de servicios esenciales. Un hogar contribuye a la financiación pública mientras regula directamente la electricidad, el agua o la atención. Esta carga adicional reduce los recursos disponibles para otros gastos. En su argumento, la capacidad real de pago debe seguir siendo el centro de la política fiscal.

El riesgo que describe toma la forma de un círculo vicioso. El aumento de la carga dificulta el consumo y la inversión. La actividad más débil limita entonces el empleo y la expansión empresarial. El crecimiento futuro de los ingresos es cada vez más difícil. El Estado puede entonces buscar nuevos gravámenes cada vez más cercanos.

Ampliar el cumplimiento sin penalizar a los contribuyentes accesibles

Las propuestas del Ministro y Zmokhol se reúnen en varios puntos, a pesar de sus diferentes perspectivas. Jaber destaca la simplificación de los procedimientos y servicios electrónicos. Se refirió a la limpieza del registro de empresas inactivas o ficticias. También está trabajando en la facturación electrónica y el cruce de datos fiscales con otras jurisdicciones.

Estas herramientas se presentan como proyectos en curso o trabajo. El Ministro cita los datos de aduanas y tierras para orientar los controles. También aboga por un mejor reconocimiento de los contribuyentes conformes. Su objetivo declarado es aumentar el cumplimiento espontáneo, en lugar de aumentar el enjuiciamiento.

Zmokhol también recomienda digitalización, lucha contra los residuos y ampliación de la base. Se pide, sin embargo, no apuntar a las empresas en buen estado simplemente porque son fáciles de controlar. Combina la tributación con el apoyo de pequeñas empresas productivas, la inversión y la reforma de los gastos.

Así pues, la controversia se refiere menos a la necesidad de ingresos que a su origen duradero. Los 107 expedientes todavía tienen que producir resultados judiciales y financieros verificables. El proyecto de presupuesto se basa en estimaciones. Entre estos dos horizontes, los datos del IVA requieren un monitoreo separado de la recolección, cambios de tiempo y cambios de actividad.

Fuentes

Ad Diyar, 2 de noviembre de 2026, página 3; Al Akhbar, página 5; Al Joumhouria, página 8.

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