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¿Lo sabías? En el Líbano, una serpiente fósil todavía tenía piernas

¿Lo sabías? En el Líbano, una serpiente fósil todavía tenía piernas.

Descubierta en Al-Nammura, Eupodophis descouensi vivió hace unos 95 millones de años. En 2011, los rayos X revelaron su segunda pierna pequeña, escondida en la roca. Un control de reducción de la extremidad en las serpientes.

Fotos reales del fósil: Didier Descouens, 2013, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons. Libnanews editorial editing with borred titles, subtitles and photographic extensions; adaptation under CC BY-SA 4.0: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Fuentes de fotos: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eupodophis descouensi Holotype.jpg y https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eupodophis descouensi Holotype hind leg.jpg

Fuente científica: https://www.esrf.fr/news/general/Snake-with-leg

https://libnanews.com/au-liban-un-serpent-fossile-a-et-des-pattes/

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