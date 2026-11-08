¿Lo sabías? En el Líbano, una serpiente fósil todavía tenía piernas
¿Lo sabías? En el Líbano, una serpiente fósil todavía tenía piernas.
Descubierta en Al-Nammura, Eupodophis descouensi vivió hace unos 95 millones de años. En 2011, los rayos X revelaron su segunda pierna pequeña, escondida en la roca. Un control de reducción de la extremidad en las serpientes.
Fotos reales del fósil: Didier Descouens, 2013, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons. Libnanews editorial editing with borred titles, subtitles and photographic extensions; adaptation under CC BY-SA 4.0: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Fuentes de fotos: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eupodophis descouensi Holotype.jpg y https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eupodophis descouensi Holotype hind leg.jpg
Fuente científica: https://www.esrf.fr/news/general/Snake-with-leg
https://libnanews.com/au-liban-un-serpent-fossile-a-et-des-pattes/
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