Press review 2 November 2026: Lebanon suspended from Doha negotiations, under pressure from Israeli threats and internal fractures

El Líbano enfrenta nuevas amenazas militares mientras que las negociaciones de Doha buscan una solución a las tensiones entre Washington y Teherán. La prensa del 2 de noviembre también examina informes con Damasco, el caso Dahr Al Baidar, la incautación de cocaína en Beirut y los conflictos económicos. Los salarios, la tributación, la memoria del Sur, los libros, la agenda cultural, la victoria del rugby libanés y la inteligencia artificial complementan los principales temas elegidos en los once periódicos de habla árabe proporcionados.

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En la primera página: negociar bajo la amenaza de una nueva guerra

Vista general de Doha, Qatar, 4 de marzo de 2013. Archivo fotográfico, utilizado como ilustración geográfica. Foto: Haakon S. Krohn / Wikimedia Commons — CC BY-SA 3.0.

Doha en el centro de la espera regional

Las negociaciones avanzan, los preparativos militares avanzan. Esta tensión cruza las primeras páginas del 2 de noviembre de 2026, con una preocupación común: el Líbano podría encontrarse en un enfrentamiento cuyas decisiones se toman en gran medida en otras partes. En Doha, los mediadores de Qatar continúan sus conversaciones con representantes iraníes. Al mismo tiempo, las advertencias estadounidenses e israelíes mantienen abierta la perspectiva de reanudar las hostilidades.

Al Akhbar da esta expectativa la cara de una carrera de guerra. Su edición del 2 de noviembre de 2026 describe debates sostenidos entre la delegación iraní y los intermediarios de Qatar, en contacto con Washington. El periódico coloca las negociaciones en un equilibrio de poder donde cada amenaza militar también busca pesar sobre las concesiones de la otra parte.

El optimismo sigue siendo medido en el lado iraní. Abbas Araghchi anuncia el progreso, pero ningún resultado final. Al Arabi Al Jadid, de 2 de noviembre de 2026, insiste en esta reserva: las respuestas estadounidenses a las preguntas transmitidas por Teherán aún no han determinado el futuro. El Ministro también afirma, en palabras de Al Sharq Al Awsat, que la presencia de la delegación en Doha no significa la apertura de negociaciones directas con los Estados Unidos.

Sin embargo, los puntos discutidos dan coherencia a los intercambios. Al Binaa, de 2 de noviembre de 2026, evoca una fórmula de implementación de dos días alrededor de la reapertura del Estrecho de Ormuz. El diario combina medidas relativas al petróleo iraní, los activos congelados y los arreglos marítimos con Omán. El expediente nuclear se examinará en una segunda etapa del sistema presentado.

Esta progresión diplomática va acompañada de un lenguaje de guerra. Al Quds Al Arabi, 2 de noviembre de 2026, aborda las amenazas de Donald Trump contra las instalaciones nucleares iraníes. Teherán respondió que un nuevo enfrentamiento podría durar más que el anterior y que Washington no fijaría el término solo. Al Sharq también mantiene esta coexistencia entre las discusiones y la amenaza de un ataque.

Líbano en situaciones de conflicto

Para Beirut, la incertidumbre regional se traduce en amenazas específicas. Ad Diyar, de 2 de noviembre de 2026, contiene información de la prensa israelí sobre la posible ampliación de las operaciones en el sur de Saida, así como sobre las huelgas contra los suburbios del sur de la capital. El periódico también informa de advertencias a las autoridades libanesas a través de varios canales.

El mensaje descrito por sus fuentes está dirigido a Hezbollah: la participación en una nueva guerra contra Irán expondría al Líbano a una destrucción considerable. Las amenazas buscan así influir en la decisión del movimiento incluso antes de que se reanude un enfrentamiento regional.

Tyre, Saida and Nabatiyah are also included in the military assumeds reported by Al Sharq Al Awsat of 2 November 2026, based on information published by Maariv. Nida Al Watan da alta visibilidad a este escenario, combinando en la primera página una posible invasión del Sur con la destrucción de los suburbios del sur. Estas historias se refieren a proyectos militares y advertencias, cuya ejecución sigue condicionada por la evolución del conflicto.

La amenaza ya está teniendo un impacto en los habitantes. Al Sharq Al Awsat informa que algunos residentes del suburbio meridional están buscando vivienda para el retiro. La perspectiva de un nuevo desplazamiento entra así en decisiones diarias, mientras que las familias todavía no saben si las conversaciones de Doha ayudarán a mantener el peligro lejos.

Una semana que puede redireccionar relaciones de poder

Las elecciones estadounidenses y las negociaciones israelíes añaden otra incertidumbre. Al Joumhouria del 2 de noviembre de 2026 describe una semana sensible, durante la cual los resultados políticos podrían alterar los cálculos de los líderes sin un arreglo inmediato.

Los círculos diplomáticos citados en el diario prevén tres acontecimientos: una relajación acompañada de negociaciones, una extensión de la crisis por debajo del umbral de una guerra ampliada, o un fracaso diplomático que conduce a una nueva escalada. Para el Líbano, estas oportunidades tienen un peso muy desigual. El país necesita un período de estabilidad para reconstruir y operar sus instituciones; sigue estando particularmente expuesto al costo de un nuevo enfrentamiento.

Un Nahar de 2 de noviembre de 2026 coloca esta vulnerabilidad en doble presión. Las amenazas israelíes se desarrollan en un momento en que la relación entre Hezbollah y el poder se extiende alrededor del archivo Dahr al-Baidar. El frente externo y la crisis interna se reúnen en una cuestión central: ¿quién puede decidir la seguridad del país y con qué capacidad imponer esta decisión?

Política local: el tema de las armas pone al gobierno y a Hezbollah cara a cara

El Gran Serail en Beirut, 12 de agosto de 2017. Archivo fotográfico que ilustra la sección política. Foto: Pjposullivan1 / Wikimedia Commons — CC BY-SA 2.0.

Dahr Al Baidar va más allá del camión interceptado

El caso Dahr Al Baidar de armas y explosivos tiene una dimensión que va más allá de las circunstancias de la interceptación. Ahora cubre la implementación de las decisiones gubernamentales, las actividades militares de Hezbollah y la elección de jurisdicción para revisar el caso.

Al Joumhouria, de 2 de noviembre de 2026, informa que el comisionado del gobierno ante el tribunal militar, el juez Claude Ghanem, ha presentado cargos contra trece personas. Las calificaciones seleccionadas dan al archivo un alcance importante. El Ministro de Justicia, Adel Nassar, defiende la continuación de los procedimientos que permiten remitirse al Consejo de Justicia.

Por lo tanto, el gobierno se enfrenta a una prueba política y judicial. Ir al final del procedimiento significa afirmar la capacidad de las instituciones para tratar un caso relacionado con las armas de Hezbollah. Pero esta declaración viene en un clima regional tenso, donde cada decisión puede ser interpretada como un elemento de enfrentamiento más amplio.

Es precisamente este riesgo que Al Akhbar del 2 de noviembre de 2026 plantea. El periódico describe contactos diseñados para evitar que el caso cause una ruptura entre el movimiento y las instituciones. En su lectura, el expediente se refiere al desacuerdo sobre el rearme de Hezbolá y la legitimidad que reclama contra Israel.

Nida Al Watan toma una posición mucho más crítica. Su edición del 2 de noviembre de 2026 impugna los argumentos que se oponen a la transferencia del caso al Consejo de Justicia. Cuando Al Akhbar insiste en los peligros políticos de la confrontación, Nida Al Watan destaca los obstáculos al tratamiento institucional del caso.

An Nahar describe un intento de contener el conflicto sin haber resuelto sus causas. Los contactos entre los funcionarios ayudan a limitar la escalada inmediata, pero el desacuerdo sigue siendo sobre los enjuiciamientos, la entrega de personas buscadas y el alcance de las decisiones del Estado.

Béchara Rai pide una decisión nacional sobre la guerra y la paz

De Bkerké, el patriarca maronita sustituyó la discusión sobre el terreno de la responsabilidad hacia la población. La preservación del Líbano de una nueva guerra es, según Ad Diyar, de 2 de noviembre de 2026, una responsabilidad nacional importante.

Béchara Rai insiste en las consecuencias humanas de una nueva confrontación: destrucción, desplazamiento y sufrimiento adicional para los habitantes ya probados. Defende una sola decisión sobre la guerra y la paz, así como el control de armamentos por el Estado y sus instituciones jurídicas.

Esta declaración llega directamente a las noticias de Dahr Al Baidar. Al Joumhouria, de 2 de noviembre de 2026, informa que el patriarca se refiere a los peligros del tráfico de armas y pide que se fortalezca el control fronterizo. La protección del país, en su discurso, pasa por la soberanía externa y la autoridad de las instituciones dentro.

Gebran Bassil interviene en un registro vecino cuando critica las decisiones unilaterales que podrían involucrar al Líbano en un conflicto regional. An Nahar of 2 November 2026 reported its distinction between the defence of the territory and a decision to attack or rise. En su opinión, este último presupone una decisión nacional que tenga en cuenta los intereses del país.

At بي

La conmemoración del nacimiento de Rafic Hariri trae al primer plano otra memoria de poder. Ad Diyar, de 2 de noviembre de 2026, describe una reunión política y social organizada en el Centre House por iniciativa de Bahia Hariri.

La reunión combina una revisión del viaje del ex Primer Ministro con una presentación de la nueva orientación de su fundación. Una película traza las principales etapas de su vida, desde sus comienzos hasta su asesinato, mientras que las herramientas de inteligencia artificial se movilizan para hacer oír sus textos y devolver su presencia.

Bahia Hariri aprovecha esta oportunidad para expresar su preocupación por las actuales tensiones y discursos que amenazan los vínculos entre el Líbano. Saad Hariri también rinde homenaje a su padre, vinculando su memoria con la educación, la modernización y la capacidad de construir un futuro.

Diplomacia: Beirut revive los archivos con Damasco y busca contener los efectos de la crisis regional

Visita a Damasco con casos concretos

Borders, refugees and detainees: the Lebanese delegation expected in Damascus must address long-standing issues affecting relations between the two countries. Ad Diyar, de 2 de noviembre de 2026, presenta esta visita como un intento de reiniciar varios proyectos de cooperación.

La delegación está dirigida por el Viceprimer Ministro Tarek Mitri. An Nahar of 2 November 2026 mentions the participation of Ministers of the Interior, Labour, Education and Social Affairs. Esta composición da una idea del alcance de los debates, que vinculan las cuestiones de seguridad con las condiciones de regreso y reasentamiento de los refugiados.

En las fronteras, el comercio debe incluir el contrabando, el cruce y el seguimiento de los movimientos. Ad Diyar se refiere a la cooperación entre los servicios interesados. La revista también informa sobre la búsqueda de procedimientos para hacer los pasajes más controlables y los movimientos más legibles.

El regreso de los refugiados plantea otro conjunto de desafíos. Requiere vivienda, escuelas, atención y oportunidades de reasentamiento. According to information published by Ad Diyar, discussions must also relate to the material conditions for this return and to coordination with international actors.

Los archivos de los reclusos también siguen siendo sensibles. El día a día se refiere al examen de nuevas liberaciones de prisioneros sirios después de una primera fase en la que participaron 264 personas. Las situaciones y garantías jurídicas pertinentes se examinan entre las dos partes.

Los incidentes de seguridad afectan a las relaciones bilaterales

An Nahar of 2 November 2026 states that the delegation must also address recent security events in Lebanon related to wanted persons in Syria. Estos incidentes recuerdan que la relación entre ambos países también se desarrolla en las prácticas de servicio y de conformidad con la competencia de cada Estado.

Ad Diyar insiste, en su edición del día, en la necesidad de construir relaciones entre Estado y Estado. This approach involves institutional exchanges, identifiable procedures and bilateral treatment of disputes.

La visita forma parte de una actividad diplomática más amplia. Al Liwaa, de 2 de noviembre de 2026, también anuncia la llegada del Ministro de Relaciones Exteriores de Jordania a Beirut. Los contactos con los países vecinos continúan a medida que las autoridades libanesas tratan de limitar los efectos de un posible fracaso de las negociaciones regionales.

En el Golfo, proteger la navegación y mantener canales diplomáticos

La seguridad marítima ocupa un lugar importante en la cobertura diplomática de Al Sharq Al Awsat, de 2 de noviembre de 2026. En el documento se examinan las deliberaciones del Diálogo de Manama, donde se expresan preocupaciones acerca de los cruces marítimos, los suministros energéticos y el riesgo de una nueva confrontación con Irán.

The reported Saudi position emphasizes the collective responsibility to protect navigation. Bahrein defiende un marco de seguridad regional que podría permanecer abierto al Irán, sujeto al respeto de la soberanía y el derecho internacional.

El diario también se refiere a las iniciativas francesas y británicas para fortalecer la cooperación marítima. El objetivo es proteger los buques y responder a las amenazas, incluidas las relacionadas con las minas. Los intercambios de Manama buscan así preservar el tráfico manteniendo la posibilidad de descalificación.

Política internacional: Irán, Israel y Estados Unidos en la misma secuencia de incertidumbre

Washington entre negociación y presión militar

El tono americano sigue siendo doble. Donald Trump considera que las discusiones son útiles, pero mantiene la amenaza de un ataque. Al Quds Al Arabi y Al Sharq Al Awsat de 2 de noviembre de 2026 dan un lugar importante a esta combinación, que mantiene la presión sobre Teherán al tiempo que permite a los mediadores continuar su trabajo.

Las respuestas iraníes se centran en posibles objetivos y la duración del conflicto. Al Sharq Al Awsat informó de declaraciones de funcionarios militares que preveían una respuesta más allá de los límites geográficos de los enfrentamientos anteriores. Estas advertencias tienen como objetivo ampliar el costo de una decisión de ataque en cálculos estadounidenses.

Al Arabi Al Jadid, en su edición del 2 de noviembre de 2026, muestra que la diplomacia tiene lugar en medio de los preparativos militares. El periódico informa de ejercicios israelíes para simular emergencias complejas y enfrentamientos en varios frentes.

La formación del gobierno israelí sigue abierta

Los resultados electorales israelíes no conducen a una mayoría simple de gobiernos. Al Joumhouria del 2 de noviembre de 2026 describe las dificultades de Benjamin Netanyahu para obtener el apoyo necesario. Las relaciones personales, los compromisos de campaña y las diferencias de partido complican las alianzas.

Gadi Eisenkot, por su parte, está buscando una fórmula para formar un gobierno. Al Binaa y Al Sharq Al Awsat, de 2 de noviembre de 2026, se refieren en particular a la hipótesis de un gobierno minoritario y la cuestión de las relaciones con los partidos árabes.

En este contexto, las elecciones militares también se convierten en un tema de lucha política interna. Los periódicos examinan la posibilidad de intensificar las negociaciones, la posición de los dirigentes y sus posibilidades de mantener el poder.

Sin embargo, Al Akhbar, de 2 de noviembre de 2026, destaca los límites de un cambio de coalición para los palestinos. Su expediente sobre los partidos israelíes y la Ribera Occidental insiste en la continuidad de las políticas de ocupación más allá de la oposición entre los dirigentes. La competencia por el gobierno no significa, en su lectura, una ruptura automática en el terreno.

Gaza y el Yemen siguen atrapados en la violencia regional

Las discusiones diplomáticas no hacen que los muertos desaparezcan en otros frentes. Al Quds Al Arabi, de 2 de noviembre de 2026, informó de ocho muertes en Gaza, entre ellas un niño y cinco agentes de policía, en huelgas israelíes. La situación cotidiana sitúa estos ataques en medio de la persistencia de la violencia a pesar de los mecanismos que se supone que limitan las hostilidades.

En el Yemen también son importantes los combates y las operaciones aéreas. Al Quds Al Arabi evoca una escalada entre la aviación saudí y los Houthis, así como la lucha en varios frentes terrestres.

Al Binaa, de 2 de noviembre de 2026, vincula esta evolución a las amenazas contra los carriles marinos y los ataques de misiles. El conflicto yemení aparece en las mismas páginas que las negociaciones sobre Ormuz: los riesgos regionales afectan a los territorios, pero también las rutas comerciales y la infraestructura energética.

Economía: el Estado busca ingresos en un país cuyos recursos siguen siendo frágiles

Ensignación del Banco del Líbano, fotografiada el 5 de junio de 2011. Archivo fotográfico que ilustra la sección económica. Foto: Karan Jain / Wikimedia Commons — CC BY-SA 2.0.

Las pérdidas bancarias vuelven al centro de la controversia fiscal

El desacuerdo entre el Estado y los bancos está volviendo a avanzar hacia el tratamiento de las pérdidas. An Nahar, de 2 de noviembre de 2026, dedica su expediente económico al desafío bancario relativo a las obligaciones internacionales del Estado.

Los bancos consideran que los métodos utilizados para el cálculo fiscal pueden transformar pérdidas reales en beneficios contables taxonables. La controversia incluye los tipos de cambio utilizados para determinar el costo de los valores y los resultados de las transacciones.

Yassine Jaber defiende otra lectura. El Ministro de Finanzas afirma, en palabras de An Nahar, que la administración aplica las normas fiscales y no aplica una política de selección del sector bancario. Pide que se haga un seguimiento del examen y los recursos disponibles.

Detrás de este debate técnico hay un conflicto más amplio sobre la distribución del costo de la crisis. Los bancos reclaman pérdidas en sus activos. El Estado busca recuperar sus ingresos. Los depositantes siguen esperando conocer las condiciones bajo las cuales sus fondos pueden ser devueltos.

Las conversaciones con el Fondo Monetario siguen siendo una zona de confrontación

Al Akhbar, de 2 de noviembre de 2026, cuestiona la evolución de las posiciones del Fondo Monetario Internacional con respecto a las propuestas de Karim Suaid. El periódico examina el comercio de distribución de pérdidas, el tratamiento de depósitos y bonos del Banco del Líbano.

Su enfoque es fundamental para los mecanismos que podrían reducir el valor reconocido de los depósitos o aliviar la contribución de ciertos agentes a la solución de la crisis. El diario distingue las discusiones sobre la reestructuración bancaria de las cuentas del banco central.

La pregunta formulada en uno sigue abierta. The elements reported relate to negotiations, proposals and signs of flexibility attributed to the interlocutors. No constituyen el anuncio de un acuerdo final con el Fondo Monetario.

Este debate se hace eco de las objeciones bancarias presentadas por An Nahar, al tiempo que las aborda desde otro punto de vista. Los dos casos se refieren a pérdidas, pero los intereses defendidos y las responsabilidades destacadas difieren.

Cien y siete casos transmitidos a la fiscalía financiera

El Ministro de Finanzas elige un tono más fuerte en la recaudación de impuestos. En una entrevista publicada por Ad Diyar el 2 de noviembre de 2026, Yassine Jaber anunció la transmisión de 107 archivos institucionales e institucionales a la fiscalía financiera.

Se distingue de las dificultades económicas reales del incumplimiento de las obligaciones fiscales. El Ministro insiste en particular en las sumas recaudadas en nombre de la Corona y que deben devolverse al Fondo de Ingresos Consolidados. Al mismo tiempo, se refirió a medidas para resolver y reducir las penas para facilitar la regularización.

Esta firmeza va acompañada de un discurso sobre la simplificación. Ad Diyar informa sobre el desarrollo de servicios electrónicos, facturación y proyectos de control basados en datos. El departamento presenta estas dos vías como complementarias: facilitar el cumplimiento y dificultar el fraude.

Más muestreo no significa más actividad

La cuestión de la capacidad de pago pasa por páginas económicas. En Al Joumhouria, 2 de noviembre de 2026, Fouad Zmokhol critica una política que buscaría principalmente aumentar los ingresos sin reconstruir las condiciones de producción.

Su argumento se basa en los costos ya sufragados por hogares y empresas: ahorros perdidos, elevados costos operativos, insuficiente financiación bancaria y pago privado de servicios esenciales. Por lo tanto, se produce un aumento de los gravámenes en una economía cuyos recursos permanecen debilitados.

Al Akhbar arroja más luz con su examen de los ingresos fiscales. El diario observa una caída del impuesto sobre el valor añadido recaudado en las operaciones nacionales y lo considera como un signo de debilidad en el consumo local. Se distingue de esta evolución de los ingresos relacionados con las importaciones, que pueden verse influenciados por los precios y las tasas aplicadas.

La reconciliación de los dos análisis pone de relieve una dificultad común: la mejora de la colección no es suficiente para demostrar una recuperación en la economía. Las empresas deben vender, invertir y contratar para que los ingresos del gobierno puedan crecer de manera sostenible.

La dedolencia se refiere a la confianza en las instituciones

Al Joumhouria del 2 de noviembre de 2026 también dedica un dossier a reducir la dolarización financiera. El estudio compara varias economías emergentes y examina el papel de la estabilidad, los mercados financieros locales y los programas apoyados por el Fondo Monetario Internacional.

El punto central es la confianza. Los hogares y las empresas regresan a una moneda nacional cuando pueden mantener sus ahorros allí sin temor a otra pérdida de valor. Las restricciones administrativas no son suficientes para producir este cambio.

Para el Líbano, este dossier hace eco de otros debates económicos del día. La cuestión monetaria sigue vinculada a la credibilidad de las instituciones, el tratamiento de las pérdidas y la protección de los depositantes.

Justicia: la fiscalía y la investigación del aeropuerto de Dahr Al Baidar centran la atención

Un procedimiento cuyas cifras difieren según los periódicos

El tratamiento del caso de Dahr Al Baidar tiene una brecha entre diarios. Al Jumhouria y Al Akhbar, de 2 de noviembre de 2026, se refieren a trece personas procesadas, mientras que An Nahar menciona catorce. Por consiguiente, esas cifras siguen siendo asignadas a cada publicación.

Más allá del recuento, el desacuerdo se refiere al alcance del caso. El tribunal militar es incautado, pero la posibilidad de una transferencia al Consejo de Justicia sigue siendo el centro del debate político y jurídico.

An Nahar insiste en las consecuencias de los juicios por la relación entre el gobierno y Hezbollah. Al Akhbar examina además la base y las calificaciones. Nida Al Watan impugna los argumentos dirigidos a prevenir la remisión al Consejo de Justicia.

Los demandados y los fiscales notificados no prejuzgan las decisiones futuras. El caso sigue en curso, en la intersección de las responsabilidades individuales y los conflictos respecto de la aplicación de las decisiones de los Estados.

Los investigadores buscan receptores de cocaína

En el aeropuerto de Beirut, la interceptación de un envío de cocaína abre otra investigación importante. An Nahar of 2 November 2026 reports a seizure of 46.7 kilograms and the arrest of a Syrian traveller from Accra.

Al Joumhouria afirma que la operación se realizó la noche del 31 de octubre gracias a la cooperación de aduanas y Seguridad General. El fármaco se distribuyó en 40 paquetes, ocultos por un proceso para complicar su detección. También se encontraron dispositivos de seguimiento en los paquetes.

Los primeros artículos citados por los periódicos se refieren a un pasaje anterior del sospechoso al Líbano por Masnaa, luego a un viaje a Accra antes de su regreso con la carga. Las investigaciones se refieren a patrocinadores, receptores y el alcance de la red.

Nida Al Watan del 2 de noviembre de 2026 da en la primera página una estimación de doscientos kilogramos después de la preparación para el marketing. Esta estimación se refiere al volumen potencial del mercado; el peso interceptado reportado por otros periódicos diarios sigue siendo de 46,7 kilogramos.

Una sanción profesional cancelada por falta de pruebas suficientes

Ad Diyar, de 2 de noviembre de 2026, también publica una columna sobre una decisión del Tribunal de Apelación Civil de Beirut relativa a un farmacéutico sancionado por su orden profesional.

El caso se basa en la carga de medicamentos de descuento. La columna examina las inspecciones realizadas, las declaraciones recogidas y el valor de los elementos utilizados para justificar la sanción. Los minutos a que se refiere no observaron la práctica denunciada.

El Tribunal sostuvo que las pruebas eran insuficientes y anuló la decisión disciplinaria impugnada. Este archivo recuerda el lugar de la evidencia en una sanción profesional, más allá de una queja o información proporcionada por los competidores.

Sociedad: salarios, viajes y memoria del Sur

El salario mínimo sigue siendo negociado

Las negociaciones salariales continúan sin acuerdo. Al Akhbar, de 2 de noviembre de 2026, informa de la expiración del tiempo permitido a las deliberaciones de la comisión competente para examinar el aumento del salario mínimo.

El diario describe una fuerte reducción de las ambiciones sindicales. Después de la suma inicial de 1.100 a 1.200 dólares, se refirió a una disposición de la Confederación General de Trabajadores para aceptar una propuesta alrededor de 475 dólares. However, employers did not agree to compromise, according to his account.

La crítica del periódico es sobre el método. En su opinión, los debates deberían basarse en los precios, la inflación y las necesidades de los hogares. Más bien, tienen lugar en un equilibrio de fuerzas políticas que reduce gradualmente el nivel de demanda.

El expediente también aborda los derechos sociales asociados con el salario declarado. La remuneración básica afecta las contribuciones, los subsidios y las protecciones de los trabajadores. Por consiguiente, un acuerdo limitado puede producir efectos que superen los ingresos mensuales inmediatos.

Las familias en el Sur todavía enfrentan las necesidades más básicas

The visits of the Minister of Social Affairs, Haneen Sayed, to the South are reported by Ad Diyar of 2 November 2026. El periódico describe, entre otras cosas, los intercambios en torno a niños con necesidades especiales, centros de atención y familias afectadas por la guerra.

Las necesidades se refieren a la atención, el alojamiento y la continuidad de la educación. The newspaper refers to temporary facilities and premises to accommodate families or maintain school activities.

Estas situaciones dan contenido concreto a los debates sobre la reconstrucción. Para los habitantes, la rehabilitación del territorio requiere vivienda utilizable, una escuela accesible y un apoyo adecuado. Se pueden utilizar soluciones temporales para responder a la emergencia, pero las necesidades consumen mucho tiempo.

Las preocupaciones comunicadas por Al Sharq Al Awsat acerca de la búsqueda de hogares de retiro en los suburbios del sur añaden otra dimensión. Algunas familias deben considerar un nuevo comienzo incluso antes de recuperar la estabilidad.

Hula mantiene la memoria de la masacre de 1948

En Houla, el municipio conmemora la masacre del 31 de octubre de 1948. Al Akhbar, de 2 de noviembre de 2026, reitera una declaración recordando la muerte de 90 civiles.

El texto municipal vincula esta memoria a los ensayos actuales de la localidad: destrucción, desplazamiento y daño al modo de vida. Pidió documentar crímenes y preservar testimonios para las próximas generaciones.

La conmemoración se refiere así a la transmisión de una historia local, pero también a la conexión de los habitantes a su aldea. La preservación de esta memoria sigue siendo inseparable de la posibilidad de regreso en el comunicado de prensa.

Cultura: Chouchou recupera su lugar en la historia del teatro, mientras que Beirut y Saida anuncian sus nombramientos

Volver a Chouchou sin bloqueo en nostalgia

El teatro libanés vuelve a la vanguardia con el libro de Fares Ywakim en Shuchou. Nida Al Watan del 2 de noviembre de 2026 presenta este libro como un trabajo de memoria y restitución alrededor de una figura importante en la escena popular.

La historia va más allá de la memoria de un actor. Cubre los espectáculos, colaboradores, lugares y condiciones en los que se construyó una experiencia teatral. La atención prestada a documentos y testimonios hace posible poner a Chouchou de nuevo en una historia colectiva.

El tema de las responsabilidades ocupa un lugar importante en la lectura propuesta del periódico. Reconstruir un camino implica reconocer el papel de autores, artistas y equipos que participaron en las obras. La memoria del teatro también se construye en esta precisión.

El libro finalmente recuerda la fuerza del vínculo entre una escena y su público. A través de Shuchou, forma parte de la vida social y cultural libanesa que encuentra sus hitos, sus voces y sus lugares.

Publicaciones de Beirut entre poesía y historias de vida

Las páginas literarias de Nida Al Watan del 2 de noviembre de 2026 presentan varias publicaciones relacionadas con Beirut, poesía y trayectorias personales. Gibran ocupa un lugar allí con un trabajo alrededor de Sable y Ecumen, mientras que otros libros exploran la memoria urbana y las experiencias de sus autores.

La diversidad de estas obras da a las páginas culturales un ritmo diferente a las noticias políticas. Las historias se relacionan con lugares, reuniones y trazas personales. Participan en la conservación de una memoria que también se transmite fuera de las conmemoraciones oficiales.

Al Joumhouria el 2 de noviembre de 2026, por su parte, abre una reflexión sobre el lugar de las letras y las humanidades. La contribución de Dalia Kherbani de la Universidad Libanesa defiende su papel en la investigación, la transmisión y el trabajo, incluso en un entorno dominado por la transformación tecnológica.

Tres nombramientos anunciados en el Líbano

El programa de la semana comienza con la filosofía. Al Akhbar, de 2 de noviembre de 2026, anuncia, para el martes 3 de noviembre a las 19 horas, una reunión con el escritor e investigador Regina Sneifer en el Teatro Al Madina de Hamra. La discusión se centra en el legado filosófico del Mashrek. También está prevista la participación remota.

En Saida, la música se hace cargo el sábado 7 de noviembre a las 20 horas, en Hammam Al Jadid, en el casco antiguo. El periódico anuncia una primera presentación del proyecto del artista y compositor libanés Anwar Al Bizri, conocido como Anou, dedicado a la migración.

El espectáculo combina elementos musicales, narrativos y visuales. Se trata de la salida, regreso y búsqueda de un lugar que pertenece, en una forma que el periódico acerca a una creación musical y de escenario contemporáneo.

El jueves 12 de noviembre, a las 18.00 horas, Raeda Taha firmará cuatro de sus piezas en T Marbouta Café en Hamra. Al Akhbar destaca el lugar de la memoria, la experiencia palestina y la narración personal en su escritura teatral.

Deporte: Líbano revoca Francia después de un partido de rugby suspense

Una victoria arrancada después del fin del tiempo regulatorio

Rugby ofrece páginas deportivas una historia de inversión. Al Joumhouria del 2 de noviembre de 2026 dedica un gran lugar a la victoria del Líbano contra Francia, del 24 al 20, en Sydney.

El juego ya no era decidir sobre una calificación. Ambas selecciones ya habían perdido sus posibilidades de llegar al resto de la competencia, según el diario. Sin embargo, todavía era necesario terminar el torneo en una imagen diferente a la que dejó los partidos anteriores.

El final del juego concentra todo el suspenso. Mientras Francia está pensando en mantener la victoria, una última oportunidad dada al Líbano hace posible volver a la igualdad. La puntuación se reduce a 20 en todas partes después de una revisión de una acción de los árbitros.

La extensión da entonces al Líbano la oportunidad de concluir. Abbas Miski marcó la prueba decisiva después de una acción individual que convirtió el último movimiento del juego en una victoria libanesa.

Abbas Miski en el centro de la narrativa deportiva

El informe de Al Joumhouria insiste en el papel de Miski en los momentos en que cambia la reunión. El jugador participa en la vuelta libanesa antes de marcar la prueba que termina el juego.

El diario también dio lugar al capitán Alex Twal, la tensión del final de la reunión y las decisiones arbitrales. La victoria se construye en una cadena de hechos de juego, resistencia defensiva y ocasiones incautadas en el último momento.

En los foros, la presencia de la comunidad libanesa da una dimensión especial a esta reunión australiana. El periódico describe el apoyo que va más allá del tema del ranking y conecta al equipo con su público de la diáspora.

Este éxito no cambió la eliminación del Líbano, pero cambió la forma en que terminó su torneo. Los jugadores regresan con una victoria en un largo partido incierto, después de un esfuerzo continuó hasta la última acción.

Tecnología: el poder de cálculo se convierte en el verdadero problema de las carreras de inteligencia artificial

Europa enfrentada a limitaciones materiales

Los modelos atraen la atención, pero su funcionamiento depende de instalaciones muy concretas. Al Joumhouria, de 2 de noviembre de 2026, dedica su dossier tecnológico a las necesidades europeas de energía informática, centros de datos y energía.

Así pues, el artículo traslada el debate a las condiciones de despliegue. Una empresa puede tener un proyecto o un modelo de rendimiento y carecer de los recursos para entrenar, operar o utilizarlo a gran escala.

Constraints combinan: acceso a procesadores, memoria, alimentación, refrigeración y conexiones. Por lo tanto, el costo de un centro de datos no se limita a la compra de máquinas. Su puesta en marcha implica redes y equipos capaces de apoyar su actividad.

Las instalaciones modulares prometen un despliegue más rápido

El diario presenta en particular los sistemas modulares presentados por Nvidia. Su interés reside en la asamblea de unidades que pueden reducir los tiempos de instalación y facilitar el aumento gradual de la capacidad.

Este enfoque responde a la demanda industrial. El uso de la inteligencia artificial se desarrolla en el diseño, mantenimiento, robótica y organización de la producción. Requieren capacidades de procesamiento, pero también flujo de datos fiable entre el equipo.

El artículo subraya, sin embargo, que la velocidad de instalación no resuelve todas las dificultades. Las necesidades energéticas, la formación de equipos y el control de datos siguen siendo esenciales.

La soberanía tiene lugar en condiciones de acceso

La cuestión europea también se refiere a la dependencia de los proveedores externos. ¿Quién controla la infraestructura? ¿En qué condiciones se procesan los datos? ¿Qué soluciones quedan disponibles cuando un proveedor cambia su oferta o sus reglas?

Al Joumhouria defiende un enfoque que combina equipos con habilidades y usos. Las nuevas capacidades tienen un efecto duradero cuando pueden ser utilizadas por empresas, universidades y organizaciones de investigación.

En el Líbano, Ad Diyar, de 2 de noviembre de 2026, reporta un uso diferente de estas herramientas durante la conmemoración de Rafic Hariri. Los textos y la presencia del ex Primer Ministro se devuelven a través de dispositivos digitales. La Fundación Hariri también presenta una orientación hacia la « transformación inteligente » de sus programas.

Estos dos tratamientos muestran diferentes usos de la misma tecnología: por un lado, la construcción de capacidades industriales; por otro, aplicaciones relacionadas con la memoria, la comunicación y la educación.

Créditos fotográficos

Foto: Haakon S. Krohn / Wikimedia Commons — CC BY-SA 3.0.Fuente: Wikimedia Commons—CC BY-SA 3.0. Fotografía de archivos reproducidos sin modificaciones.

Foto: Pjposullivan1 / Wikimedia Commons — CC BY-SA 2.0.Fuente: Wikimedia Commons—CC BY-SA 2.0. Fotografía de archivos reproducidos sin modificaciones.

Foto: Karan Jain / Wikimedia Commons — CC BY-SA 2.0.Fuente: Wikimedia Commons—CC BY-SA 2.0. Fotografía de archivos reproducidos sin modificaciones.

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