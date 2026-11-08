Beirut: Biblioteca Palestina saqueada en 1982

Liberado en marzo de 2026, el colectivo Resisting Erasure regresa a la biblioteca del Centro Palestino de Investigación en Beirut. Olivia Snaije dedicó un capítulo a las colecciones incautadas por las fuerzas israelíes en 1982. Su historia también incluyó una restitución en noviembre de 1983 y un traslado a Argelia. Dirigida por Nora Lester Murad y Mary L. Onorato, el libro vincula este viaje con otras experiencias de biblioteca palestina y debates sobre el lugar de las historias palestinas en las instituciones americanas.

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Publicado en marzo de 2026 en Litwin Books, « Resisting Erasure » pone la historia de la biblioteca palestina en Beirut en la historia de colecciones en peligro. Nora Lester Murad y Mary L. Onorato dirigen este volumen de 216 páginas. La periodista Olivia Snaije vuelve a los libros del Centro Palestino de Investigación, capturado por las fuerzas israelíes en 1982.

El colectivo combina dos temas: la preservación de las bibliotecas palestinas y el lugar de Palestina en las bibliotecas extranjeras. Su subtítulo, « Libraries in Palestine and Palestine in Libraries », expresa este doble enfoque. Emily Drabinski firma el prefacio.

La Biblioteca Palestina de la calle Colombani

Fundada por la Organización de Liberación de Palestina en febrero de 1965, el centro ocupa un edificio en la calle Colombani de Beirut. Su colección incluye libros sobre judíos, sionismo e Israel. Al leer Herzl en Beirut, el historiador Jonathan Marc Gribetz traza el trabajo de esta institución.

Sus investigadores publican libros, folletos y revistas en árabe y otros idiomas. Sus estudios tratan de kibbutzim, el centro sindical de Histadrut, los partidos israelíes y las relaciones entre el Estado y la religión. Proporcionan a los lectores palestinos y árabes herramientas para comprender la sociedad israelí.

A mediados de septiembre de 1982, soldados israelíes entraron en el edificio y se llevaron la biblioteca. Gribetz describe una colección esencialmente restaurada el año siguiente. On 24 November 1983, the library and archives returned to the PLO as part of an exchange of prisoners.

Cuadros enviados a Argelia

El acuerdo negociado por conducto del Comité Internacional de la Cruz Roja incluye el retorno de colecciones. Gribetz cuenta de su carga en las bahías de carga de aviones Air France que transportan prisioneros liberados a Argelia.

El Centro Palestino de Investigación confirma la transferencia de sus archivos a Argel después de su recuperación en 1983. En su presentación institucional, indicó que habían permanecido allí durante más de cuarenta años. Este movimiento extiende la historia de Beyruthine de la colección más allá de su confiscación y restitución.

Conservar libros, mantener el acceso

En el colectivo de 2026, Olivia Snaije dedica su capítulo a esta biblioteca robada. Su título evoca una batalla con libros en lugar de balas. Esta contribución abarca una historia de bibliotecas y archivos palestinos bajo ocupación israelí, firmada por Anan Hamad.

Las experiencias locales también son importantes. Abdelfattah Abusrour presenta la Biblioteca Alrowwad en el campamento de Aida cerca de Belén en la Ribera Occidental. Mosab Abu Toha se ocupa de la vida cultural en la Franja de Gaza. Husam Maarouf está interesado en leer a los palestinos durante la guerra.

En los Estados Unidos, la cuestión está avanzando hacia las condiciones de acceso a historias palestinas. Los editores describen las presiones sobre los bibliotecarios y los desafíos a su trabajo. El volumen trata en particular de censura, neutralidad profesional y cancelación de reuniones con autores.

Hannah Mermelstein y Jamilah Thompkins-Bigelow examinan una visita escolar cancelada en un diálogo entre bibliotecario y autor. Saylín Álvarez Oquendo presenta el proyecto de edición artesanal Andaleeb Cartonera. La fabricación y circulación de libros se relacionan aquí con temas de conservación.

Dos reuniones acompañaron el lanzamiento del colectivo los días 24 de marzo y 2 de abril de 2026. Sus grabaciones siguen siendo accesibles desde las conexiones de Biblioteca Juice. El libro, publicado en inglés, lleva ISBN 978-1-63400-186-1.

Biblioteca de la Universidad Politécnica de Palestina, Hebrón, 22 de enero de 2020. Foto por ilustración: Este no es el Centro Palestino de Investigación en Beirut saqueado en 1982. Foto completa conservada y editada bajo CC BY-SA 4.0: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/. © Jana Humeedat / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

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