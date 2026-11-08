Gaza: Khan Yunes golpeó dos muertos

Two Palestinians, including one woman, were killed on 8 November 2026 west of Khan Yunes, according to a medical source and Gaza relief. An Israeli drone reportedly hit a group of people near the Taiba towers. También se denuncian varias lesiones. La Defensa Civil informa que transportaron los cuerpos al complejo médico Nasser. Queda por establecer el número preciso de bajas y las circunstancias detalladas del bombardeo, en un territorio donde el socorro también responde a las consecuencias de las lluvias.

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Dos palestinos, incluida una mujer, fueron asesinados el domingo 8 de noviembre de 2026 en un ataque israelí al oeste de Khan Yunes. A medical source cited by a news agency also reported several injuries. Según este testimonio, un dron golpeó a un grupo de personas cerca de las torres de Taiba en la Franja de Gaza meridional.

Una huelga en Khan Yunes, cerca de las torres de Taiba

La información localmente recogida apunta al bombardeo en la zona al-Mawasi, al oeste de la ciudad. La ambulancia y los servicios de emergencia en Gaza reportaron dos muertes y heridos. Esto está en consonancia con el reporte de la fuente médica, pero todavía no es posible establecer un número preciso de personas lesionadas.

Según las declaraciones de defensa civil de una agencia de noticias palestina, sus equipos recuperaron los cuerpos de un hombre y una mujer. Los transportaron al complejo médico Nasser en Khan Yunes.

Los registros disponibles no indican el posible objetivo militar del bombardeo. Queda por determinar la naturaleza exacta de las lesiones y la evaluación final. No se identificó ninguna explicación israelí de la huelga en la información consultada.

Este ataque viene cuando el alivio de Gaza también responde a las consecuencias de las fuertes lluvias del 7 de noviembre. El agua ha invadido muchos refugios para desplazados internos y ha deteriorado su ropa de cama. La necesidad de alojamiento y equipo de socorro ya era importante antes de este evento meteorológico.

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