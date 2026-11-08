Los cohetes libaneses regresan a Doha

Las imágenes de la sociedad rocosa libanesa encuentran un nuevo lugar en Doha. La exposición « Atlas of Cinematic Affinities », presentada por el Instituto de Cine de Doha, se celebra del 5 de noviembre de 2026 al 31 de enero de 2027. Ella dialoga archivos y materiales de película con la obra de Joana Hadjithomas y Khalil Joreige. Esta presentación se remonta a una experiencia científica nacida en Beirut en la década de 1960. También prorrogó un libro publicado en mayo durante los quince años del instituto, sin anunciar una nueva proyección del documental.

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Los cohetes libaneses son invitados a la Bienal de Diseño de Doha por imágenes de película. Inaugurado el 5 de noviembre, la exposición « Atlas of Cinematic Affinities » acoge la obra de Joana Hadjithomas y Khalil Joreige. Se celebra hasta el 31 de enero de 2027 en el distrito de Fereej Al Asmakh. El proyecto recuerda una aventura científica nacida en Beirut a principios del decenio de 1960.

Presentada por el Instituto de Cine de Doha, la exposición acompaña la segunda edición de Doha Design. Los Museos de Qatar lo confían a Zaina Bseiso y Nathalie Elmir. Su charla se centra en materiales de película: imágenes, sonidos, gestos, archivos y relaciones entre movimiento e inmovilidad.

Cohetes libaneses en un viaje de archivo

Según un informe de prensa, la ruta muestra imágenes relacionadas con « The Lebanon Rocket Society » en cajas de luz. Este documental de Hadjithomas y Joreige recaptura la historia de un grupo de investigadores y estudiantes del Líbano. Las fotografías se unen así a una colección dedicada a los vínculos entre creación cinematográfica, documentos y memoria.

Esta presencia forma parte de una exposición dedicada a los materiales cinematográficos. Museos de Qatar describe un movimiento entre cine, libro y espacio. Las imágenes y sonidos dejan su contexto original para relacionarse con otros elementos del curso.

Según el mismo informe, el plan también incluye un diálogo entre los archivos afganos y la labor del cineasta Mohannad Yaqubi. La secuencia libanesa tiene lugar en este enfoque colectivo. Los archivos se convierten así en objetos para ver, más allá de las narrativas que las películas componen de ellos.

Investigación nacida en Haigazian

Los cineastas colocan los comienzos de la Sociedad de Rocket Libanesa en el establecimiento armenio Haigasian en Beirut. El profesor de matemáticas Manug Manugian acompaña a un grupo de estudiantes. Su proyecto pretende estudiar y explorar la ciencia a través del diseño de cohetes.

En sus notas de producción, Hadjithomas y Joreige recuerdan el lanzamiento de cohetes Cedar en los años 60. Un sello que representa a Cedar IV celebra incluso el vigésimo primer aniversario de la independencia del Líbano. Los artistas enfatizan la progresiva eración de esta experiencia en la memoria colectiva. Su investigación reúne documentos, archivos y reconstrucciones para encontrar rastros de esta ambición.

El trabajo va más allá del documental. El Centro Pompidou conserva una fotografía de la serie « Lebanese Rocket Society », fechada 2012. Pertenece al componente « Restaged ». El museo vincula este trabajo con el estancamiento del transporte de un cohete en Beirut. Su silueta recuerda un misil, mientras que el proyecto artístico regresa a una experiencia científica.

Del libro publicado en mayo a la exposición en noviembre

La exposición extiende una publicación que el Instituto de Cine de Doha anunció el 16 de mayo de 2026 por sus quince años. Los cineastas invitados compartieron cuadernos, documentos familiares y otros elementos de su trabajo. The Institute reported receiving over 8,000 pages of contributions related to projects supported in more than 80 countries.

Estas contribuciones contribuyeron al trabajo de seleccionar y diseñar el libro. La transición a la exposición permite presentar estos materiales preparatorios de manera diferente. Zaina Bseiso fue editora de la publicación y Nathalie Elmir su diseño artístico.

Para el público libanés, la ruta da nueva visibilidad a las imágenes ya trabajadas por el dúo. Estas imágenes son similares a la investigación visual de otros cineastas dentro del mismo espacio. La exposición permanece en el calendario de los Museos de Qatar hasta el 31 de enero de 2027.

Khalil Joreige y Joana Hadjithomas en el Instituto Valencià de Arte Moderno, 5 de abril de 2017. Archivo de retratos: Esta fotografía no muestra la Bienal de Doha 2026. Foto completa conservada y editada bajo CC BY-SA 4.0: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/. © Juan García / Valencià Institute of Modern Art, via Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

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