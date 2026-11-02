Israel: pasos para una Coalición Judeo-Árabe · Voces Globales

Una coalición Judeo-Árabe: esta es la demanda planteada por los manifestantes el 31 de octubre en Tel Aviv, Jerusalén y varias ciudades israelíes. Standing Together busca convencer a la oposición de cooperar con los partidos árabes para reemplazar a Netanyahu. Juntos, sus representantes elegidos superarían el umbral de la mayoría absoluta, sin ningún acuerdo político. Persisten las diferencias en las formas de apoyo. En Tel Aviv, una contrademonstración rechazó esta asociación, antes de que las consultas presidenciales comenzaran el 4 de noviembre.

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Los manifestantes marcharon el sábado 31 de octubre en Tel Aviv y varias ciudades israelíes para exigir una coalición Judeo-Árabe. Su demanda es que los líderes de la oposición transformen los resultados del proceso legislativo en una mayoría capaz de reemplazar a Benjamin Netanyahu. La movilización defiende la participación política que varias formaciones siguen negándose.

En Tel Aviv, una coalición Judeo-Arab llamada en la calle

El rallye comenzó en la Place Habima, en el centro de Tel Aviv. Los participantes se unieron a la plaza Rabin por Ibn Gabirol. Según un medio de comunicación israelí, unas 2.000 personas participaron en la procesión. Una agencia de noticias informó de unos 500 participantes en el mitin. Estos cargos, realizados en diferentes condiciones, no constituyen un balance nacional.

El movimiento de izquierda Judeo-Arab Standing Together dirigió la movilización. Los tambores acompañaron a los caminantes. Los signos asociaron el cambio de gobierno e igualdad, mientras que las consignas en hebreo y árabe afirmaron el rechazo de la hostilidad entre las dos poblaciones. « No al racismo, sí a la asociación ».

En Jerusalén, los participantes se reunieron en la Plaza de París. También se celebraron reuniones en Haifa. En Beersheba y cerca de Tira y Tayibe se realizaron otras movilizaciones, comunicadas por una agencia de prensa israelí. El alcance de estas últimas reuniones no permite una movilización nacional masiva.

Una solicitud a los opositores de Netanyahu

Los manifestantes no estaban pidiendo que el Primer Ministro se fuera. Exhortaron a las formaciones contrarias a su continuación a cooperar con Rasam y la Lista Común. En algunas señales, la orden de formar un gobierno acompañaba la afirmación de que los votantes ya habían traído los votos necesarios para el cambio.

Antes de los rallyes, Standing Together había presentado esta cooperación como la traducción política de las elecciones. En un llamamiento transmitido por la prensa israelí, el movimiento insistió en el igual valor de los votos árabes y judíos. Pidió la plena participación de los ciudadanos árabes en las decisiones sobre el futuro del país. Los organizadores trataron de mover el debate: no sólo contar estas voces, sino aceptar a los socios que eligieron.

Este mensaje encontró expresión concreta entre los participantes. Un psicólogo de 60 años entrevistado en Tel Aviv por una agencia de noticias defendió el derecho de la comunidad árabe a participar en la vida política. En Jerusalén, un artista pidió a los líderes de la oposición que mostraran coraje. Estos testimonios describen las expectativas de los manifestantes, no una posición unánime de la sociedad israelí.

Los 67 puestos no constituyen un acuerdo

Los resultados de las elecciones legislativas del 27 de octubre explican esta presión. El campamento de Netanyahu tiene 53 escaños de 120. La mayoría de los grupos de oposición judíos tienen 48, en comparación con 19 en las listas árabes. Su adición alcanza a 67 Miembros, por encima del umbral de 61 que permite una mayoría absoluta. Pero esta adición no es un compromiso para gobernar juntos.

La demanda de la calle es precisamente esa diferencia. Yair Golan, líder de los demócratas, apoya a un gobierno apoyado por los partidos árabes. Por el contrario, Avigdor Liberman, líder de Israel Beituten, rechaza una alianza que dependería de su apoyo, incluso fuera. Por lo tanto, los manifestantes están pidiendo un cambio de posición para algunos de los funcionarios que esperan aceptar.

Las modalidades también siguen siendo distintas. Ra La Lista Común prevé el apoyo parlamentario sin entrar en el gobierno. La recomendación de un candidato al Presidente, el apoyo a una firma en Knesset y la aceptación de responsabilidades ministeriales son tres compromisos diferentes. Los encuentros exigen la asociación; no establecen que sus términos ya se negociarán.

Anti-Partnership Counter-Demonstration

En Habima, los partidarios de Netanyahu organizaron un rallye competidor. Los participantes rechazaron la cooperación con las formaciones árabes y pidieron nuevas elecciones, según una agencia de noticias. La policía había planeado espacios separados. However, right-wing activists have arrived in the area reserved for the partnership rally, reports the same source.

The allegations of stolen voting in this camp remain accusations. The election authorities indicated that the results remained valid despite investigations into suspected financing. Esta distinción es importante: impugnar una posible alianza no establece ninguna irregularidad que pueda cancelar el voto.

El siguiente paso será con el presidente Isaac Herzog. Las consultas con los grupos elegidos comenzarán el miércoles 4 de noviembre. Los manifestantes tendrán entonces un primer indicador de la respuesta de las partes: su elección del candidato para tratar de formar un gobierno, antes de que cualquier negociación resulte en su composición.

Fuentes

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