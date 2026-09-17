¿EL FIN DEL QUINIENTO?

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Cuando Estados Unidos se niega a intervenir en Yemen obliga a Arabia Saudita a mirar de forma diferente su alianza con Washington

Hay alianzas que mueren en la caída de un tratado denunciado. Y hay otros que se apagan más lentamente, casi silenciosamente, el día en que uno de los socios descubre que la promesa que creía que se adquirió ya no es automática. Tal vez eso es lo que acaba de pasar entre Estados Unidos y Arabia Saudita.

En septiembre de 2026, mientras los Houthis avanzaban en la costa del Mar Rojo yemení y consolidaban su agarre alrededor del estrecho de Bab al-Mandeb, el príncipe de la Corona saudita Mohammed bin Salman pidió a Donald Trump una intervención militar directa. Según Reuters, Washington se negó a realizar las huelgas requeridas, al tiempo que ofreció inteligencia y asistencia en contra. Esta negativa no significa el abandono de ninguna cooperación militar entre los dos países. Pero su significado simbólico es inmenso.

Porque detrás de este episodio hay una historia de más de ochenta años: la de Quincy.

14 de febrero de 1945: una reunión que se convierte en símbolo

On 14 February 1945, on the return of the Yalta conference, Franklin D. Roosevelt met King Abdelaziz Ibn Saud aboard the American cruiser USS Quincy, on Grand Lac Amer, in the Suez Canal. El registro oficial de la conversación muestra que están hablando de Palestina, el futuro regional, la agricultura y el desarrollo del reino. No hay un tratado escrito en este documento que diga en pocas líneas: « oil for military protection ».

Pero la historia ha conservado algo más. Hizo de la reunión el símbolo fundador de un arreglo estratégico progresivamente consolidado: Arabia Saudita se convirtió en un socio político y energético central en Washington; A cambio, los Estados Unidos contribuyeron a la seguridad, estabilidad y modernización militar del reino. Los archivos americanos del tiempo muestran explícitamente la importancia que Washington ya atribuye a la estabilidad saudí y el acceso a los inmensos recursos petroleros del país.

Esto es más que el texto de un tratado inexistente, comúnmente conocido como el « Pacto de la Quincia ». Un pacto no escrito pero extraordinariamente duradero: estabilidad del petróleo y del Golfo en un lado; poder americano, armamento y una forma de garantía estratégica del otro.

Quincy no era sólo un arreglo de interés. A tiempo, se había convertido en una promesa de confianza.

Una alianza cruzada por crisis

Esta relación nunca ha sido simple. Sobrevivió a la creación de Israel, la guerra de 1973, el embargo de petróleo, la revolución iraní, la guerra del Golfo, 11 de septiembre, desacuerdos sobre Irak, la primavera árabe, el asunto Khashoggi y diferencias sobre Irán. Cada crisis parecía heraldo un descanso; cada vez, los intereses estratégicos terminaron apegados.

Pero algo se ha movido gradualmente. Los Estados Unidos han pasado a depender menos del petróleo importado del Golfo que una vez. Asia se ha convertido en la salida dominante para el petróleo saudí. Riyadh, por su parte, trató de diversificar sus asociaciones con China, Rusia, India y otros poderes. La alianza no ha desaparecido; Se ha vuelto más transaccional, más condicional, menos instintiva.

El punto de inflexión es psicológico y militar: Arabia Saudita ya no puede asumir que cualquier amenaza seria a su seguridad desencadenará automáticamente una respuesta militar estadounidense.

Bab al-Mandeb: el momento de la verdad

Por eso el episodio de Bab al-Mandeb es tan importante. El estrecho no es un teatro periférico. Conecta el Mar Rojo al Golfo de Adén y es una de las principales arterias del comercio mundial. La progresión de Huthie en la costa y hacia la isla de Perim dio al movimiento yemení aliado con Irán una palanca adicional en esta ruta marítima.

Para Riyadh, la amenaza es directa. Es militar, económico y estratégico. Arabia Saudita había pensado durante mucho tiempo protegida por la profundidad de su asociación estadounidense. Ahora, en un momento en que ella está pidiendo una acción militar directa para impulsar un avance que ella considera peligroso, Washington esencialmente responde: podemos ayudarle a ver, identificar, apuntar; No necesariamente libraremos la guerra en su lugar.

La diferencia entre las dos frases debe medirse. Se sostiene en algunas palabras, pero puede separar dos épocas.

Existe una alianza mientras los dos socios dan el mismo significado a la palabra « seguridad ».

¿Es este el fin de Quincy?

Sería excesivo decir que sólo una negativa estadounidense termina legalmente ochenta años de relación estratégica. No hay « Tratado de Quincy » que denunciar. Los Estados Unidos siguen cooperando con la Arabia Saudita, proporcionando sistemas de armas, inteligencia, capacidad de defensa y un diálogo militar de alto nivel.

Pero las alianzas no solo viven en textos. Viven de percepciones. Ellos confían en lo que cada socio cree que el otro hará cuando llegue el momento crítico. Desde este punto de vista, el episodio actual puede marcar una ruptura profunda: no el fin administrativo de un acuerdo, sino el fin de una certeza.

Durante décadas, el reino podría pensar: si una amenaza estratégica importante pone en peligro el equilibrio regional, los Estados Unidos eventualmente intervendrán. Hoy, la pregunta se hace: ¿en qué circunstancias específicas Washington considerará que la seguridad saudí todavía coincide con su propio interés nacional?

Irán y la nueva geografía del poder

El otro actor en esta historia es obviamente Irán. Los Houthis no son simples verdugos de Teherán: tienen sus propios objetivos, su historia y sus intereses yemeníes. Pero su cooperación militar con Irán y Hezbolá está ampliamente documentada, y su progreso aumenta objetivamente la influencia estratégica del campamento iraní alrededor del Mar Rojo.

La geografía hace que este desarrollo sea particularmente sensible. Al este, el Estrecho de Ormuz controla el acceso marítimo al Golfo. Al oeste, Bab al-Mandeb manda acceso al Mar Rojo y más allá del Canal de Suez. Cualquier poder capaz de amenazar simultáneamente estas dos puertas tiene una presión desproporcionada sobre las corrientes mundiales de energía y comercio.

Esto no significa que Irán « controla » mecánicamente ambos estrechos, o que Washington renuncia a contener a Teherán. Los Estados Unidos siguen participando militarmente en la región. Pero esto significa que los aliados árabes de Washington deben considerar ahora una suposición casi impensable: Estados Unidos puede elegir luchar por sus propias líneas rojas sin luchar automáticamente por las suyas.

La nueva soledad de los poderes del Golfo

Quizás aquí es donde está la dimensión más humana de esta historia. Una alianza de ochenta años crea hábitos. Crea una memoria colectiva, reflejos militares, generaciones de oficiales entrenados juntos, contratos, bases, redes diplomáticas, pero sobre todo un sentido de seguridad. Entonces, un día, el compañero descubre que puede tener que aprender a defenderse de manera diferente.

Para Arabia Saudita, esto puede significar tres cosas a la vez: fortalecer sus propias capacidades militares; buscar más socios y alianzas regionales; y mantener un diálogo con Irán y los Houthis precisamente porque la garantía estadounidense ya no se considera ilimitada.

Este desarrollo no condena necesariamente la relación con Washington. Incluso puede llevar a una relación más adulta, más equilibrada, donde las responsabilidades se distribuyen mejor. Pero termina la cómoda ilusión de que el poder estadounidense es un seguro de riesgo.

Del pacto de protección a la asociación condicional

El mundo de 1945 era el de Roosevelt, un reino saudí todavía pobre, un aceite cuya importancia geopolítica estaba explotando y una América entrando en su siglo de poder. El mundo de 2026 es multipolar, saturado de drones y misiles, cruzados por rivalidad entre China y Estados Unidos y potencias regionales mucho más autónomas.

Habría sido sorprendente que Quincy pasara por tal cambio de era intacta.

Lo que puede estar muriendo no es la alianza estadounidense-saudi. Es su forma antigua: la de un protector y un protegido, la de una garantía supuestamente automática, la de un Medio Oriente donde la última decisión casi siempre volvió a Washington.

En su lugar aparece un mundo más frío. Estados Unidos elige sus batallas. Arabia Saudita debe elegir sus dependencias. Irán está probando los vacíos. Los poderes regionales aprenden que a veces tendrán que equilibrarse.

El fin de la certeza

El Quincy no pudo haber muerto el día que Donald Trump rechazó huelgas contra los Houthis. La historia es rara vez tan clara. Pero este día podría permanecer como el que Riyadh se dio cuenta de que el pacto ya no significaba exactamente lo que había significado para varias generaciones.

Las grandes alianzas suelen terminar antes de que sus instituciones desaparezcan. Terminan cuando la confianza cambia de naturaleza.

En 1945, en el puente de Quincy, dos hombres se reunieron en medio de un mundo emergente de la guerra. Detrás de ellos había una relación que estructuraría el Oriente Medio durante ocho décadas. En 2026, fuera del Yemen, no es un tratado que se separa. Es tal vez una vieja convicción que, cuando el peligro se vuelve existencial para el reino, América necesariamente estaría allí.

Si esta convicción desaparece permanentemente, entonces el verdadero legado de Quincy habrá terminado, no en una ceremonia diplomática, sino en el silencio de una negativa.

Criterios y fuentes

• Departamento de Estado estadounidense, Oficina del Historiador, memorando de la reunión Roosevelt-Ibn Saud a bordo del USS Quincy, 14 de febrero de 1945.

• Consejo de Relaciones Exteriores, El caso de un nuevo pacto estratégico estadounidense-saudi, 2022, sobre la importancia histórica y estratégica de la reunión de Quincy.

• Reuters, 11 de septiembre de 2026, sobre la demanda saudita de acciones militares estadounidenses contra los Houthis y la negativa de huelgas directas, acompañada de una oferta de inteligencia y asistencia dirigida.

• Reuters, del 16 al 17 de septiembre de 2026, sobre el hábil avance alrededor de Bab al-Mandeb, la situación saudí y los contactos entre Estados Unidos y Sur en Omán.

¿El fin del pacto de Quincy? • 17 septiembre 2026