Press review: Lebanon seeks to redefine the security of the South around the army and negotiation

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París coloca al ejército en el centro del nuevo equilibrio

El apoyo al ejército libanés, las negociaciones con Israel y los preparativos para el período posterior al finlandés dominan claramente las páginas libanesas del 17 de septiembre de 2026. Estos tres archivos ya no se tratan por separado. Convergen sobre la misma cuestión: ¿cómo puede el Estado reanudar una mayor parte de la seguridad del Líbano meridional a medida que continúan las operaciones israelíes, el archivo de armas de Hezbolá sigue abierto y la presencia internacional actual se acerca a su fin? La reunión de París dio a esta cuestión su dimensión internacional. Nahar, de 17 de septiembre de 2026, subraya que la reunión es preparatoria. No debe confundirse con una conferencia para anunciar cantidades de ayuda inmediatamente. Su objetivo es determinar precisamente las necesidades del ejército en la nueva fase. El Jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Francesas, Fabien Mandon, explica diariamente que la soberanía del Estado y el uso exclusivo de la fuerza están en el centro de la reflexión. Sin embargo, aboga por un enfoque gradual basado en la confianza y el fomento de la capacidad en el Líbano. Francia busca vincular dos procesos: dar al ejército más recursos y aumentar gradualmente las responsabilidades que asume sobre el terreno. Al Joumhouriyat, de 17 de septiembre de 2026, también describe la reunión en París como un paso para establecer las necesidades militares y de seguridad antes de una mayor movilización de socios. El periódico insiste en la urgencia. El ejército debe mantener la seguridad interna, desplegarse en el Sur y prepararse para una nueva situación una vez que la Final haya completado su misión. Por consiguiente, la cuestión ya no es sólo el número de vehículos, equipo o capacitación. Se refiere a la función política y de seguridad que la comunidad internacional desea que el ejército cumpla.

Joseph Aoun coloca esta institución en el centro de su propia estrategia. En su opinión, el ejército, las fuerzas de seguridad interna y otros servicios garantizan la protección del país, su soberanía y la seguridad de los ciudadanos. El Presidente pide un apoyo internacional sostenible. También vincula la consolidación de las instituciones a la decisión del Estado de concentrar las armas en manos de la autoridad jurídica. Al Quds, de 17 de septiembre de 2026, informa de la misma línea. Joseph Aoun declara que Líbano está decidido a tratar el archivo de armas de Hezbollah, pero que tiene la intención de hacerlo pacíficamente. Se niega a arrastrar al país a un enfrentamiento interno o a una guerra civil. El diálogo debe acompañar la decisión del Estado. Esta precaución muestra la dificultad de la ecuación. Los socios extranjeros piden resultados sobre las armas y la autoridad estatal. El Gobierno libanés procura alcanzar este objetivo sin convertir al ejército en protagonista de un conflicto interno. Ad Diyar del 17 de septiembre de 2026 coloca esta tensión en el corazón de la reunión de París. El periódico señala que las misiones solicitadas por el ejército están aumentando mientras sus recursos siguen siendo limitados. Al mismo tiempo, Israel critica sus acciones y cuestiona su capacidad para prevenir el regreso de Hezbollah a ciertas áreas. Por consiguiente, el apoyo internacional se convierte en una necesidad operacional y una cuestión política.

Washington mantiene una negociación sin resultados decisivos

La segunda secuencia importante del día tiene lugar en Washington. El representante libanés y el embajador israelí se reunieron durante unas dos horas en el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Al Akhbar, de 17 de septiembre de 2026, afirma que los debates se centraron en las modalidades para la aplicación del acuerdo marco, la demanda libanesa de cesación de las operaciones y el retiro israelíes y la posibilidad de ampliar las zonas experimentales. No se anunciaron compromisos importantes. El diario cree que la función inmediata de la reunión es principalmente preservar el canal y prepararse para la próxima sesión de negociación. El principal desacuerdo se refiere al orden de los compromisos. Beirut pide primero medidas israelíes visibles. Israel vincula sus propios movimientos al progreso en las armas de Hezbolá y la extensión de la autoridad estatal. Washington está tratando de evitar que esta divergencia deje de funcionar. Al Quds, de 17 de septiembre de 2026, confirma que la reunión se completó sin un comunicado conjunto o anuncio de un nuevo acuerdo. Por consiguiente, las negociaciones continúan sin haber producido aún el retiro general o la cesación de las operaciones reclamadas por Beirut.

Esta falta de resultados alimenta a los críticos internos. Sin embargo, Nawaf Salam sigue defendiendo la elección diplomática. Al Joumhouriyat, de 17 de septiembre de 2026, informa que el Primer Ministro ha reconocido ante los parlamentarios que aún no se han alcanzado los objetivos deseados. Los ataques no han parado, el retiro israelí no está completo, los presos siguen detenidos y los residentes aún no pueden regresar a sus aldeas. However, he refused to conclude that negotiations should be abandoned. Para Nawaf Salam, los que proponen otra manera deben explicar cómo detener los ataques, recuperar a los prisioneros y permitir que los habitantes regresen a casa a un costo menor para el Líbano. Al Akhbar, de 17 de septiembre de 2026, adopta una lectura mucho más crítica del mismo proceso. El periódico considera que la ampliación gradual de los casos negociados puede aumentar los compromisos solicitados en el Líbano sin garantizar una contraparte israelí equivalente. Observa que el proceso ya no se limita a una cesación del fuego o al retiro. En el debate están surgiendo armas, despliegue del ejército, futuros arreglos de seguridad e incluso la naturaleza de la relación con Israel.

De hecho, las declaraciones de Joseph Aoun dan mayor alcance a las negociaciones. On 17 September 2026 the President reported that he wanted a security agreement to end the state of hostility and deployed the army on the border. En su opinión, dicho acuerdo podría ser un paso hacia un acuerdo de paz en una etapa posterior. Señaló, sin embargo, que el Líbano no podía proceder directamente a esta última fase y que debía avanzarse paso a paso. Al Quds del 17 de septiembre de 2026 retoma esta orientación. Así pues, las negociaciones para estabilizar el Sur comienzan a abordar una cuestión más amplia: la futura forma de relaciones entre el Líbano e Israel. Este desarrollo no significa que un tratado de paz sea inminente. Por otra parte, muestra que la Presidencia está considerando un continuo desde la seguridad hasta el final del estado hostil, y posiblemente hasta otra forma de relación.

El fin del Finul abre una batalla sobre su sucesor

El plazo de 2026 de diciembre es la tercera característica importante de las páginas políticas. Joseph Aoun afirma que el Líbano no quiere un vacío después del final de la misión Finul. Acepta el principio de otra presencia internacional, siempre que tenga un marco jurídico que respete la soberanía del Estado y apoye en lugar de sustituir al ejército. Nahar del 17 de septiembre de 2026 presenta al post-final como uno de los dossiers centrales de la reunión de París. Francia ya está trabajando con Italia en varias hipótesis. Fabien Mandon confirma diariamente que se están realizando reflexiones, sin presentar una fórmula fija. Al Joumhouriyat, de 17 de septiembre de 2026, también insiste en incertidumbres. París quiere evitar un vacío en el sur, mientras que la oposición israelí a mantener la fórmula actual complica las discusiones. El periódico informa de que el Líbano sigue defendiendo la resolución 1701 y considera que la presencia internacional es un elemento importante de su aplicación.

Al Akhbar, de 17 de septiembre de 2026, proporciona la información más detallada sobre este archivo. El diario revela la existencia de una misión civil y militar europea de tres años. A note was reportedly sent to Prime Minister Nawaf Salam on 5 August by the European Union delegation. Los equipos europeos visitaron el Líbano en mayo y agosto para examinar las necesidades del ejército y las fuerzas de seguridad interna. La misión propuesta incluiría la capacitación, vigilancia, inteligencia, seguridad marítima, fronteras y gestión portuaria. No sería concebido oficialmente como la sustitución de Finul. No obstante, su aparición en un momento en que la fuerza internacional se prepara para su partida le da especial importancia. Al mismo tiempo, Al Akhbar informa de que los representantes europeos han mantenido contactos discretos con varios agentes libaneses, entre ellos Hezbollah. Según las fuentes del periódico, la parte había establecido tres líneas: mantener una referencia a la ONU y la Resolución 1701, al acuerdo de 27 de noviembre de 2024 y negarse a considerar el último acuerdo marco como base para la labor de una nueva fuerza internacional. La batalla por el período posterior a la isla abarca tanto el mandato jurídico como la composición de la futura presencia.

El Parlamento expone fracturas sin derrocar al gobierno

La sesión de desafío del gobierno es el otro evento nacional importante el 17 de septiembre. Terminó con un nuevo voto de confianza en favor del gabinete de Nawaf Salam. Nahar de 17 de septiembre de 2026 informa que el gobierno obtuvo 68 votos contra 12 votos de desconfianza y dos abstenciones. El papel de las voces del bloque de desarrollo y liberación en este resultado es destacado por Al Bina el 17 de septiembre de 2026. El periódico cree que el apoyo de los diputados de Amal impidió que la sesión se convierta en una crisis gubernamental. Al Joumhouriyat del 17 de septiembre de 2026 insiste menos en la aritmética que en la violencia de los intercambios. El diario describe una sesión dominada por enfrentamientos entre diputados de Hezbolá, Fuerzas Libanesas, Kataëb, elegidos de la protesta y representantes del Movimiento Patriótico Libre. El Presidente del Parlamento Nabih Berri intervino varias veces para interrumpir las altercaciones.

El archivo de armas concentra la mayor parte de la confrontación. Los miembros del Parlamento que favorecen una aplicación más rápida del monopolio estatal preguntan al gobierno qué se ha logrado realmente desde sus decisiones. Los parlamentarios de Hezbollah y sus aliados hacen mayor hincapié en las operaciones israelíes, la retirada sin terminar y los resultados todavía limitados de las negociaciones. Al Sharq del 17 de septiembre de 2026 reporta los intercambios particularmente tensos entre Michel Moawad, Ziad Hawat, Waddah Sadek y varios diputados de Hezbollah. Los cargos de responsabilidad por la llegada del ejército israelí en el Líbano y las acusaciones de proximidad a Israel provocan gritos y obligan a Nabih Berri a intervenir. Así pues, el gobierno sobrevive en gran medida el voto, pero el período de sesiones expone una profunda brecha sobre cómo definir la soberanía. Para algunos Miembros, comienza con el monopolio de armas. Para otros, no puede separarse del retiro israelí y el fin de las operaciones militares.

Los críticos israelíes contra el ejército complican la estrategia libanesa

El debate tiene una dimensión adicional con las declaraciones israelíes sobre el ejército. Al Akhbar, de 17 de septiembre de 2026, informa de la declaración del Jefe del Estado Mayor Eyal Zamir de que el ejército libanés no parece listo o capaz de desarmar a Hezbollah. Ad Diyar, de 17 de septiembre de 2026, se refiere, por su parte, a informes de informes israelíes transmitidos a Washington y criticando la acción de la institución militar. El diario también menciona la presión en los círculos americanos contra su mando. Esta información es atribuida por Ad Diyar a sus fuentes y es de particular importancia cuando París está tratando de movilizar el apoyo internacional al ejército.

La disputa surge en particular en las áreas experimentales del Sur. Ad Diyar, de 17 de septiembre de 2026, dedica especial atención a Zawtar al-Gharbiyah, visitada por el Embajador estadounidense Michel Issa. El periódico presenta a la localidad como laboratorio para probar un modelo basado en la presencia del ejército, el regreso de los habitantes y la reanudación de la vida civil. Sin embargo, se denunciaron objeciones israelíes al retorno indirecto de la influencia de Hezbollah. El debate va más allá de la cuestión de las armas. Se refiere a la presencia de organizaciones sociales vinculadas al partido y a la de habitantes considerados cercanos a él. Esta divergencia puede ser decisiva si se extiende el modelo de zona experimental. Joseph Aoun quiere avanzar precisamente a nuevas áreas para obtener retiros sucesivos y permitir el regreso de los habitantes. Si los criterios israelíes se expanden más allá de la presencia militar, cada nuevo paso puede convertirse en una negociación misma.

Así, los principales títulos del 17 de septiembre de 2026 describen menos una serie de eventos separados que una única transformación en progreso. París busca fortalecer el ejército. Washington está tratando de mantener negociaciones con Israel. Beirut prepara el post-final. Joseph Aoun defiende el monopolio de armas al negarse a un enfrentamiento interno. El Parlamento renueva su confianza en el gobierno sin reducir las divisiones políticas. Israel sigue condicionando sus movimientos a los resultados relativos a Hezbollah. Por lo tanto, la cuestión central del día es la construcción gradual de un nuevo sistema de seguridad en el sur del Líbano, mientras que las normas, el calendario y las garantías de este sistema siguen siendo objeto de profunda controversia.

Política local: el gobierno salva la mayoría, pero la batalla por la autoridad estatal rompe el parlamento

Una tercera confianza que enmascara una mayoría compuesta

El gobierno de Nawaf Salam salió de dos días de debate parlamentario con nueva confianza, pero la reunión del 16 de septiembre expuso principalmente la fragilidad política del consenso que le permitió gobernar. Nahar, de 17 de septiembre de 2026, informa que 68 diputados dieron su confianza al gabinete, contra 12 que lo retiraron y dos abstenciones. La votación fue tomada después de una petición de Gebran Bassil. Los diputados de Hezbollah habían abandonado la Sala antes de la elección. La sesión terminó así con una victoria numérica del gobierno, sin eliminar las diferencias que habían surgido durante los debates.

Al Bina, 17 de septiembre de 2026, insiste en el papel desempeñado por la Unidad de Desarrollo y Liberación de Nabih Berri. Los informes diarios de que los votos de Amal permitieron al gobierno alcanzar 68 votos. El orador cree que, sin ellos, la base parlamentaria en la que puede depender Nawaf Salam se reducirá considerablemente. Por lo tanto, el periódico presenta a Amal como un actor capaz de apoyar al gobierno al tiempo que toma nota de sus reservas. Esta ambigüedad aparece en el momento de la votación cuando el MP Kabalan Kabalan da su confianza « con pesar ». El gesto resume parte de la situación política: el gobierno sigue siendo necesario a los ojos de varias fuerzas que critican su acción.

Al Sharq del 17 de septiembre de 2026 también destaca esta contradicción. El periódico informa que los parlamentarios criticaron severamente los resultados del gobierno antes de renovar su confianza. Por lo tanto, la reunión no se opone a un bloque gubernamental homogéneo a una oposición unificada. Más bien, reveló varios niveles de apoyo. Algunos Miembros defienden a Nawaf Salam y sus direcciones. Otros quieren mantener su gobierno mientras impugnan sus decisiones o su ritmo de acción. Una tercera categoría elimina explícitamente su confianza.

La Corriente Patriótica Libre fue colocada en este último campamento. La solicitud de votación de Gebran Bassil permitió medir el equilibrio de fuerzas. Pero no hizo que el gabinete cayera. Así pues, el Gobierno tiene una mayoría suficiente para continuar, sin poder considerar el resultado como una aprobación general de su balance.

Esta situación explica el tono de la respuesta de Nawaf Salam. Nahar del 17 de septiembre de 2026 informa que el Primer Ministro dio las gracias a los parlamentarios por la crítica constructiva y reconoció las muy altas expectativas suscitadas por la formación de su gobierno. Reconoció que las dificultades y la guerra del país tenían resultados limitados. However, it refused to allow the recognition of these obstacles to become a permanent justification for inaction. El gobierno busca mantener una línea intermedia: reconocer deficiencias mientras defiende la dirección política elegida.

El debate sobre las armas convierte la sesión en una confrontación

La cuestión del monopolio estatal de las armas dominaba en gran medida el enfrentamiento político. Provocó los intercambios más violentos entre los diputados de Hezbolá y los de las Fuerzas Libanesas, Kataeb y algunos de los representantes elegidos que habían surgido de la controversia. Nahar del 17 de septiembre de 2026 describe un nivel particularmente alto de tensión durante la intervención de Michel Moawad. Las interrupciones pronto llevaron a un intercambio entre el MP y varios representantes de Hezbollah, antes de que Ziad Hawat y Waddah Sadek intervinieran a su vez.

Al Sharq, de 17 de septiembre de 2026, devuelve varios de estos intercambios. Michel Moawad defendió una línea basada en la soberanía, la paz y la reforma. Pidió que la autoridad del Estado se prorrogara sin más demora. Hezbollah MP Ihab Hamadeh respondió acusando a sus oponentes de mentir. Waddah Sadek le dijo que los cargos podrían ser rechazados contra la fiesta. Ziad Hawat pidió a los diputados de Hezbollah que pararan, en sus palabras, tratando de intimidar a sus oponentes. El comercio continuó hasta la intervención de Nabih Berri.

El Presidente del Parlamento ha tratado varias veces de ordenar a los Miembros. Al Joumhouriyat, de 17 de septiembre de 2026, informa de su exasperación ante insultos, ataques personales y enfrentamientos. El período de sesiones, que debía permitir una evaluación de la acción gubernamental, se ha transformado en una confrontación directa de las responsabilidades en la guerra y la presencia israelí en el Líbano.

Los eurodiputados que favorecen una aplicación más rápida del monopolio estatal trataron de cambiar el debate sobre las decisiones hacia la aplicación. Ghassan Hasbani, citado por Al Sharq el 17 de septiembre de 2026, reconoce que el gobierno ha tomado importantes decisiones sobre el monopolio de armas. However, he asked what had actually been achieved. It refers to border and crossing control, the entry and storage of weapons and the reform of military justice. Su argumento es que la soberanía ya no puede permanecer en la etapa de declaración.

Antoine Habchi adopta una línea estrecha. vincula el éxito o el fracaso del Gobierno a la aplicación de sus decisiones sobre armas. Otros Miembros están pidiendo un calendario y resultados mensurables. Michel Douaihy afirma apoyar al gobierno cuando toma decisiones, pero quiere juzgarlo por su ejecución.

Frente a ellos, varios diputados de Hezbollah y Amal colocan la cuestión en el contexto de la presencia y las operaciones israelíes. Hani Kobeissi cree que las negociaciones no han producido los resultados esperados y pide al Estado que revise su actitud. Kassem Hashem pide una política nacional sostenible para el Sur y se pregunta sobre el significado de la soberanía cuando continúan las operaciones israelíes.

Por lo tanto, la fractura es menos acerca del principio abstracto del Estado que del orden de prioridades. Parte del Parlamento considera que el fortalecimiento del Estado comienza con el monopolio de las armas. Another believes that it is impossible to deal with this issue without placing Israeli withdrawal and protection of the South at the same level.

Nawaf Salam defiende la diplomacia y se niega a regresar a las guerras impuestas

El Primer Ministro dedicó una parte importante de su respuesta a la estrategia israelí. Al Joumhouriyat del 17 de septiembre de 2026 informa que defendió la elección de la diplomacia y la negociación. El orador rechaza la idea de que el acuerdo marco habría eliminado al Líbano de sus referencias nacionales e internacionales. Por el contrario, afirma que el proceso prevé la retirada gradual de Israel y la ampliación de la autoridad exclusiva del Estado.

Nawaf Salam reconoce que los resultados son incompletos. Las operaciones israelíes continuaron. El retiro no se completa. Los reclusos siguen detenidos y algunos de los habitantes del Sur no pueden regresar a sus aldeas. Sin embargo, el Primer Ministro rechaza que esta situación sirva de argumento para abandonar las negociaciones.

Su argumento político es directo. El Líbano, según él, fue arrastrado repetidamente en guerras que no había elegido, antes de que el Estado se encargue de llevar las consecuencias. Pidió a quienes rechazaron la ruta diplomática que presentara una solución capaz de detener las operaciones, recuperar a los presos y permitir el regreso de los habitantes a un costo menor para el país.

Esta posición es uno de los marcadores políticos del gobierno. Nawaf Salam quiere restaurar la decisión del Estado sobre la guerra y la paz al tiempo que se centra en las negociaciones con Israel. Rechaza tanto el mantenimiento de una situación en que los actores no estatales por sí solos determinan la entrada en la guerra como un enfrentamiento interno diseñado para resolver inmediatamente la cuestión de las armas.

Joseph Aoun defiende un enfoque similar. El 17 de septiembre de 2026 el Presidente informó que el fortalecimiento del ejército y de las instituciones de seguridad era la condición para la restauración de la decisión del Estado. Afirma que el monopolio de armas es una orientación fija, pero insiste en la necesidad de evitar la confrontación con Hezbollah. La cuestión debe avanzar mediante el diálogo.

Esta convergencia entre Baabda y el Gran Serail es uno de los elementos más importantes de la política local. El Presidente y el Primer Ministro comparten el objetivo de un Estado con una decisión militar sola. Sin embargo, buscan lograrlo progresivamente y sin conflictos internos. Las críticas parlamentarias se centran específicamente en la velocidad y eficacia de este método.

Electricidad, administración y nivel de vida traen al gobierno de vuelta a su balance interno

La violencia del debate de armas no borró completamente los dossiers diarios. Varios Miembros recordaron al gobierno que su credibilidad también se juega en la electricidad, las finanzas públicas, los servicios y los niveles de vida.

Al Sharq del 17 de septiembre de 2026 informa de la intervención de Sajiih Attieh, quien critica la baja presencia ministerial durante parte de la sesión y coloca la electricidad entre los principales criterios para juzgar el gabinete. Paula Yacoubian también revisa la gestión del sector y las sospechas relacionadas con el petróleo de combustible. Pregunta si los intereses en torno al combustible y los generadores siguen impidiendo una solución duradera.

Adib Abdel Massih pide un plan a corto plazo que permita a los ciudadanos ver rápidamente una mejora en el suministro de energía eléctrica. Simon Abi Ramia amplía la responsabilidad. Se niega a atribuir todo el colapso al actual gobierno y cree que las instituciones, el Parlamento y las fuerzas políticas comparten la responsabilidad de la situación.

También se plantea la cuestión presupuestaria. Farid Boustany pide una programación financiera más allá de un año y una reestructuración del sector público. Alain Aoun insiste en la necesidad de atraer inversión y no sólo esperar soluciones desde el extranjero.

Al Joumhouriyat, de 17 de septiembre de 2026, describe un entorno económico siempre difícil, caracterizado por el deterioro de las condiciones de vida, la pobreza, el costo de la electricidad y las preocupaciones sobre la financiación de posibles aumentos salariales en el sector público. El periódico se refiere a las reservas de expertos frente a un aumento de los gastos financiados por la creación monetaria, pero también al riesgo social de financiación por nuevos impuestos.

Por consiguiente, la sesión parlamentaria muestra que el Gobierno está sujeto a dos formas de presión. La primera se refiere a las decisiones estratégicas sobre armas, Israel y soberanía. La segunda se refiere a su capacidad para producir resultados concretos en la vida cotidiana.

El Sur también se convierte en una prueba de la relación entre el Estado y los ciudadanos

Varias intervenciones sitúan a la población del Sur en el centro del debate. El diputado Nasser Jaber, citado por Al Sharq el 17 de septiembre de 2026, afirma que los habitantes de Nabatiyah no sólo necesitan declaraciones de solidaridad, sino un gobierno presente cuando están expuestos a peligro. Kassem Hashem pide una política de emergencia y una estrategia sostenible para mantener a la gente en su tierra.

Esta cuestión va más allá de la reconstrucción material. Afecta la capacidad del Estado para proteger a las poblaciones, prestar servicios y hacer posible la actividad económica en las zonas afectadas.

Las discusiones sobre áreas experimentales ilustran este desarrollo. El regreso de los habitantes debe acompañar el despliegue del ejército. Por consiguiente, los proyectos de reconstrucción y desarrollo se convierten en un componente de la política de seguridad. El gobierno tendrá que demostrar que la extensión de la autoridad estatal realmente mejora las condiciones de vida.

Así pues, la política local está directamente vinculada al resultado de las negociaciones externas. Un retiro israelí permitiría al ejército progresar y a los habitantes regresar. Una falta de resultados debilita la estrategia de Nawaf Salam y da más argumentos a las fuerzas que consideran insuficientes las negociaciones.

La relación con Siria vuelve a través de fronteras y acuerdos bilaterales

Otro tema interno aparece más discretamente en los periódicos del 17 de septiembre de 2026: la redefinición de las relaciones con Siria. Al Sharq informa sobre la reunión entre el ex Presidente Michel Sleiman y el oficial de negocios sirio Iyad al-Hazzaa. Michel Sleiman pide el desarrollo de relaciones entre los dos países con respecto a su soberanía. En particular, pide la cooperación entre las instituciones de seguridad para prevenir el tráfico de armas y municiones en toda la frontera.

También pidió que se estableciera la frontera internacional y que se revisaran los acuerdos concertados entre Beirut y Damasco cuando no garantizaran un equilibrio entre los intereses de los dos países. Esta posición ocurre en un contexto en el que el nuevo liderazgo sirio busca reconstruir sus relaciones con el Líbano después de los años de guerra.

Al Liwa destaca una nueva dimensión de esta normalización el 17 de septiembre de 2026 mediante una reunión sindical libanesa-siria dedicada en particular al transporte. Los participantes consideraron que los vínculos entre ambos países eran estratégicos y acogieron con beneplácito los acuerdos recientes entre los gobiernos. Por consiguiente, la seguridad fronteriza, el transporte y las cuestiones de tráfico económico están empezando a constituir un nuevo programa bilateral.

Estos acontecimientos siguen estando menos presentes que el debate sobre las armas o el voto de confianza. Sin embargo, muestran que la política local ya no se limita a gestionar la crisis interna. El nuevo equilibrio regional también obliga a las autoridades y fuerzas políticas libanesas a redefinir la relación con Damasco, en particular en las respectivas fronteras y competencias de los dos Estados.

Al final de la sesión parlamentaria, Nawaf Salam mantuvo su gobierno y una mayoría numérica. Pero el voto no resuelve ninguna de las grandes tensiones que surgieron durante los debates. El gabinete debe demostrar simultáneamente la eficacia de las negociaciones con Israel, avanzar en el monopolio de armas sin causar confrontación, satisfacer las necesidades del Sur y mejorar los servicios públicos que permanecen en el centro del descontento. La confianza en el Parlamento le da tiempo. No constituye una señal blanca, ya que los críticos que llegaron a las filas que finalmente eligieron mantenerla en el cargo mostraron.

Citación y discurso por figuras políticas: soberanía, negociación y armas en el corazón de los discursos

Joseph Aoun vincula el regreso del estado al fortalecimiento del ejército

Las declaraciones del Presidente Joseph Aoun ocupan un lugar central en la prensa del 17 de septiembre de 2026. Elaboran una doctrina basada en tres prioridades: fortalecer el ejército, restaurar el monopolio estatal de las armas y continuar las negociaciones con Israel sin causar confrontación interna. Esta línea está expuesta en París, donde el Jefe de Estado participa en los preparativos de la conferencia internacional sobre el Ejército y las Fuerzas de Seguridad Interna.

Al Binas del 17 de septiembre de 2026 informa que Joseph Aoun considera al ejército, las Fuerzas de Seguridad Interna y otros servicios de seguridad como « la única garantía » para proteger al país, su soberanía y sus ciudadanos. Presenta el fortalecimiento de sus capacidades humanas y logísticas como prioridad nacional. Su viaje a París está directamente relacionado con este objetivo. El Presidente quiere obtener apoyo internacional lo suficientemente sostenible para que las instituciones estatales puedan asumir mayores responsabilidades.

El punto va más allá de la cuestión del equipo. Joseph Aoun vincula explícitamente el fortalecimiento del ejército con el monopolio de armas. Según Al Bina Así pues, vincula la creación de un Estado fuerte con su capacidad para proteger a sus ciudadanos y contribuir a la estabilidad regional.

Al Akhbar, de 17 de septiembre de 2026, reporta una formulación que clarifica esta doctrina. Joseph Aoun afirma que « el principio de la restauración del Estado y la restauración de la decisión de guerra y paz descansa en el fortalecimiento de las instituciones estatales », en particular las instituciones militares y de seguridad. No quiere ayuda temporal. Pide un programa a largo plazo.

Sin embargo, el Presidente establece un límite importante para la aplicación del monopolio de armas. Se niega a permitir que lleve a un enfrentamiento interno. Al Quds of 17 September 2026 reports that he is determined to resolve the Hezbollah case « in a peaceful manner ». El país no debe ser llevado a conflictos civiles o guerras. El diálogo debería permitir la aplicación de una decisión que la Presidencia considere ya adoptada.

Esta distinción es políticamente esencial. Joseph Aoun no cuestiona el objetivo del monopolio estatal. Por otro lado, rechaza un método que transformaría inmediatamente al ejército en un oponente militar de Hezbollah. Por lo tanto, el fortalecimiento de la institución debe preceder o acompañar una evolución negociada del equilibrio interno.

De la retirada israelí a un acuerdo de seguridad

Joseph Aoun también desarrolló su visión de las negociaciones con Israel. Ya no los limita a la aplicación de una cesación del fuego. On 17 September 2026 the President reported that he wanted to reach a security agreement that would end the state of hostility and allow the army to deployed on the border.

Agregó que dicho acuerdo podría ser posteriormente un paso hacia un acuerdo de paz. Sin embargo, evita la transición inmediata de la confrontación a la paz formal. Su fórmula es la de una progresión paso a paso.

Ad Diyar del 17 de septiembre de 2026 coloca esta orientación en una secuencia más concreta. Joseph Aoun quiere primero la retirada israelí de las zonas afectadas. El ejército debe desplegarse. Los residentes deben poder regresar a sus comunidades y debe resolverse la cuestión de los detenidos. Así pues, la negociación se presenta como un medio para lograr resultados territoriales y humanos ante cualquier evolución más amplia de la relación con Israel.

El Presidente también defiende zonas experimentales. Espera que el mecanismo se amplíe a nuevos sectores del Sur. Este método debe permitir el progreso local cuando la regulación general permanece bloqueada. El despliegue del ejército y el regreso de los habitantes serían seguidos de la retirada israelí a una zona específica.

En el lado post-Finul, Joseph Aoun tomó una posición pragmática. Al Quds del 17 de septiembre de 2026 reporta que se negó al vacío después del 2026 de diciembre. El Líbano está abierto a otra fuerza internacional, pero debe tener un marco jurídico. Para el Presidente, « el principio fundamental en el marco legal es la soberanía estatal ». Añade que la misión de tal fuerza debe ser ayudar al ejército y fortalecer el Estado, no reemplazarlo.

Estas diferentes declaraciones forman la misma línea. La Presidencia quiere sustituir gradualmente al Estado por acuerdos militares competidores, pero tiene la intención de asegurar la retirada israelí, el apoyo internacional al ejército y una presencia extranjera que permanece al servicio de las instituciones libanesas.

Nawaf Salam defiende la negociación ante sus críticos

El discurso de Nawaf Salam ante el Parlamento complementa al del Presidente. El Primer Ministro se centra más en justificar la elección diplomática ante la crítica de los parlamentarios.

Al Joumhouriyat, de 17 de septiembre de 2026, informa que Nawaf Salam reconoce las deficiencias de los resultados obtenidos. Los ataques israelíes continuaron. El retiro no está completo. Los detenidos libaneses permanecen en Israel y los residentes todavía no pueden regresar a sus aldeas. Por lo tanto, el Jefe de Gobierno no trata de presentar la negociación como resultado satisfactorio.

Sin embargo, se negó a concluir que el proceso debía abandonarse. Recuerda que Líbano fue arrastrado « una y otra vez en guerras que no hemos elegido », antes de que el Estado fuera acusado de llevar las consecuencias. Esta frase es una de sus posiciones políticas más claras. Se ocupa directamente de la cuestión de la decisión sobre la guerra y la paz.

Nawaf Salam entonces pidió a los opositores de su estrategia para proponer una solución alternativa. Según Al Jumhouriyat, de 17 de septiembre de 2026, afirma que si alguien tiene otra manera de detener los ataques, recuperar a los prisioneros y llevar a los habitantes a sus aldeas a un costo más bajo para el Líbano, el gobierno está dispuesto a seguirlo.

El Primer Ministro también defiende el acuerdo marco. Afirma que está planeando una retirada israelí gradual y el restablecimiento de la soberanía exclusiva del Estado libanés. Por lo tanto, rechazó las acusaciones de que el gobierno había abandonado las referencias tradicionales del Líbano.

Su argumento es tanto institucional como diplomático. El Estado debe volver a ser el que negocia, el que decide y el que tiene la responsabilidad de los compromisos. Nawaf Salam busca así salir de una lógica en la que las decisiones militares tomadas fuera de las instituciones producen consecuencias que el gobierno debe manejar.

Al mismo tiempo, el Primer Ministro reconoce la insatisfacción interna. Al Joumhouriyat informa que el ciudadano que reclama la presencia del Estado tiene razón, al igual que la persona que se queja de su ausencia. Admite que las expectativas de su gobierno eran importantes y que la realidad, agravada por la guerra, limitaba su capacidad de actuar.

Nabih Berri recuerda los límites de la confrontación parlamentaria

Nabih Berri aparece menos en un gran discurso que en sus repetidos discursos durante la sesión parlamentaria. Ante la proliferación de insultos y acusaciones, el Presidente de la Cámara trata de contener una confrontación que va más allá del debate sobre la acción gubernamental.

Al Joumhouriyat, de 17 de septiembre de 2026, reporta su exclamación » ya aib al-choum », que puede ser pronunciada en francés por una severa condena del espectáculo dado por los diputados. Intervino a medida que los intercambios entre representantes de Hezbollah y parlamentarios opuestos al partido se volvieron particularmente agresivos.

El papel de Nabih Berri es también político en el momento del voto de confianza. Su bloque de desarrollo y liberación vota a favor del gobierno, aunque algunos de sus miembros tienen sus reservas. Al Binas del 17 de septiembre de 2026 señala que las voces del bloque desempeñaron un papel decisivo en el resultado de 68 votos.

Esta actitud permite a Nabih Berri mantener una posición intermedia. Su campo es crítico con varias direcciones gubernamentales, incluyendo negociaciones y tratamiento del Sur, pero no quiere provocar una crisis gubernamental. Por lo tanto, la continuidad institucional se mantiene a pesar de los desacuerdos políticos.

Gebran Bassil convierte a los críticos en un voto de confianza

El líder del Movimiento Patriótico Libre, Gebran Bassil, decidió traducir la oposición política al procedimiento parlamentario. Al final de la sesión, pide que se proceda a votación sobre la confianza.

Nahar, de 17 de septiembre de 2026, informa que esta iniciativa dio lugar a 68 votos a favor del Gobierno, 12 en contra y dos abstenciones. La Corriente Patriótica Libre se encuentra así entre las fuerzas que retiran su confianza en el gabinete.

El enfoque de Gebran Bassil viene después de dos días de crítica a la acción gubernamental, las negociaciones, los servicios públicos y la implementación de decisiones. Ayuda a aclarar la posición de su bloque. El gobierno sigue vigente, pero el Courant se niega a darle nueva legitimidad política.

La estrategia también presenta un límite aritmético. El voto muestra que la oposición al gabinete no es lo suficientemente grande para derrocarlo. Sin embargo, revela que su mayoría depende de actores que no compartan necesariamente todas sus orientaciones.

Los parlamentarios de Hezbollah se ajustan a la soberanía y las negociaciones

Las intervenciones de los parlamentarios de Hezbollah están entre las más virulentas del período de sesiones. Tratan de volver contra sus oponentes la acusación de responsabilidad en debilitar la soberanía.

Al Sharq del 17 de septiembre de 2026 informa de los intercambios entre Ihab Hamadeh, Michel Moawad, Waddah Sadek y Ziad Hawaii. Ihab Hamadeh acusa a sus oponentes de mentir y reprocharlos por su discurso sobre los acontecimientos del Sur. Las respuestas son tan violentas. Los parlamentarios contra Hezbollah acusan al partido de haber ayudado a crear condiciones para la intervención israelí.

Hussein Hajj Hassan también interviene en el acuerdo marco. Según Al Sharq, de 17 de septiembre de 2026, considera que sus resultados son inválidos y critica el hecho de que los libaneses fueron invitados a esperar sus efectos. El diputado desafió así la principal defensa del gobierno: la idea de que las negociaciones deben ser juzgadas con el tiempo.

Esta línea se une a la de otros miembros elegidos cerca del partido. Hani Kobeissi cree que las negociaciones no han funcionado y pide una posición diferente del estado. Kassem Hashem insiste en los ataques israelíes y pregunta cómo hablar de soberanía cuando continúan.

El discurso de Hezbolá y sus aliados no se limita a defender las armas del partido. Se trata de imponer otra jerarquía: antes de juzgar la relación entre el Estado y la resistencia, es necesario medir la capacidad del Estado para poner fin a la ocupación y las operaciones israelíes.

Los oponentes de Hezbollah ahora exigen resultados mensurables

Ante este discurso, varios Miembros subrayan la aplicación de las decisiones ya adoptadas.

Ghassan Hasbani, citado por Al Sharq el 17 de septiembre de 2026, cree que el gobierno ha tomado decisiones históricas sobre el monopolio de armas. Sin embargo, se niega a considerar suficiente el anuncio. Pregunta qué se ha logrado con respecto al control fronterizo, los pasajes, la entrada de armas y su almacenamiento.

Antoine Habchi también vincula el juicio del gobierno a la aplicación de sus decisiones. Michel Moawad defiende una línea basada en la soberanía, la paz y la reforma. Michel Douaihy afirma apoyar al gobierno cuando lo decida, pero quiere juzgarlo cuando no lo ejecute.

Estas intervenciones muestran un cambio en el debate. La cuestión ya no es sólo si el gobierno afirma el principio del monopolio de armas. Lo hizo. Sus partidarios más exigentes ahora quieren saber el momento y los resultados.

Es precisamente allí donde los discursos de José Aoun y Nawaf Salam enfrentan su principal dificultad política. Ambos afirman que la dirección está fijada. Ambos también rechazan un enfrentamiento interno. Por lo tanto, deben demostrar que un método gradual puede producir cambios concretos.

Los discursos del 17 de septiembre de 2026 dibujan tres discursos competidores. La Presidencia y el Gobierno defienden una restauración gradual de la autoridad estatal a través del ejército, la diplomacia y el diálogo. Hezbollah y sus aliados colocan el retiro israelí y el fin de los ataques a la vanguardia de las condiciones de soberanía. Los oponentes del partido están pidiendo una aplicación más rápida y mensurable del monopolio de armas. El debate político libanés se estructura ahora en torno a estas tres lecturas, con el ejército, las negociaciones y el calendario de ejecución como los principales puntos de confrontación.

Diplomacia: París, Washington y capitales árabes rediseñen el margen de maniobra del Líbano

París transforma el apoyo militar en un registro diplomático internacional

La diplomacia libanesa se centró en el 17 de septiembre de 2026 en París, donde Joseph Aoun participó en la reunión preparatoria sobre apoyo al ejército y a las Fuerzas de Seguridad Interna. Detrás de su objeto militar, la reunión reúne varias cuestiones diplomáticas: el futuro del sur del Líbano, el fin de la misión Finul, las negociaciones con Israel, el monopolio de armas y la capacidad del Estado de recuperar gradualmente el control de su territorio.

Al Joumhouriyat, de 17 de septiembre de 2026, informa que Francia reúne alrededor de la mesa un importante conjunto de socios libaneses. Se anunciaron representantes de Alemania, Italia, el Reino Unido e Irlanda, así como una delegación de la Unión Europea. El componente árabe incluye Arabia Saudita, Egipto, Kuwait, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos. Los Estados Unidos también participaron en la reunión, junto con otros asociados internacionales. Las Naciones Unidas están representadas mientras que el futuro de su presencia en el Sur es uno de los temas de debate.

Francia quiere establecer primero las necesidades del ejército. Nahar, de 17 de septiembre de 2026, subraya que la reunión aún no es una conferencia de donantes. El Jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Francesas, Fabien Mandon, explica que se trata de identificar las capacidades necesarias en un ambiente profundamente cambiado. El fin anunciado del Finul nos obliga a reflexionar ahora sobre la división de responsabilidades en el Sur.

Este enfoque otorga a París una función diplomática especial. Francia no está buscando financiación. Intenta reunir a países que no necesariamente tienen la misma lectura de la situación libanesa. Los Estados Unidos hacen hincapié en las armas de Hezbollah. Los países europeos buscan evitar un vacío en el Sur. Los Estados árabes quieren consolidar el Estado libanés. Beirut pide que se fortalezca el ejército para acompañar medidas concretas israelíes.

Joseph Aoun escribió su presencia en esta lógica. Al Bina Afirma que la relación histórica entre ambos países es de particular importancia en el período actual. Sin embargo, el Presidente no pide una asistencia de emergencia limitada. Quiere un programa sostenible que permita a los servicios militares y de seguridad asumir progresivamente más responsabilidad.

Así pues, la reunión se convirtió en prueba diplomática. El Líbano trata de transformar el amplio apoyo político a su ejército en compromisos concretos, evitando al mismo tiempo las condiciones que no pueden cumplirse inmediatamente.

Joseph Aoun y Emmanuel Macron frente al post-Finul

El futuro de la presencia internacional en el Líbano meridional es una de las cuestiones más delicadas del comercio franco-libanés. Joseph Aoun afirma que Beirut no quiere un vacío después del final del Finul en diciembre de 2026. Se declara abierta a otra fuerza, siempre que tenga un marco jurídico y respete la soberanía libanesa.

Al Binas, de 17 de septiembre de 2026, informa que el Presidente debe discutir con Emmanuel Macron la situación general en el Líbano, pero especialmente en el Sur, las operaciones israelíes, el período posterior al fin y el proceso de negociación. Por lo tanto, la reunión franco-libanesa no puede separarse de la búsqueda de una nueva arquitectura de seguridad.

Nahar del 17 de septiembre de 2026 trae un elemento adicional. Fabien Mandon confirma que Francia está trabajando con Italia en varias pistas para el período post-final. No presenta una solución definitiva y subraya la necesidad de involucrar a las partes interesadas.

París trata así de preservar un papel europeo en el Sur, reconociendo que la fórmula actual está llegando a su fin. Esta posición responde a las preocupaciones del Líbano. Para Beirut, la desaparición de cualquier presencia internacional dejaría al ejército frente a una carga considerablemente mayor, mientras que la retirada israelí sigue siendo incompleta.

Al Akhbar, de 17 de septiembre de 2026, también revela la existencia de una propuesta para una misión civil y militar europea de tres años. El proyecto pretende fortalecer el ejército, las Fuerzas de Seguridad Interna, la vigilancia, la inteligencia, las fronteras y los puertos. La propuesta no sustituye formalmente al Finul. Sin embargo, muestra que los europeos ya están preparando una presencia adaptada a la nueva fase.

Por lo tanto, la diplomacia francesa está en la unión de varios escenarios. Defende el mantenimiento del apoyo internacional. Trabaja con Roma. Apoya un aumento en el ejército. También participa en la reflexión europea sobre el fortalecimiento de las instituciones libanesas.

El eje con Ammán se consolida alrededor del ejército

La presencia del Rey Abdullah II en París da a la reunión una dimensión árabe especial. La participación de Jordania no comienza con la reunión del 17 de septiembre. El apoyo al ejército es parte del « proceso de Aqaba », lanzado en Jordania varios años antes.

Al Joumhouriyat, de 17 de septiembre de 2026, informa que Joseph Aoun se reunió con el soberano jordano tan pronto como llegó a París. El Presidente libanés le dio las gracias por el apoyo de Ammán al ejército y por sus esfuerzos en favor de la reunión internacional.

La dimensión bilateral de la entrevista también es destacada por Al Bina el 17 de septiembre de 2026. Ambos dirigentes examinan las relaciones entre el Líbano y Jordania tras la firma de 21 acuerdos y memorandos de entendimiento en la reunión de la Alta Comisión Mixta celebrada en enero de 2026. Joseph Aoun pidió que estos acuerdos se aplicaran efectivamente.

Por consiguiente, el diálogo con Ammán no se limita al componente militar. Incluye la cooperación entre los dos Estados. Pero la seguridad es ahora la fuerza motriz detrás de la relación. Jordania tiene una importante experiencia militar y de seguridad y mantiene estrechas relaciones con varios asociados occidentales y árabes comprometidos con el apoyo del Líbano.

La presencia simultánea de Joseph Aoun, Emmanuel Macron y Abdullah II permite vincular las dimensiones europeas y árabes del apoyo al Estado libanés.

Washington sigue siendo indispensable, pero persisten las diferencias

La diplomacia americana es igualmente central. Washington es un socio del ejército, un mediador entre Líbano e Israel, y un importante jugador en la reflexión sobre el futuro mecanismo del Sur.

La reunión entre el representante libanés y el embajador israelí en Washington muestra la importancia de este canal. Al Akhbar, de 17 de septiembre de 2026, informa de que los debates se refieren a la aplicación del acuerdo marco, la retirada israelí, la cesación de las operaciones y la ampliación de las zonas experimentales. No se anuncian resultados decisivos.

La dificultad diplomática radica en el orden de las medidas. Beirut quiere acciones israelíes. Israel exige más resultados sobre las armas de Hezbolá. Los Estados Unidos tratan de mantener negociaciones a pesar de este desacuerdo.

Al Joumhouriyat del 17 de septiembre de 2026 describe en paralelo una divergencia entre Washington y París en apoyo al ejército. Los estadounidenses pedirían avances concretos en la cuestión del monopolio de armas antes de liberar alguna ayuda. El periódico se refiere a un sobre de 150 millones de dólares. París defiende un enfoque más simultáneo: el fortalecimiento del ejército y la exigencia de avances sobre el terreno.

Esta diferencia es importante para la diplomacia libanesa. Beirut debe convencer a Washington de que la falta de capacidad es en sí misma un obstáculo para la aplicación de las decisiones de los Estados. Por consiguiente, las autoridades libanesas están tratando de evitar una ecuación en la que sólo se pagaría la ayuda después del cumplimiento de misiones concretas que requieran esa ayuda.

El papel del Embajador norteamericano Michel Issa es parte de esta secuencia. Ad Diyar del 17 de septiembre de 2026 describe a un diplomático muy activo que va directamente al Sur y sigue las áreas experimentales. Su viaje debe permitir que Washington tenga una lectura directa del progreso y los obstáculos.

El Líbano procura preservar su relación con Riyadh en un contexto regional tenso

La Arabia Saudita ocupa también un lugar importante en la diplomacia libanesa del día. Su participación en el proceso de París viene en un momento en que el intento de atacar a la Meca provoca una gran ola de condenas.

Las principales autoridades libanesas respondieron rápidamente. Al Sharq Al Awsat del 17 de septiembre de 2026 informa que Nawaf Salam condena el intento de ataque y afirma la solidaridad total del Líbano con el reino, su liderazgo y su pueblo. El Departamento de Relaciones Exteriores ocupa una posición similar.

Joseph Aoun también condenó el intento. Al Sharq, de 17 de septiembre de 2026, informa que considera que el ataque a lugares santos es un ataque más allá de la soberanía saudí y afecta a un lugar central para los musulmanes. Pide una posición árabe e islámica común.

Esta convergencia institucional es diplomáticamente significativa. El Líbano ha estado buscando durante varios años restablecer relaciones más estables con los países del Golfo, en particular con Riad. El apoyo saudí al ejército, la reconstrucción y la economía libaneses sigue siendo potencialmente importante.

Otro elemento relativo a esta relación es Al Liwas, de 17 de septiembre de 2026. El diario presenta la reciente visita de Michel Issa al vicepresidente del Consejo Superior Islámico de Shiite, Ali al-Khatib, como un enfoque americano inspirado en una iniciativa dirigida anteriormente por el embajador saudí Walid Bukhari. El periódico considera que estos contactos son un intento de mantener un diálogo con el entorno chiíta libanés en un período dominado por la cuestión de las armas.

Esta lectura pone de relieve un aspecto más discreto de la diplomacia regional. Riyadh y Washington no sólo están interesados en instituciones oficiales. También buscan mantener canales con componentes sociales y religiosos que puedan desempeñar un papel en la estabilización interna.

Beirut y Damasco buscan la base de una relación más equilibrada

La relación con Siria parece menos espectacular, pero es otro proyecto diplomático. Al Sharq, de 17 de septiembre de 2026, informa de la reunión del ex Presidente Michel Sleiman con el Encargado de Negocios interino de Siria Iyad al-Hazzaa.

Michel Sleiman pidió que las relaciones entre ambos países se desarrollaran sobre la base del interés mutuo y el respeto a la soberanía. Insiste en la coordinación entre las instituciones de seguridad para prevenir el tráfico de armas y municiones en toda la frontera. También pidió que se iniciara la delimitación de la frontera internacional.

También se plantea la cuestión de los antiguos acuerdos bilaterales. Michel Sleiman considera necesario revisar los textos concluidos en el pasado para mantener un equilibrio entre los intereses de los dos Estados.

Esta posición viene cuando el nuevo liderazgo sirio intenta reconstruir sus relaciones con el Líbano. Los años de guerra han alterado profundamente la relación entre Beirut y Damasco. Las cuestiones fronterizas, la trata, los detenidos, los desplazamientos y los acuerdos económicos son ahora todas las cuestiones que deben abordarse en un marco interestatal más tradicional.

La frontera adquiere especial importancia cuando el Líbano participa en el debate sobre el monopolio de armas. El control de las corrientes de armas también significa fortalecer la cooperación con Damasco.

La diplomacia libanesa intenta convertir el contexto regional en apoyo estatal

La multiplicación de canales diplomáticos revela finalmente la misma prioridad. Beirut busca situar al Estado en el centro de sus relaciones externas.

Con París, el objetivo es fortalecer el ejército y preparar al post-final. Con Amman, consolidar el apoyo árabe a las instituciones. Con Washington, para asegurar el progreso en las negociaciones con Israel preservando la ayuda militar. Con Riyadh, consolidar una relación que se ha vuelto estratégica de nuevo. Con Damasco, reconstruir un informe basado en fronteras, seguridad e intereses bilaterales.

Sin embargo, esta diplomacia sigue estando sujeta al informe de la fuerza regional. La guerra con Irán, las tensiones en los estrechos, la crisis en Yemen y las operaciones israelíes en el Líbano reducen el espacio de maniobra de Beirut.

La elección de Joseph Aoun y Nawaf Salam es precisamente para multiplicar el apoyo para no permitir que el Líbano dependa de un solo canal. París proporciona cobertura europea. Washington posee algunas de las palancas en Israel. Los Estados árabes pueden prestar asistencia política, financiera y militar. Las Naciones Unidas siguen siendo importantes para la legitimidad internacional del Sur.

La diplomacia libanesa del 17 de septiembre de 2026 parece menos como sucesión de reuniones de protocolo que como búsqueda de una nueva arquitectura externa. Su objetivo es reunir a los asociados internacionales sobre la base de un principio: fortalecer el Estado y su ejército, al tiempo que se obtienen las medidas israelíes necesarias para garantizar que ese aumento del poder pueda traducirse en realidad sobre el terreno.

Política internacional: guerra contra Irán, batalla de estrechos y extensión del conflicto al Mar Rojo

Washington busca una salida mientras la guerra entra en su séptimo mes

La guerra contra Irán y su extensión a las principales rutas marítimas dominan en gran medida la política internacional en los periódicos del 17 de septiembre de 2026. El conflicto ya no se limita a las huelgas entre Estados Unidos, Israel e Irán. Ahora afecta a los estrechos de Ormuz, Yemen, Bab al-Mandeb, Arabia Saudita y cadenas globales de suministro. Varias publicaciones describen una guerra que está cambiando de naturaleza. Las operaciones militares siguen siendo intensas, pero la diplomacia busca simultáneamente una fórmula para evitar una mayor expansión.

Al Sharq Al Awsat, de 17 de septiembre de 2026, informa de las declaraciones del vicepresidente estadounidense J.D. Vance, quien anuncia una « fase completamente diferente » del conflicto en un plazo de dos meses. No especifica lo que esto significa a nivel militar o diplomático. Sin embargo, confirmó la declaración anterior de Donald Trump de que la guerra debería sufrir un cambio importante después de las elecciones de renovación del Congreso programadas para noviembre.

Esta temporalidad americana llama la atención. La Casa Blanca sugiere que se está considerando un cambio en la estrategia, sin indicar si será una reducción en las operaciones, una nueva fase militar o un retorno más fuerte a la negociación. J.D. Vance recuerda que Donald Trump, como Comandante en Jefe, decide cuándo comienzan y terminan los conflictos. También reconoce la impaciencia de la población estadounidense con la duración de la guerra.

Esta declaración fue reiterada por Al Liwa, el 17 de septiembre de 2026, y destacó que el Vicepresidente también se negó a definir precisamente la nueva fase. Esta falta de detalle mantiene varias lecturas. Washington puede tratar de preparar la opinión para un cambio de estrategia. También puede utilizar este plazo como medio de presión sobre Teherán.

Al mismo tiempo, la guerra produjo un debate interno estadounidense. Al Quds, de 17 de septiembre de 2026, informa que la Cámara de Representantes adoptó un texto sobre las potencias de la guerra para poner fin a los ataques estadounidenses contra Irán y pedir la retirada de las fuerzas militares estadounidenses de la región. El texto obtuvo 220 votos contra 204, con el apoyo de siete representantes electos republicanos.

Esta decisión revela un desafío político que va más allá de la oposición tradicional entre los dos partidos. La presencia de republicanos entre los partidarios del texto muestra que parte del campo presidencial también cuestiona la duración y extensión del compromiso militar.

Por consiguiente, el conflicto iraní se enfrenta a dos calendarios. El primero es militar y depende de la situación sobre el terreno. El segundo es político y conduce directamente a las elecciones norteamericanas de noviembre.

El Estrecho de Ormuz se convierte en la prioridad de Beijing

China también está tratando de situar la diplomacia en el centro del caso. Su principal objetivo inmediato es la reapertura del Estrecho de Ormuz y la protección de los flujos energéticos.

Al Bina El funcionario chino pide a Teherán y Washington que ejerzan moderación y regresen al memorando de Islamabad. Pide a las partes que reanuden consultas sustanciales sobre esta base.

Wang Yi también pide medidas rápidas para reabrir el estrecho de Ormuz. China vincula directamente esta demanda con la estabilidad del transporte energético y las cadenas mundiales de suministro.

Al Sharq Al Awsat, de 17 de septiembre de 2026, insiste en esta dimensión. Beijing no quiere que la crisis regional se extienda aún más al Yemen y el Mar Rojo. La diplomacia china considera que la situación revela las deficiencias de la actual arquitectura de seguridad en el Oriente Medio y pide su fortalecimiento.

La posición de Beijing se basa en un claro interés económico. Ormuz es una transición importante para las exportaciones de energía. Cualquier perturbación duradera aumenta los costos de transporte, presiona los precios y amenaza los suministros a grandes economías importadoras.

Pero China también busca mantener una posición diplomática específica. Mantiene relaciones con Teherán mientras exhorta a Irán a contribuir a la reapertura del Estrecho. Wang Yi reafirma la estabilidad de la política china hacia el Irán, pero subraya la necesidad de volver a un camino negociado.

Abbas Araghchi respondió que Irán seguía dispuesto a defender su soberanía y su territorio, acogiendo con beneplácito las soluciones diplomáticas que garantizaban los derechos de la nación iraní. Por consiguiente, el mensaje iraní combina la firmeza militar y la disponibilidad condicional para la negociación.

La reunión tuvo lugar antes de una cita anunciada entre Xi Jinping y Donald Trump en Washington. Este calendario refuerza la posibilidad de que Beijing trate de convertir su diálogo con Teherán en una palanca en sus conversaciones con los Estados Unidos.

Las acciones estadounidenses se convierten en un tema estratégico

Otro efecto de la guerra fue la presión sobre las existencias de municiones estadounidenses. El periódico informa de las conclusiones de un informe del Inspector General del Departamento de Defensa de los Estados Unidos en el que se alega una escasez estratégica y dificultades industriales para reemplazar rápidamente las municiones utilizadas.

En particular, el documento se refiere a los problemas relacionados con los motores de combustible sólido, los explosivos, los materiales propulsantes y el trabajo industrial especializado. El costo de las municiones implicadas también se presenta como muy alto.

El debate se centra en los misiles de interceptación y de huelga utilizados durante el conflicto. Al Bina.

Esta situación abre una cuestión estratégica más amplia. Los Estados Unidos deben apoyar simultáneamente varios teatros. El conflicto iraní agrega los compromisos relacionados con Ucrania y la presencia estadounidense en la región de Indo Pacífico. Por consiguiente, un uso muy amplio de misiles en el Oriente Medio puede tener consecuencias para la planificación militar en otras regiones.

Al Bina, en particular, destaca las preocupaciones acerca de una posible confrontación con China. El problema no es sólo financiero. El aumento de un presupuesto no aumenta inmediatamente la producción cuando la capacidad industrial, las cadenas de suministro y las aptitudes especializadas son limitadas.

La guerra contra Irán está empezando a producir un debate sobre la sostenibilidad del esfuerzo militar estadounidense. Esta pregunta también puede explicar la multiplicación de señales referentes a una « nueva fase » del conflicto.

Yemen transforma la guerra del estrecho

El segundo teatro regional importante es ahora Yemen. La batalla por Bab al-Mandeb vincula directamente el conflicto iraní con el Mar Rojo y Arabia Saudita.

Al Quds del 17 de septiembre de 2026 informa que Arabia Saudita acusa a los Houthis de haber intentado atacar a Mecca con un drone. Las defensas aéreas sauditas afirman haber interceptado y destruido las aeronaves antes de su entrada en el espacio aéreo prohibido que rodea la ciudad. El portavoz de la Coalición Turki al-Maliki presenta este intento como el segundo ataque contra la Meca después del ataque de julio de 2017.

El Houthis disputa esta versión. Al Quds informa que Mohammed al-Farah, miembro de su oficina política, llama a la acusación una mentira y niega cualquier ataque contra la Meca.

Al mismo tiempo, los Houthis reclaman nuevas operaciones contra Arabia Saudita. Su vocero militar Yahya Saree anuncia huelgas en las instalaciones de Yanbu de Aramco y en la base aérea de Khamis Mushait. El movimiento afirma haber utilizado misiles balísticos y drones y presenta estas operaciones como respuesta a la intensificación de las huelgas sauditas en Yemen.

La confrontación también se extiende sobre el terreno yemení. Al Quds, de 17 de septiembre de 2026, reporta operaciones de fuerzas gubernamentales en varias zonas de Taez, con ataques a posiciones atribuidas a los Houthis. Luchar alrededor de la costa y las carreteras que conducen a Bab al-Mandeb es de particular importancia.

Al Binas del 17 de septiembre de 2026 presenta esta batalla como directamente relacionada con la guerra contra Irán. Según el análisis diario, el control de Bab al-Mandeb determina el valor estratégico de las rutas alternativas cuando se interrumpe la navegación en Ormuz. Mientras que los puertos del Mar Rojo y el terminal de Yanbu deberían servir como una alternativa a las rutas del Golfo, la capacidad de los Houthis para amenazar Bab el-Mandeb reduce enormemente la eficacia de esta solución.

Así pues, el Yemen se convirtió en parte esencial de la guerra de los estrechos.

Arabia Saudita moviliza una amplia solidaridad regional

El presunto intento contra la Meca provoca una ola de condenas. Al Sharq Al Awsat, de 17 de septiembre de 2026, registra las reacciones de muchos Estados árabes y musulmanes, entre ellos Jordania, Qatar, Kuwait, Egipto, Bahrein, los Emiratos Árabes Unidos, el Yemen y el Pakistán. El Consejo de Cooperación del Golfo, la Organización de Cooperación Islámica y la Liga Árabe también condenan el ataque.

El archivo supera rápidamente la seguridad saudí solo. El simbolismo de la Meca da al incidente una dimensión religiosa y diplomática particular.

Al Sharq Al Awsat también dedica el análisis legal a los lugares de culto. El periódico recuerda las protecciones otorgadas a los edificios religiosos en virtud del derecho internacional humanitario cuando no son objetivos militares. The experts cited consider that a deliberate attack on a protected religious place may constitute a serious violation and, depending on the circumstances, a war crime.

Al mismo tiempo, el Consejo de Seguridad está considerando la posibilidad de intensificar la escalada en el Yemen y Bab al-Mandeb. Al Sharq Al Awsat, de 17 de septiembre de 2026, informa que el gobierno yemení presenta ahora la situación como una amenaza más allá del marco interno. La libertad de navegación, los suministros energéticos y el comercio mundial están directamente afectados.

Los Estados Unidos, el Reino Unido, Francia y otros países se centran en los ataques contra la navegación y la infraestructura. La cuestión del apoyo iraní a los Houthis también se planteó en los discursos.

La batalla de Bab al-Mandeb se convirtió así en un problema internacional de seguridad marítima.

Israel y Arabia Saudita enfrentan indirectamente al mismo oponente

El aumento del poder de los Houthis también produce aproximaciones indirectas inesperadas. Al Quds del 17 de septiembre de 2026 informa, citando el canal israelí Kan, que Israel comenzó a transmitir a los saudíes, a través de los Estados Unidos, información relativa a los Houthis.

Esa cooperación seguiría siendo indirecta y pasaría por Washington. It is said to be linked to the experience of Israel in its confronts with the Yemeni movement since October 2023.

The same newspaper reports concern about the Israeli port of Eilat. La dominación de Houthi sobre Bab al-Mandeb amenaza directamente su actividad. Los funcionarios del puerto temen el cierre completo si la situación persiste.

Por lo tanto, la convergencia de los intereses es clara. Riyadh quiere proteger sus ciudades, instalaciones energéticas y carriles marinos. Israel quiere preservar el acceso a Eilat y la navegación en el Mar Rojo. Washington quiere mantener la libertad de movimiento en uno de los principales corredores comerciales mundiales.

Esta convergencia no significa la aparición de una alianza formal en el archivo. No obstante, muestra cómo la extensión de la guerra iraní altera los cálculos regionales.

Sudán sigue atrapado en una guerra alimentada desde el exterior

La crisis sudanesa es otra cuestión internacional importante, aunque sigue detrás del Irán y el Yemen. Al Bina.

Guterres describe la situación humanitaria como insoportable. La guerra que comenzó en abril de 2023 entre el ejército y las Fuerzas de Apoyo Rápida causó el desplazamiento de más de 14 millones de personas.

El Secretario General insiste en la responsabilidad de los actores externos. Las armas, las tecnologías militares, los combatientes y las redes logísticas proporcionadas desde el extranjero contribuyen a prolongar el conflicto. Una misión de investigación de las Naciones Unidas subraya, entre otras cosas, que esos medios permiten a los beligerantes atacar zonas civiles remotas utilizando drones.

Al Quds, de 17 de septiembre de 2026, también reporta un desastre en Kordofán occidental. El colapso de una mina de oro cerca de Nahud causó al menos 82 muertes según una administración local vinculada a las Fuerzas de Apoyo Rápida. Las operaciones de socorro se complican por la falta de equipo pesado y la naturaleza del terreno.

El desastre minero ilustra indirectamente los efectos de un conflicto que debilita las instituciones y las capacidades de socorro. Funciona en una zona controlada por uno de los dos campamentos donde las estructuras públicas están profundamente fragmentadas.

La política internacional del 17 de septiembre de 2026 está dominada por la misma expansión dinámica. La guerra contra Irán ha alcanzado los estrechos. La batalla de Ormuz empujó a China a intervenir diplomáticamente. El conflicto continuó hacia Bab al-Mandeb y transformó al Yemen en un importante teatro estratégico. Arabia Saudita enfrenta nuevos ataques, mientras que los Estados Unidos están empezando a medir el costo militar y político de su compromiso. En Sudán, la ONU recuerda que otra guerra regional también sigue alimentada por intervenciones externas.

Economía: el aumento de las tasas estadounidenses reaviva los riesgos para el Líbano, mientras que la energía y las finanzas públicas permanecen bajo presión

La Reserva Federal ajusta su política contra la inflación persistente

La decisión de la Reserva Federal de los Estados Unidos de aumentar sus tasas de interés por primera vez desde 2023 es el principal evento económico internacional de los periódicos del 17 de septiembre de 2026. Su importancia para el Líbano se debe en particular a la importancia del dólar en la economía, ya que el país continúa su reestructuración financiera y busca restablecer las condiciones necesarias para el retorno de la inversión. Varias publicaciones, sin embargo, se centran en las razones de la decisión de Estados Unidos: la persistencia de la inflación y el aumento de los precios energéticos en un entorno geopolítico inestable.

Al Bina El rango objetivo aumenta así a 3,75% – 4%. Este es el primer aumento desde 2023. La institución justifica su elección por la necesidad de traer la inflación más rápido a su objetivo del 2%. También subrayó que la incertidumbre seguía siendo elevada, en parte debido a los acontecimientos geopolíticos.

Al Liwa Los informes diarios que los mercados habían previsto en gran medida este aumento. El cambio no es menos sensible políticamente, ya que Donald Trump está pidiendo una rápida reducción en el costo del crédito.

Al Sharq Al Awsat del 17 de septiembre de 2026 presenta esta decisión como la primera prueba real de la relación entre el presidente de la Reserva Federal Kevin Warsh y Donald Trump. El presidente de Estados Unidos defiende una política de tarifas mucho más baja. Afirma que deben reducirse al 1% o incluso debajo. Por el contrario, el banco central favorece la estabilidad de precios.

Kevin Warsh explica que los datos de verano no muestran suficiente mejora en las tendencias de inflación fundamentales. El aumento de los costos energéticos, vinculados a las tensiones regionales y la guerra contra Irán, pesa sobre los precios. El banco central se enfrenta así a un dilema clásico: apoyar la actividad con tasas más bajas o mantener una política restrictiva para evitar que la inflación se ajuste.

El conflicto político entre la Casa Blanca y el banco central de Estados Unidos se observa más allá de los Estados Unidos. Por lo general, una política monetaria más restrictiva apoya el regreso de activos nominados en dólares y aumenta la financiación internacional. Para un país como el Líbano, que busca salir de una crisis financiera prolongada y restaurar su acceso al capital, el entorno exterior se está volviendo menos favorable.

El Líbano sigue buscando las condiciones para un verdadero reinicio

La situación libanesa aparece mucho más fragmentada en los periódicos. Ningún indicador domina el día. Más bien, las publicaciones destacan varios obstáculos persistentes: costos energéticos, servicios públicos débiles, incertidumbres presupuestarias, poder adquisitivo y dificultades para atraer inversiones.

Al Joumhouriyat del 17 de septiembre de 2026 da una imagen particularmente crítica. El periódico evoca un fuerte deterioro económico y una disminución de la calidad de vida. Subrayó la pobreza y la incapacidad constante del Gobierno para proporcionar soluciones rápidas a las crisis cotidianas.

El sector eléctrico sigue siendo uno de los principales símbolos de esta incapacidad. Varios miembros del Parlamento han sido el centro de sus intervenciones durante la sesión de impugnación del Gobierno. Al Sharq del 17 de septiembre de 2026 informa que Sajiih Attieh considera la electricidad como un criterio fundamental para juzgar la acción gubernamental. Adib Abdel Massih pide un plan a corto plazo que permita al ciudadano ver una mejora concreta de los alimentos.

Por su parte, Paula Yacoubian planteó la cuestión del costo del petróleo y los intereses económicos que rodean el sector. Vuelve a las acusaciones sobre comprar combustible a precios bajos y luego facturar a niveles más altos. También se pregunta cuál es el papel de las redes de generadores de petróleo y privados en el mantenimiento de la crisis.

Por lo tanto, la cuestión excede el número de horas actuales. El precio de la electricidad afecta directamente los costos de producción. Las empresas que dependen de generadores o soluciones privadas soportan cargas adicionales. Estos gastos afectan entonces los precios de bienes y servicios.

Al Joumhouriyat, de 17 de septiembre de 2026, destaca precisamente que la electricidad sigue afectando a los hogares y las capacidades productivas. Por lo tanto, el retorno de la inversión requiere no sólo reformas financieras sino también infraestructura capaz de reducir los costos incurridos por la economía real.

La energía renovable está creciendo a pesar de los bloqueos

En este contexto, las iniciativas privadas en materia de energía renovable revisten particular importancia. Nahar de 17 de septiembre de 2026 dedica su economía al atraso acumulado por varios contratos de energía alternativos, algunos de los cuales han permanecido suspendidos desde 2017. El periódico ilustra esta situación con paneles solares instalados sobre el río Beirut, un ambicioso proyecto que sigue sin terminar.

Este ritmo lento contrasta con algunas iniciativas privadas. Nahar informa que Coral está acelerando sus inversiones en la transición energética a través de su empresa especializada Energy. La empresa está desarrollando proyectos para los sectores privado e industrial y las autoridades locales.

Se llegó a un acuerdo con Green Me y el municipio de Jbeil para construir una instalación solar en tierra municipal. La financiación debe ser proporcionada por Cnergies y la implementación por Green Me. El objetivo anunciado es reducir el costo energético que soporta la comunidad local.

El modelo se basa en contratos de compra de electricidad a largo plazo. El cliente no tiene que soportar el costo completo de la inversión inmediatamente. La empresa financia la infraestructura y luego opera y mantiene el sistema durante la duración del contrato.

Nahar ya cita solicitudes en un hotel en Chtaura y en un hospital Zahlé. El periódico informa que la instalación de Chtaura permitiría una economía que podría acercarse al 60% durante la temporada alta.

El interés económico de estos proyectos es doble. Reducir la dependencia de las fuentes tradicionales y dar a las empresas más visibilidad a sus costos energéticos. En un país donde el suministro público sigue siendo insuficiente, la energía renovable es menos una opción ambiental que un elemento de competitividad.

Pero el contraste entre el dinamismo de algunas iniciativas privadas y el retraso en los proyectos públicos sigue siendo importante. La transición energética libanesa avanza sin ningún marco uniforme real, con proyectos dispersos y una fuerte dependencia de la capacidad financiera individual de las empresas, los municipios y los hogares.

Salarios públicos: entre el poder adquisitivo y el riesgo de financiación inflacionaria

La cuestión de los salarios del sector público es otro punto de tensión económica. Al Joumhouriyat, de 17 de septiembre de 2026, informó sobre las preocupaciones de la comunidad financiera en relación con la financiación de nuevos aumentos para funcionarios públicos y jubilados.

El problema es doble. Por un lado, el deterioro del poder adquisitivo alimenta la presión social para mejorar los salarios. Por otra parte, las soluciones disponibles son limitadas.

El uso de la creación monetaria aumenta el temor de un retorno a la inflación y una nueva presión sobre la moneda. El aumento de los impuestos puede dar lugar a un fuerte desafío social y a una frágil economía.

Por lo tanto, el debate no es sólo sobre el nivel deseable de los salarios. Se refiere a la capacidad del Estado para financiar sus gastos de manera sostenible.

Farid Boustany, citado por Al Sharq el 17 de septiembre de 2026, pide una programación presupuestaria de tres años en lugar de un enfoque de un año. También pidió una reestructuración del sector público y destacó la necesidad de cuentas para evaluar la ejecución del presupuesto.

Esta cuestión se suma al alcance más amplio de las reformas financieras. El Líbano debe restablecer la capacidad del Estado para planificar sus ingresos y gastos. Los aumentos únicos decididos bajo presión social no pueden sustituir una política salarial sostenible.

La dificultad se ve reforzada por el costo de la vida. Mientras los servicios esenciales como la electricidad, el transporte, la salud y la educación sigan siendo costosos, los aumentos salariales nominales pueden absorberse rápidamente por el gasto diario.

Los depositantes permanecen en el centro de la crisis financiera

La cuestión bancaria también sigue en el debate parlamentario. Al Sharq, de 17 de septiembre de 2026, informa de la intervención del diputado Taha Naji, quien resume una de las preocupaciones centrales de los depositantes: ¿se les devolverá sus fondos o serán transferidos como créditos a sus herederos?

Esta formulación recuerda que la crisis bancaria sigue sin resolverse a pesar de otras emergencias políticas.

El restablecimiento de la confianza económica depende en gran medida del tratamiento de las pérdidas en el sistema financiero. Los depositantes siguen esperando una respuesta sobre los mecanismos para devolver sus activos. Los bancos, el Estado y el Banco del Líbano siguen enfrentando la distribución de las pérdidas acumuladas desde la crisis.

Por consiguiente, las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional son un elemento importante del calendario económico. Al Liwa El Gobierno también debe examinar varias cuestiones económicas y financieras en sus reuniones.

El Gobernador del Banco del Líbano, Karim Suaid, está en este contexto en el centro de una institución llamada a acompañar la estabilización monetaria mientras participa en el tratamiento de las consecuencias de la crisis bancaria. Sin embargo, los periódicos del 17 de septiembre no proporcionan nuevas cifras precisas suficientes sobre las reservas, depósitos o balance del Banco del Líbano para proporcionar una fotografía completa de la situación en esa fecha.

Por consiguiente, el debate sigue siendo fundamentalmente político y estructural: ¿cómo se pueden distribuir las pérdidas, en la medida de lo posible, proteger a los depositantes y reconstruir un sector bancario capaz de financiar la economía?

Las inversiones ahora dependen tanto de la seguridad como de las reformas

Varias intervenciones parlamentarias establecen un vínculo directo entre la soberanía, la estabilidad y el retorno del capital. Ghassan Hasbani, citado por Al Sharq el 17 de septiembre de 2026, resume esta relación afirmando que no puede haber estabilidad sin el monopolio de las armas, la inversión y la recuperación sin estabilidad.

Esta lectura está ampliamente presente en el debate económico libanés. Las reformas financieras son esenciales, pero no son suficientes si los inversores siguen percibiendo un alto riesgo militar.

En este sentido, el Líbano meridional es tanto una cuestión económica como de seguridad. La destrucción, el desplazamiento y la incertidumbre sobre el futuro de las comunidades fronterizas retrasan la inversión y la reconstrucción. La continuación de las operaciones israelíes también aumenta el riesgo para la infraestructura y las empresas.

Por lo tanto, la conferencia de París sobre el ejército tiene una dimensión económica indirecta. Un Estado capaz de garantizar una mayor estabilidad puede reducir el riesgo asociado a la inversión. Por el contrario, una extensión de la incertidumbre en materia de seguridad puede neutralizar algunos de los efectos de las reformas.

Alain Aoun, citado por Al Sharq el 17 de septiembre de 2026, llama precisamente a crear las condiciones para atraer financiación e inversión en lugar de esperar soluciones externas. Su intervención impone responsabilidad a las instituciones libanesas: el regreso del capital también depende de la calidad de la gobernanza y de la previsibilidad del marco económico.

Los precios más altos de energía agregan restricciones externas

El contexto internacional complica aún más esta ecuación. La guerra contra Irán y las perturbaciones en los estrechos han llevado a mayores costos de energía. Es precisamente este desarrollo que contribuye a las preocupaciones inflacionarias de la Reserva Federal de Estados Unidos.

Para el Líbano, que depende en gran medida de las importaciones de energía, esta situación es una vulnerabilidad directa.

Un aumento sostenible del petróleo afecta al combustible, el transporte, la producción privada de electricidad y los costos comerciales. También puede aumentar las facturas de importación y presionar a los hogares.

Al Joumhouriyat del 17 de septiembre de 2026 ya menciona el aumento de los precios de la gasolina y el peso de la electricidad en los presupuestos. Por lo tanto, la crisis energética mundial puede hacer aún más difícil restablecer el poder adquisitivo.

La situación ilustra la importancia estratégica de las inversiones en energía renovable. Mientras más empresas y comunidades reduzcan su dependencia del combustible importado, menos están expuestas a choques externos.

Así pues, la economía libanesa del 17 de septiembre de 2026 sigue estando atrapada entre dos grupos de limitaciones. En su interior, debe resolver los problemas de electricidad, salarios públicos, depósitos bancarios, finanzas estatales e inversión. En el exterior, está experimentando un aumento de los costos energéticos y un endurecimiento monetario estadounidense. Los signos de la transición energética y la continuación de los debates con el Fondo Monetario muestran que la labor está progresando. Pero la prensa de hoy se centra en una economía cuya recuperación todavía depende de la capacidad de las autoridades para transformar las reformas anunciadas en mecanismos sostenibles y reducir simultáneamente el riesgo de seguridad que sigue pesando sobre la actividad.

Justicia: investigación sobre el puerto de Beirut atrapado en una fuga y una nueva batalla procesal

Una nota de la Fiscalía Pública plantea el expediente del 4 de agosto

La investigación sobre la explosión del puerto de Beirut volvió a la vanguardia el 17 de septiembre de 2026. Esta vez, la actualidad no es el resultado de una decisión final del juez investigador Tarek Bitar, sino de la divulgación de información atribuida a una nota de la Fiscalía General. Varios nombres de antiguos políticos están circulando. La reacción del ex Presidente Michel Aoun abre inmediatamente un segundo frente: el secreto de la investigación y el origen del vuelo.

Nahar del 17 de septiembre de 2026 informa que Michel Aoun anunció la presentación de una denuncia penal después de la publicación de información sobre el supuesto contenido de la nota del Fiscal General en el archivo portuario. The former President refers in particular to the dissemination of false information, defamation and violation of the secrecy of the investigation. Presenta su enfoque como defensa de la verdad y la justicia, pero también de respeto a las víctimas.

Al Quds, de 17 de septiembre de 2026, proporciona más información sobre el contenido atribuido a esta nota. According to reports from a judicial source cited by the daily newspaper, the prosecution has reportedly requested criminal liability for several former perpetrators. Los nombres del ex Primer Ministro Hassan Diab y los ex ministros Ghazi Zeaiter, Ali Hassan Khalil y Youssef Fenianos aparecen en esta información. También se mencionó el nombre de Michel Aoun con respecto a la posible responsabilidad por negligencia.

La distribución de estos nombres tiene lugar antes de que Tarek Bitar haya dictado el acto que debe determinar el seguimiento judicial del caso. Esta cronología inmediatamente alimenta la controversia. La opinión pública descubre una supuesta parte de los hallazgos del fiscal mientras el juez conserva su discreción.

Ad Diyar, de 17 de septiembre de 2026, informa de las explicaciones del ex Ministro Salim Jreissati. Recuerda que la nota transmitida por el Fiscal General al juez de instrucción constituye una evaluación jurídica y no una decisión vinculante. Según él, sigue cubierta de secreto. El juez puede tener en cuenta su contenido, pero no está obligado a repetir sus conclusiones.

El archivo portuario está en una situación única. Las responsabilidades ya se están discutiendo públicamente mientras no se ha completado el procedimiento para establecerlas legalmente.

Michel Aoun abre un segundo archivo sobre la fuga

La queja de Michel Aoun desplaza parte de la atención. La cuestión ya no es justo lo que el fiscal hubiera recomendado al juez. También es necesario determinar cómo la información presentada como confidencial ha dejado el expediente judicial.

Nahar de 17 de septiembre de 2026 informa que el ex presidente se refiere explícitamente a la violación del secreto de la investigación. Su enfoque viene después de la circulación de cuentas sobre el contenido de la nota de la Fiscalía General.

Ad Diyar, de 17 de septiembre de 2026, da a esta pregunta una dimensión institucional. Salim Jreissati se refiere a la posibilidad de una denuncia contra desconocido para identificar a la persona responsable de la divulgación. If the investigation were to lead to a magistrate, he also mentioned any intervention by the judicial inspectorate.

El problema afecta directamente a la credibilidad de la investigación. El archivo portuario ya ha experimentado largos períodos de bloqueo, desafíos jurisdiccionales, apelaciones y confrontaciones políticas. Una fuga en una exposición importante ahora puede alimentar las acusaciones de que el procedimiento se utilizaría en el debate partidista.

Salim Jreissati también llama la atención sobre el calendario. Señaló que la información había surgido cuando el Parlamento estaba debatiendo la acción del gobierno. Esto se refleja en algunas reacciones políticas. Alimenta la hipótesis de usar fugas para influir en las noticias políticas.

Sin embargo, el 17 de septiembre no hay identificación pública del autor de la comunicación. Por consiguiente, la denuncia puede abrir una investigación real de la investigación: el juez encargado de determinar las responsabilidades en la explosión puede tener que buscar simultáneamente responsabilidades en la difusión de sus propios documentos.

La responsabilidad de los antiguos dirigentes revive el debate constitucional

La circulación de los nombres de Hassan Diab y ex ministros reactiva otro conflicto que ha acompañado la investigación durante varios años: el del tribunal competente para enjuiciar a los políticos por actos relacionados con sus funciones.

Al Quds, de 17 de septiembre de 2026, destaca esta dimensión reportando la información atribuida a la nota del fiscal. El problema no es sólo la posible existencia de culpa o negligencia. También se refiere a su calificación jurídica.

La Constitución del Líbano establece un mecanismo especial para ciertas responsabilidades de los Presidentes y Ministros. Sin embargo, la justicia ordinaria puede intervenir cuando considera que los actos imputados constituyen delitos comunes que no se confunden con el ejercicio normal de una función ministerial.

Es precisamente en esta frontera que el archivo portuario ya ha producido numerosas disputas.

La supuesta presencia del nombre de Michel Aoun añade una nueva dificultad. El ex presidente no ocupó la oficina ministerial en el momento de la explosión. Por consiguiente, la cuestión de su posible responsabilidad debe examinarse de conformidad con las normas aplicables a la Presidencia de la República y con los actos realizados durante el mandato.

Al Sharq, de 17 de septiembre de 2026, dedica un análisis jurídico separado a la responsabilidad e inmunidad del Presidente de la República. The newspaper recalls the tension between two principles: no public official should be placed above the law, but the presidential function enjoys guarantees to prevent judicial proceedings from becoming a means of blocking the functioning of institutions.

Por lo tanto, el regreso del nombre de un ex Jefe de Estado en el caso del puerto da a esta cuestión teórica un alcance muy concreto.

Las reacciones políticas se dividen sin seguir exactamente las divisiones habituales

La revelación provoca reacciones políticas, pero no se limita a una confrontación entre partidarios y opositores de Michel Aoun.

Al Quds of 17 September 2026 reports that former MP Amal Abu Zeid is questioning the risk of selective justice. Se refirió a la posibilidad de un tratamiento político del caso en el marco del procedimiento judicial.

Farès Souhaid elige otro enfoque. El orador pide que se siga prestando atención a la naturaleza de la explosión y a las responsabilidades fundamentales. Para él, la acumulación de nombres no debe olvidar las preguntas que permanecen en el corazón de la investigación.

Eli Mahfoud, un oponente político de Michel Aoun, también tomó una posición cautelosa. Al Quds informa que se niega a transformar la apariencia del ex presidente en una ocasión de venganza política. La justicia debe avanzar sin jubilación partidista.

Estas reacciones muestran la sensibilidad particular del archivo port. Incluso las personalidades opuestas a Michel Aoun temen que la politización de la nueva información ponga en peligro la búsqueda de la verdad.

El desafío también radica en las expectativas de las víctimas ‘ familias. Desde la explosión, han estado pidiendo respuestas sobre la cadena de responsabilidad para el almacenamiento de materiales peligrosos, sobre los responsables que sabían de ellos y sobre decisiones que podrían haber impedido el desastre.

La difusión prematura de una lista de nombres puede dar la impresión de progreso. También puede desviar la atención hacia los enfrentamientos políticos alrededor de cada personalidad mencionada.

El Consejo Superior de la Judicatura responde a otra controversia

Al mismo tiempo, el sistema judicial se enfrenta a otra controversia, esta vez en torno a la contratación de jueces.

Nahar de 17 de septiembre de 2026 publica un derecho de respuesta de la secretaría del Consejo Superior de la Judicatura sobre la competencia de entrada al Instituto de Estudios Judiciales. La Comisión responde a la información publicada el día anterior en una sección confidencial del periódico.

Pidió que se verificara la información sobre la competencia antes de su publicación. Afirma que el procedimiento se organiza según altos criterios científicos y en un marco de transparencia. El Consejo presenta la competencia como un intento de proporcionar un modelo de contratación para las instituciones estatales a pesar de las dificultades con que se enfrenta el país.

También afirma que sus puertas permanecen abiertas a cualquier solicitud de información o verificación del proceso.

Este episodio parece ser secundario al archivo portuario. Sin embargo, se refiere al mismo problema fundamental: la confianza en la justicia. La renovación del poder judicial, los nombramientos, la transparencia de las competencias y la independencia de los jueces determinan la capacidad del sistema para ocuparse de casos políticamente delicados.

Al Joumhouriyat, de 17 de septiembre de 2026, también informa, en su información posterior al escenario, de que los expertos jurídicos consideran que el siguiente desafío no es sólo nombrar miembros de nuevas autoridades reguladoras. Será necesario demostrar su capacidad de trabajar fuera de las intervenciones normativas. La misma pregunta se aplica a la justicia.

Las prisiones y la ley de amnistía siguen siendo una emergencia judicial

El debate parlamentario también pone de relieve la situación carcelaria y la cuestión de la amnistía.

Al Sharq, de 17 de septiembre de 2026, informa de la intervención del diputado Marwan Hamadeh en la prisión de Roumieh. He claims that detainees die regularly there and asks the Constitutional Council to rule promptly on the general amnesty law. Al mismo tiempo, exhorta a los presos a suspender su huelga de hambre, subrayando que la decisión ya no está en manos de los Miembros.

La situación carcelaria se describe como una emergencia humana y judicial. Los procedimientos lentos, el hacinamiento y las condiciones de detención siguen fomentando las solicitudes de reforma.

La cuestión de la amnistía sigue siendo políticamente sensible. Una medida general puede abordar la situación de los reclusos cuyos procedimientos se prolongan o cuyas condiciones de detención son muy deficientes. Al mismo tiempo, plantea preguntas sobre los delitos de que se trata, las exclusiones y la igualdad necesarias ante la ley.

Por consiguiente, el recurso al Consejo Constitucional mantiene pendiente el caso.

Esta expectativa alimenta la tensión en las prisiones. También ilustra las dificultades del Estado para abordar rápidamente los problemas judiciales cuyas consecuencias sociales son cada vez más graves.

El caso de Riad Salamé sigue presente en las noticias judiciales

Al Sharq, de 17 de septiembre de 2026, también informa de un nuevo paso en la defensa del ex Gobernador del Banco del Líbano Riad Salamé. Su abogado pidió su liberación sobre argumentos legales.

El caso del ex gobernador sigue vinculado a las investigaciones financieras que acompañaron el colapso bancario y monetario. Mantiene una fuerte dimensión pública debido al papel central desempeñado por Riad Salamé durante varios decenios al frente del Banco del Líbano.

The request for release does not mean the closure of proceedings. Se ocupa de las condiciones de detención y argumentos jurídicos que permiten a la defensa solicitar que su cliente sea puesto en libertad durante la continuación del caso.

Esta noticia nos recuerda que los principales asuntos financieros permanecen abiertos junto al archivo del puerto. Por lo tanto, la justicia libanesa debe gestionar simultáneamente investigaciones relacionadas con antiguos políticos, dirigentes financieros y casos de corrupción o gestión pública.

El desafío sigue siendo proteger la investigación de la batalla política

Sin embargo, el caso portuario concentra la mayor parte de la atención judicial del 17 de septiembre. La razón no es sólo los nombres mencionados. Está en riesgo de que el procedimiento pierda su centro de nuevo.

La cuestión principal sigue siendo la responsabilidad de la explosión. ¿Quién sabía el peligro? ¿Qué autoridades fueron alertadas? ¿Qué decisiones han sido tomadas o o omitidas? ¿Qué hechos pueden atribuirse penalmente a cada persona responsable?

La nota del Fiscal es un paso en este proceso. No sustituye la labor del Magistrado Tarek Bitar.

La fuga ahora complica esta distinción. Permite que la batalla política comience antes de la decisión judicial. The supporters of the persons mentioned denounce a targeted operation. Sus oponentes pueden ser tentados a considerar la información publicada como una convicción ya adquirida.

Entre estas dos lecturas, el juez debe preservar su autonomía.

La queja de Michel Aoun añade presión adicional. Puede requerir que la justicia examine el funcionamiento interno del procedimiento y el circuito de un documento presentado como confidencial.

Por lo tanto, el archivo portuario está entrando en una fase particularmente delicada. Después de los años de bloqueo, se suponía que su avance iba a poner los hechos y responsabilidades en el centro. La divulgación anticipada de la puntuación puede, por el contrario, reavivar los enfrentamientos sobre la competencia, inmunidad, motivación política y vuelo.

El reto judicial inmediato consiste ahora en evitar que el autor de la revelación y la confrontación en torno a los nombres tengan precedencia sobre el objetivo previsto desde el 4 de agosto de 2020: establecer, en una decisión razonada y legalmente defensible, responsabilidades individuales en la explosión del puerto de Beirut.

Sociedad: Regreso a la escuela bajo presión, ayuda alimentaria y persistente fragilidad de los servicios públicos

La escuela pública intenta recuperar el aprendizaje perdido

La educación es el principal archivo de la sociedad libanesa suficientemente desarrollado en la prensa del 17 de septiembre de 2026. Después de varios años de crisis económica, conflictos y cierres, se interrumpió la asistencia escolar. El gobierno está tratando de superar la única reapertura de las instituciones. El objetivo declarado es medir las pérdidas de aprendizaje y consolidar un sistema público bajo creciente presión.

Al Sharq, de 17 de septiembre de 2026, informa de la tercera reunión de la junta estratégica encargada de administrar el Fondo Fiduciario para la Educación. La reunión fue organizada por el Primer Ministro Nawaf Salam, con la participación del Gobierno, los asociados financieros y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Debe preparar el año escolar 2026-2027 y definir prioridades para los años siguientes.

Nawaf Salam presenta la educación como uno de los pilares de la recuperación del Líbano. Reconoció que las crisis sucesivas habían interrumpido el aprendizaje y ejercido considerable presión sobre las escuelas. El gobierno ahora quiere asegurar que los niños recuperen lo que han perdido. También destacó la continuidad del sistema escolar durante los períodos más difíciles. Según él, maestros, directores y el ministerio continuaron manteniendo un vínculo entre los estudiantes y sus escuelas.

El Ministro de Educación y Educación Superior, Rima Karami, coloca la recuperación del aprendizaje en la parte superior del programa. Su objetivo no es sólo traer a los niños de vuelta a las aulas. Quiere que este regreso sea un aprendizaje efectivo. Al mismo tiempo, el Ministerio procura continuar las reformas necesarias para fortalecer la educación pública.

El reto es importante. Una reanudación administrativa normal de los cursos no es suficiente cuando varias cohortes de estudiantes han experimentado interrupciones sucesivas. Los gaps se acumulan de año a año. Los niños cuyas familias tienen menos medios para financiar lecciones privadas, equipo digital o apoyo adicional están más gravemente afectados.

El representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en el Líbano, Marco Luigi Corsi, destaca específicamente este riesgo en Al Sharq el 17 de septiembre de 2026. En su opinión, cualquier otra interrupción podría ampliar la brecha y empujar a los niños más vulnerables aún más detrás de otros. Por consiguiente, el apoyo internacional debe utilizarse para acelerar la recuperación del aprendizaje, pero también para rehabilitar las escuelas y continuar las reformas.

Las escuelas públicas deben absorber nuevos estudiantes

Otro acontecimiento apareció en Nahar el 17 de septiembre de 2026. The newspaper reports that many students in private schools have reportedly joined public schools, as their families are no longer able to cope with the increase in tuition fees.

El fenómeno sigue siendo difícil de cuantificar. Nahar afirma que todavía es demasiado pronto para contar con estadísticas oficiales del Ministerio para medir el alcance del problema. Sin embargo, revela una presión social significativa. La escuela pública ya no acoge sólo a las familias que tradicionalmente lo escogieron. También puede convertirse en una solución de respaldo para parte de las clases medias debilitadas por el costo de la educación privada.

Este movimiento puede cambiar profundamente las necesidades del sector.

Un aumento de la matrícula requiere más maestros, habitaciones, equipos y medios de funcionamiento. Sin embargo, se está produciendo en un contexto en el que el Estado ya debe resolver la situación de los trabajadores contratantes y las disparidades entre las instituciones.

Al Liwa Esta labor debe determinar las necesidades y cualquier superávit del personal. El Departamento declaró que deseaba respetar las consideraciones administrativas y humanas.

El enfoque responde a una vieja dificultad. Las necesidades de los maestros no se distribuyen uniformemente. Algunas instituciones pueden carecer de personal, mientras que otras pueden tener un mayor número de contratistas que las necesidades reales. La cartografía precisa debe permitir una mejor asignación de recursos.

Sin embargo, el Ministerio debe gestionar este proceso sin agravar la precariedad de los maestros contratados. Al Liwa Por consiguiente, el Estado debe encontrar otras fuentes para garantizar la remuneración.

El problema educativo también se convierte en un problema presupuestario. La recuperación del aprendizaje requiere recursos adicionales en un momento en que las finanzas públicas siguen siendo limitadas.

Los asociados internacionales siguen siendo esenciales para el sistema educativo

La financiación externa sigue desempeñando un papel importante. Al Sharq del 17 de septiembre de 2026 informa que la Unión Europea reafirma su compromiso con la educación pública y la estrategia del ministerio.

El representante europeo Sami Saadi destacó que el sector había pagado un alto precio durante el último conflicto. Se interrumpieron los cursos y se dañaron muchas instalaciones. El Fondo Fiduciario para la Educación debe ayudar a restaurar entornos escolares seguros y garantizar el acceso a una educación de calidad.

Esta ayuda no se limita a la reconstrucción de edificios. También acompaña los programas de reforma del sistema y recuperación del aprendizaje.

Nawaf Salam pone estos esfuerzos en la « Visión 2040 » del sector educativo. El Gobierno se compromete a llevar a cabo las reformas y las inversiones internas necesarias, con el apoyo de asociados extranjeros.

Sin embargo, la dependencia de la financiación externa plantea una cuestión de sostenibilidad. Los programas internacionales pueden reparar escuelas, apoyar proyectos y apoyar reformas. El funcionamiento cotidiano del sistema sigue siendo responsabilidad del Estado.

The case of contract teachers illustrates this limitation. Los donantes pueden financiar algunas intervenciones, pero la remuneración regular debe integrarse en una arquitectura pública estable.

La entrada se convierte así en una prueba de la capacidad del gobierno para pasar de la lógica de gestión de crisis a la política educativa sostenible.

La ayuda alimentaria vuelve con las consecuencias sociales de la guerra

La vulnerabilidad social también aparece en el sector alimentario. El 17 de septiembre de 2026, Al Liwa.

Esta harina debe estar destinada a los refugiados palestinos y los libaneses desplazados afectados por acontecimientos recientes. La donación muestra que las consecuencias de la situación de seguridad siguen generando necesidades humanitarias directas.

La ayuda alimentaria es de particular importancia en un país donde una parte de la población ya ha sufrido una fuerte reducción del poder adquisitivo. En el caso de las familias desplazadas, la pérdida de vivienda o actividad económica se suma a las dificultades generales de costo de vida.

Otro aspecto es el apoyo a los refugiados palestinos. Su situación económica sigue siendo frágil y depende en parte de los programas de asistencia. La llegada de la harina está dirigida a un producto básico: pan.

La elección de la ayuda también recuerda la sensibilidad especial del Líbano a los problemas de seguridad alimentaria. El país depende en gran medida de las importaciones de sus cereales. Cualquier perturbación de las cadenas de suministro internacionales, puertos o precios puede afectar rápidamente a los hogares.

La guerra regional y las perturbaciones de las principales rutas marítimas añaden incertidumbre adicional. Los conflictos en torno a los estrechos pueden aumentar los costos de transporte y energía, con consecuencias indirectas para los productos alimenticios.

The South remains confronted with return, housing and services

Las consecuencias sociales de las operaciones militares también aparecen detrás de las principales cuestiones diplomáticas. El regreso de los habitantes a las localidades meridionales no sólo depende de la retirada israelí y del despliegue del ejército. Se trata de alojamiento, caminos, escuelas, servicios de salud y actividad económica.

Ad Diyar, de 17 de septiembre de 2026, da a esta cuestión una dimensión especial a través del caso de Zawtar al-Gharbiyah. La visita del embajador americano Michel Issa no es sólo sobre las condiciones de seguridad. La presencia de una delegación del Consejo de Desarrollo y Reconstrucción demuestra que la infraestructura y el desarrollo también forman parte de la reflexión.

Según informes diarios, una antigua propuesta de Zawtar preveía incluso la creación de una zona industrial financiada por un país árabe. Por lo tanto, la idea asocia la seguridad, el retorno de la población y el desarrollo económico.

El modelo ilustra uno de los principales problemas de posguerra. Se puede asegurar un pueblo sin volver a ser habitable inmediatamente. Las personas deben poder trabajar y acceder a servicios esenciales.

El diputado Nasser Jaber, citado por Al Sharq el 17 de septiembre de 2026, resume esta expectativa diciendo que los habitantes de Nabatiyah no sólo quieren declaraciones de solidaridad. Quieren un gobierno presente cuando están expuestos al peligro.

Kassem Hashem, por su parte, pide un plan integral de emergencia y una política nacional sostenible para el Sur para que los habitantes puedan permanecer en su tierra.

Por lo tanto, la dimensión social se vuelve inseparable del debate sobre la soberanía. El regreso del Estado debe ser visible en condiciones de seguridad, pero también en los servicios.

El ambiente se convierte en sujeto de seguridad pública

Las preocupaciones ambientales también aparecen en la información del 17 de septiembre. Nahar reporta una controversia en Zahlé sobre materiales presentados como tóxicos y destinados a vertederos en la caza.

El municipio afirma haber rechazado hasta ahora su entierro. Los intercambios de comunicados de prensa están aumentando, pero el destino exacto de estos temas sigue siendo el centro de las consultas locales.

Este caso ilustra una dificultad recurrente en la gestión de desechos: la falta de confianza entre comunidades, operadores y residentes. Cuando un producto se presenta como peligroso, la falta de información clara sobre su origen, composición y destino se alimenta rápidamente de preocupaciones.

La pregunta va más allá de Zahlé. El Líbano ha experimentado varias crisis de desechos y vertederos. The ability of authorities to provide transparent information on hazardous materials is therefore a public as well as environmental health issue.

El Sur enfrenta otra forma de riesgo ambiental. Al Sharq Al Awsat, de 17 de septiembre de 2026, informa de las advertencias del Ministro de Medio Ambiente Tamara El Zein tras la explosión israelí en la colina de Ali al-Taher.

Según los datos del Centro Geofísico Nacional citados por el Ministro, la explosión de unas 1.100 toneladas de explosivos habría producido ondas terrestres comparables a un terremoto de magnitud 4.2. El sitio está cerca de las principales fallas geológicas.

Por consiguiente, el Ministro advierte sobre las consecuencias que podrían superar la destrucción inmediata. El uso de cantidades masivas de explosivos puede afectar al suelo, la infraestructura y la seguridad de las zonas circundantes.

Esta preocupación añade una dimensión ambiental a la guerra. Las consecuencias ya no se miden únicamente en edificios destruidos o terrenos inaccesibles. También se refieren al suelo y los equilibrios geológicos.

El costo de la vida sigue debilitando a los hogares

Por último, la situación social sigue estrechamente vinculada a las dificultades económicas. Al Jumhouriyat, de 17 de septiembre de 2026, se refiere al aumento de precios, el peso de la electricidad y el aumento de la pobreza. Los hogares siguen soportando directamente el costo de los fallos del servicio público.

La electricidad es el ejemplo más visible. Cuando la comida pública es insuficiente, las familias deben financiar soluciones privadas. El gasto energético reduce los recursos disponibles para alimentos, educación y salud.

El aumento de las tasas escolares en el sector privado añade nuevas presiones. El supuesto traslado de estudiantes al público descrito por Nahar es uno de los signos de este debilitamiento.

La cuestión de los sueldos del sector público y los pensionistas también está relacionada con esta situación. El aumento de las solicitudes es resultado de una pérdida real del poder adquisitivo. Pero las dificultades de financiación limitan las oportunidades gubernamentales.

Los dossiers sociales del 17 de septiembre de 2026 muestran así una sociedad todavía organizada alrededor de los mecanismos de crisis. Los donantes financian parte de la educación. La ayuda extranjera proporciona harina a las poblaciones vulnerables. Las familias buscan soluciones menos costosas para la escolarización. El pueblo del Sur está esperando simultáneamente la seguridad y la reconstrucción. Los municipios deben abordar las preocupaciones ambientales con medios limitados.

El desafío para el Estado es ahora convertir estas respuestas ad hoc en servicios sostenibles. En la educación como ayuda a las poblaciones desplazadas, el reto ya no es sólo para pasar por una emergencia adicional. Se trata de reconstruir instituciones capaces de funcionar sin depender permanentemente de un nuevo programa excepcional o de una nueva asistencia externa.

Cultura: El teatro libanés cuestiona la inteligencia artificial, mientras que la creación árabe cuestiona su memoria y su futuro

En Beirut, « No para todos » imagina una humanidad bajo el control de la máquina

La creación del Líbano proporciona el tema cultural más directamente relacionado con el país en la prensa del 17 de septiembre de 2026. Al Quds dedicó una amplia revisión a la obra « No para todos », presentada en el Teatro Monnot de Beirut. El espectáculo utiliza la inteligencia artificial no como un mero entorno tecnológico, sino como el principio organizador de una sociedad futura. La pregunta es la libertad de decisión cuando la máquina adquiere el poder de seleccionar, evaluar y, en última instancia, autorizar opciones humanas.

La obra está escrita y dirigida por Sarah Abdo y Karim Chebli. Nour Hajjar, Elie Mitri y Sarah Abdo lo interpretan. Al Quds del 17 de septiembre de 2026 describe un dispositivo en el que un sistema de inteligencia artificial evalúa a dos hombres para determinar cuál posee las calificaciones necesarias para convertirse en padre. Los dos candidatos descubren gradualmente que participan en una competencia de la que uno saldrá calificado y el otro excluido. La paternidad, normalmente vinculada a la toma de decisiones privada e individual, se convierte así en una autorización concedida por un sistema.

La exposición amplía rápidamente esta situación para cuestionar el futuro de la sociedad. ¿Los individuos conservarán la capacidad de decidir por sí mismos? ¿La inteligencia artificial determinará quién es capaz de convertirse en padre, profesión o algunas decisiones personales? El espectáculo transforma estas preguntas en debate teatral en lugar de abstracto.

Al Quds destaca que el humor juega un papel importante. El público se ríe de situaciones que se están volviendo poco a poco inquietantes. Cada risa, sin embargo, se refiere a una posibilidad: la de un futuro en el que la evaluación algoritmo se introduce en áreas hasta ahora reservadas para el juicio humano.

El sistema somete a los personajes a exámenes médicos, psicológicos y educativos. Su historia familiar y los rastros dejados por su pasado se convierten en datos evaluables. Por lo tanto, la máquina no está contenta para examinar su comportamiento actual. Afirma medir su capacidad general para los padres.

Esta omnipresencia se ve reforzada por el estancamiento. Al Quds del 17 de septiembre de 2026 describe una escenografía fría y deliberadamente neutral. El espacio reproduce la ausencia de emoción atribuida al sistema. La iluminación, a veces brutal, contribuye a la impresión de un ambiente en el que se observan constantemente los caracteres.

El papel de la mujer robot impone una limitación particular a la interpretación. El personaje debe mantener una expresión congelada y un gesto controlado. La frío aquí se convierte en un elemento dramático: contrasta la racionalidad supuestamente perfecta de la máquina con las contradicciones de los dos candidatos humanos.

Sin embargo, la pieza no sólo presenta la tecnología como una amenaza externa. También cuestiona la facilidad con que los individuos pueden aceptar delegar su libertad a cambio de una promesa de eficiencia. El sistema se vuelve poderoso porque los personajes aceptan sus reglas.

El título en sí toma entonces varios significados. No todo es accesible para todos en esta sociedad futura. La máquina decide quién tiene las cualidades requeridas. El acceso a una dimensión fundamental de la vida humana se vuelve condicional.

La obra permanece en exhibición en el teatro Monnot hasta finales de septiembre, según Al Quds del 17 de septiembre de 2026. Es así el principal evento cultural libanés anunciado claramente en los periódicos de hoy.

Teatro utiliza tecnología para hablar sobre el presente

La reflexión propuesta en Beirut va más allá de la anticipación. El espectáculo se refiere a tecnologías ya presentes en la vida cotidiana. Sistemas de inteligencia artificiales seleccionan contenido, clasifican perfiles y contribuyen a decisiones en áreas cada vez mayores. El teatro empuja esta lógica a la paternidad para hacer visible la cuestión del poder confiado a los algoritmos.

Al Quds también acerca el uso militar de la inteligencia artificial. El periódico recuerda que las tecnologías de procesamiento e identificación de datos ya se utilizan en conflictos. Esta referencia da una dimensión regional al espectáculo. Tanto en el Líbano como en Gaza, la tecnología ya no está asociada únicamente a la innovación económica. It is also perceived through surveillance and military capabilities.

La elección del teatro es significativa. Frente a la tecnología automatizada, la escena se basa en la presencia física de actores y del público. El espectáculo confronta así dos formas de relación: la interacción humana inmediata y un sistema que transforma a las personas en datos a analizar.

Esta oposición permite que la creación libanesa aborde una cuestión mundial sin abandonar su propio entorno. La obra no intenta explicar técnicamente la inteligencia artificial. Examina lo que su desarrollo podría cambiar en la libertad individual.

La cuestión es tanto más relevante como se está intensificando el debate internacional sobre la regulación de estas tecnologías. Así, la cultura se une, de otra manera, a las preocupaciones políticas y sociales del momento.

La revista « Shir » revive un debate sobre la modernidad poética árabe

Al Quds del 17 de septiembre de 2026 también dedica una importante página cultural a una controversia alrededor de la revista « Shi El debate se centra en la relación entre la creación literaria, la guerra fría cultural y las redes internacionales de financiación.

El texto publicado responde a un artículo anterior de Rassoul Adnan sobre la modernidad poética y los vínculos entre la revista y el contexto político de la Guerra Fría. La nueva contribución cuestiona ciertas conclusiones extraídas de estas conciliaciones.

El debate es importante para la historia cultural libanesa y árabe. La revista « Shir », fundada en Beirut en 1957 por Youssef al-Khal con varios poetas e intelectuales, desempeñó un papel importante en la transformación de la poesía árabe contemporánea. Se asocia con debates sobre el verso libre, el poema en prosa y la apertura de la literatura árabe a las corrientes internacionales.

La controversia no se refiere a la existencia de un contexto político. Trata de cómo pasar de este contexto a una conclusión sobre la creación misma.

Al Quds del 17 de septiembre de 2026 advierte contra una lectura que reduciría las innovaciones literarias a sus redes de financiación o a las estrategias culturales de la Guerra Fría. La existencia de vínculos institucionales o influencias políticas no basta, según este análisis, para demostrar que todo un movimiento poético estaba respondiendo a una operación organizada.

Esta discusión se une a un debate más amplio sobre la escritura de la historia cultural árabe. ¿Deberían analizarse primero las obras por su valor estético e influencia literaria? ¿O deberían ser colocados en las redes políticas, editoriales y financieras que han permitido su difusión?

Beirut ocupa un lugar central en esta historia. La ciudad fue uno de los principales lugares de encuentro entre escritores árabes, editoriales, revistas y corrientes intelectuales. La controversia que rodea al « Shir » también reactiva una pregunta sobre la función cultural del Líbano en el siglo XX.

Marruecos vuelve al trauma del Covid por la escena

El teatro es también el principal tema cultural no libanés desarrollado por Al Quds el 17 de septiembre de 2026. El periódico presenta el trabajo del dramaturgo marroquí y el crítico Abdelrahman Ben Zidan alrededor de la pandemia Covid-19.

Su proyecto se remonta a una experiencia colectiva que continúa alimentando la creación seis años después del período de reclusión. La pandemia no sólo se trata como una crisis de salud. Se describe como una ruptura en las relaciones humanas.

La contención ha eliminado los gestos de proximidad más comunes: reunión, tocar, acompañar a los enfermos o reunirse alrededor de los muertos. El teatro se convierte en un medio para revisitar esta repentina desaparición de la vida colectiva.

Al Quds recuerda que la pandemia ha producido una importante creación literaria y artística. Románticos, poetas, visualistas y dramaturgos trataron de traducir una experiencia marcada por el miedo, el aislamiento y la incertidumbre.

Ben Zidan utiliza la imagen del « fanto sin identidad » para regresar a este momento. El virus es invisible pero ubicuo. Transforma el comportamiento e impone nuevos límites entre individuos.

Este enfoque se suma indirectamente al programa libanés sobre inteligencia artificial. En ambos casos, el teatro desarrolla un fenómeno que altera profundamente las relaciones humanas. La pandemia impuso distancia física. La inteligencia artificial plantea hoy la cuestión de una posible delegación de la decisión.

La escena árabe parece ser un lugar privilegiado para examinar las transformaciones que trascienden las fronteras nacionales.

El cine árabe prepara sus próximos proyectos con presencia palestina

Al Quds, de 17 de septiembre de 2026, también está interesado en la próxima edición del programa de apoyo a la producción cinematográfica organizada al margen del Festival El Gouna, programado a partir del 15 de octubre.

La novena edición incluye proyectos que representan varias cinematografías árabes. Palestina está presente a través de dos películas, que mantienen la creación palestina en un espacio regional fuertemente marcado por la guerra y sus consecuencias.

Los programas de ayuda a la producción desempeñan un papel cada vez mayor en el cine árabe. Permiten a los directores presentar sus proyectos a productores, distribuidores y socios financieros incluso antes de la filmación o finalización de las obras.

Esto es particularmente importante para la cinematografía con mercados nacionales limitados. La búsqueda de financiación y coproducciones internacionales es a menudo esencial.

La presencia palestina está tomando una dimensión adicional en el contexto actual. Los directores deben seguir produciendo mientras las condiciones materiales de la creación están profundamente afectadas por la guerra. El cine se convierte en un medio para documentar una realidad y mantener una presencia cultural.

Los artistas también comienzan a desafiar la música producida por inteligencia artificial

El debate sobre la inteligencia artificial no se limita al teatro. Al Quds, de 17 de septiembre de 2026, reporta las críticas del artista marroquí Manal Benchlikha contra la creciente difusión de piezas musicales realizadas utilizando estas tecnologías.

El cantante defiende el valor de la creación humana y denuncia la sustitución de voces y talentos reales por producciones artificiales. Para ella, la música se basa en una dimensión emocional que la máquina no puede reproducir.

Su posición se refiere a la creciente preocupación en las ocupaciones culturales. Las herramientas que generan voces, melodías o arreglos se vuelven más accesibles. Producen rápidamente contenido que imita ciertos códigos de música.

Por lo tanto, la cuestión ya no se refiere solamente a las posibilidades ofrecidas a los artistas. Toca el valor agregado al trabajo creativo, la identidad de los intérpretes y el lugar de la emoción humana.

El acercamiento con « No para todos » es sorprendente. El espectáculo libanés imagina una inteligencia artificial de decisión que puede convertirse en padre. El cantante marroquí está preocupado por una máquina que puede reemplazar al intérprete. En ambos casos, el debate es menos sobre el desempeño técnico que sobre la frontera que las empresas quieren preservar en torno a las actividades humanas.

Agenda Cultural: El Teatro Monnot mantiene « No para todos » hasta finales de septiembre

Entre los eventos culturales en curso claramente documentados en las publicaciones del 17 de septiembre de 2026, « No para todos » es la cita libanesa más precisa. Al Quds anuncia que la obra permanece en el Teatro Monnot de Beirut hasta finales de septiembre. El espectáculo reúne a Nour Hajjar, Elie Mitri y Sarah Abdo, en un texto y dirección de Sarah Abdo y Karim Chebli.

El corpus del día, por otra parte, proporciona poca información suficientemente precisa sobre otros conciertos, exposiciones o eventos libaneses actualmente programados para constituir una agenda ampliada sin añadir eventos de otras fechas. La sección cultural está dominada por el teatro y los debates intelectuales en lugar de por una sucesión de anuncios.

Sin embargo, esta concentración relativa da particular consistencia a las noticias culturales del 17 de septiembre. En Beirut, el teatro cuestiona la libertad humana ante algoritmos. En el debate literario, la historia de la modernidad poética árabe se revisa a través de la Guerra Fría y las redes culturales. En Marruecos, la escena vuelve al trauma del Covid. En la música, los artistas comienzan a desafiar la producción automatizada. Y en el cine, nuevos proyectos árabes están buscando financiación que les permita existir.

Por lo tanto, la cultura parece menos un espacio para la retirada que un lugar donde se examinan las transformaciones políticas, tecnológicas y sociales con sus consecuencias humanas.