Guerra en el Líbano: el proyecto de ley podría superar los 27 mil millones

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El costo acumulativo de las guerras y huelgas israelíes en el Líbano desde octubre de 2023 podría superar los 27.000 millones de dólares cuando se hayan registrado todos los daños directos y las pérdidas económicas. Antes del Parlamento el martes 15 de septiembre de 2026, el Primer Ministro Nawaf Salam recordó los $14 mil millones ya prorrateados para el conflicto de 2023-2024. También se refirió a las primeras estimaciones de la nueva guerra lanzada el 2 de marzo de 2026.

Ella guerra en el Líbanopodría dejar una factura más de $27 mil millones desde 2023. El primer ministro Nawaf Salam presentó el martes 15 de septiembre, antes de la reunión de diputados en Beirut, una primera lectura del impacto económico acumulativo de las dos fases principales del conflicto con Israel.

Esta estimación se hace durante la sesión parlamentaria del « debate general », según la fórmula utilizada por el Presidente de la Cámara, Nabih Berri. Aún no constituye una evaluación definitiva. Queda por evaluar algunos de los daños causados desde el 2 de marzo de 2026, incluidas las pérdidas indirectas para empresas, turismo, agricultura, infraestructura y actividad económica.

El primer conflicto, que comenzó el 8 de octubre de 2023 e intensificó fuertemente en 2024, ya había costado a la economía libanesa unos 14 mil millones de dólares. El Banco Mundial había estimado daños físicos en 6.800 millones y pérdidas económicas en 7.200 millones.

Este proyecto de ley se suma ahora a la guerra que comenzó el 2 de marzo de 2026. Las primeras estimaciones del gobierno colocan sus únicos daños materiales directos entre 3.000 millones y 4.000 millones de dólares. Esta suma todavía no incluye todas las consecuencias económicas indirectas.

Una vez integrado, el costo acumulativo de los conflictos desde 2023 podría superar los 27 mil millones de dólares.

Líbano: 14 mil millones ya perdidos en 2023-2024

El primer número de referencia está ahora documentado con precisión. La rápida evaluación de los daños y las necesidades después de la guerra de 2023-2024 había fijado su costo económico en aproximadamente 14 mil millones de dólares.

Esta estimación abarca el período comprendido entre el 8 de octubre de 2023 y el 20 de diciembre de 2024.

La destrucción de materiales ascendió a 6.800 millones de dólares. Entre ellos figuraban viviendas, infraestructura, negocios, instalaciones públicas y diversos activos destruidos o dañados.

Al mismo tiempo, las pérdidas económicas fueron de 7.200 millones de dólares. Corresponden a la actividad que no podía llevarse a cabo debido al conflicto: caída de la producción, pérdida de ingresos, interrupción de las actividades empresariales y costos adicionales impuestos a las empresas.

Esta distinción es esencial. El costo de una guerra no es sólo el valor de edificios, carreteras o infraestructura destruida. Un negocio intacto puede perder varios meses de actividad. Un hotel puede permanecer vacío. La agricultura puede convertirse en inaccesible. Los intercambios pueden cerrar mientras los desplazamientos de población interrumpen permanentemente la economía local.

Sólo para el conflicto de 2023 a 2024, las necesidades de recuperación y reconstrucción se habían estimado en 11.000 millones de dólares.

La vivienda era entonces el sector más difícil. El daño causado por el hábitat fue de aproximadamente 4.600 millones de dólares, o más de dos tercios del daño físico notificado.

El comercio, la industria y el turismo también habían pagado un precio particularmente alto. Sus pérdidas económicas se estimaron en aproximadamente 3.400 millones de dólares.

Las gobernaciones del sur del Líbano y Nabatiya se encontraban entre los territorios más afectados. El monte Líbano, incluidos los suburbios del sur de Beirut en esta evaluación, también había sufrido una destrucción considerable.

Entre 3 y 4.000 millones de daños desde el 2 de marzo

El problema de las finanzas libanesas es que este primer proyecto de ley aún no fue absorbido cuando la guerra reanudó a gran escala2 marzo 2026.

En julio, el Gobierno había proporcionado una estimación inicial de la destrucción ulterior. El Ministro de Información, Paul Morcos, había indicado después de una reunión del Consejo de Ministros que el daño material directo era de entre 3.000 y 4.000 millones de dólares.

El gobierno insistió entonces en la preliminaridad de esta cantidad.

Estos 3.000 a 4.000 millones no incluyen pérdidas económicas indirectas ni todas las consecuencias de la interrupción de la actividad. También son distintos de los daños ya causados durante la primera fase del conflicto.

Por lo tanto, el balance final será necesariamente mayor.

Desde marzo, las huelgas han afectado de nuevo al sur del país, el Bekaa y los suburbios del sur de Beirut. La infraestructura, la vivienda y las actividades económicas se vieron afectadas. Los desplazamientos de población también afectaron tanto a las regiones directamente afectadas como a las que recibieron a los desplazados.

El Gobierno del Líbano ha empezado a trabajar en el censo de destrucción para sentar las bases de la reconstrucción. El Consejo Nacional de Investigación Científica participa en la cartografía de daños.

Este paso es esencial para pasar de una estimación de destrucción visible a una evaluación económica completa.

¿Por qué la factura puede superar los 27 mil millones de dólares

El umbral de 27 mil millones de dólares ante el Parlamento no significa que esta cantidad ya corresponda a la destrucción materialmente registrada.

Las cifras disponibles deben leerse en diferentes categorías.

Para 2023-2024, la estimación de 14 mil millones incluye ambos6.800 millones de dólares de los daños físicosy7.200 millones de pérdidas económicas.

Para la guerra que comenzó el 2 de marzo de 2026, la suma de 3.000 a 4.000 millones es por el momento principalmente por daños materiales directos evaluados de forma preliminar.

Por lo tanto, sumando sólo 14 mil millones de dólares y 4.000 millones daría una imagen incompleta de la situación.

Queda por medir la pérdida de producción, la actividad empresarial interrumpida, los ingresos turísticos no realizados, las consecuencias para la agricultura, el transporte y los servicios, y los costos de los hogares y las empresas.

Es esta segunda capa de pérdidas que podría empujar el balance acumulativo más allá de $27 mil millones.

La experiencia del conflicto anterior da una indicación del alcance potencial de este efecto. Para 2023-2024, las pérdidas económicas, a razón de 7.200 millones de dólares, habían superado incluso ligeramente los 6.800 millones de daños físicos.

Sin embargo, sería prematuro aplicar la misma proporción mecánicamente a la guerra de 2026. Su duración, distribución geográfica de huelgas, los sectores interesados y el nivel de actividad económica son diferentes. Todavía se necesita una evaluación detallada.

Una factura considerable para una economía ya frágil

La magnitud de las sumas tiene una dimensión particular en el caso libanés.

El país no ha entrado en esta serie de guerras con una economía sólida. Desde 2019, ha enfrentado una importante crisis financiera y bancaria. La libra libanesa ha perdido la mayor parte de su valor, el sector bancario sigue profundamente debilitado y la capacidad fiscal del Estado es limitada.

La guerra de 2023-2024 había interrumpido parte de la recuperación prevista. El nuevo enfrentamiento de 2026 golpea así una economía que aún no había financiado la reconstrucción anterior.

Esta superimposición de daños complica considerablemente la respuesta del Estado.

La reconstrucción de viviendas e infraestructura requiere una financiación sustancial. Pero la recuperación también requiere restaurar la actividad empresarial, las redes de transporte, los servicios públicos y las economías locales en las regiones afectadas.

Las finanzas públicas no permiten que Beirut asuma una carga tan sola. Después del primer conflicto, las necesidades de reconstrucción y recuperación ya se habían estimado en 11.000 millones de dólares, una parte importante de la cual debía provenir del sector privado.

Por consiguiente, la cuestión de la financiación externa sigue siendo fundamental. Dependerá de la ayuda internacional, los préstamos al Líbano, la inversión privada y la capacidad de las autoridades para presentar un programa de reconstrucción creíble.

La pérdida de vidas va acompañada de destrucción económica

El balance financiero también representa sólo parte de las consecuencias de la guerra.

Según el Ministerio de Salud del Líbano, el registro acumulativo de los ataques israelíes desde el 8 de octubre de 2023 se acercó a principios de septiembre de 2026 a los 9.000 muertos y más de 30.000 heridos.

Sólo el 2 de marzo de 2026, más de 4.300 personas habían sido asesinadas y más de 12.000 resultaron heridas según informes oficiales publicados a principios de septiembre.

Estas cifras dan otra dimensión a las estimaciones económicas presentadas al Parlamento. La destrucción de viviendas y empresas va acompañada de desplazamientos, pérdidas de ingresos y consecuencias duraderas para miles de familias.

Por lo tanto, la valoración económica completa tendrá que medir una guerra que ha alcanzado simultáneamente el capital físico y la actividad productiva de un país ya debilitado por varios años de crisis.

El27.000 millones de dólarespermanece, en esta etapa, un posible orden de magnitud y no un recuento definitivo. La suma de 14 mil millones de dólares para 2023-2024 se basa en una evaluación detallada ya publicada, mientras que los 3.000 millones de dólares anunciados para la guerra de 2026 siguen siendo una estimación de daños directos.

El próximo desafío será precisamente cuantificar las pérdidas económicas indirectas acumuladas desde el 2 de marzo. Este cálculo nos permitirá saber hasta qué punto la medida real de más de tres años de conflicto puede superar ahora el umbral mencionado ante los Miembros.