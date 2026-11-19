Nabih Berri rechaza una zona de amortiguación en el sur del Líbano en su mensaje para el 83 aniversario de la independencia. Pidió la retirada israelí, el regreso de los habitantes y la reconstrucción. El Presidente del Parlamento también pide el apoyo del ejército y el cese de las campañas que ponen en tela de juicio su función nacional.

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Nabih Berri reafirmó el jueves 19 de noviembre de 2026 su negativa a ver al sur del Líbano convertirse en una zona de amortiguación. En un mensaje dirigido a los libaneses antes del 83o aniversario de la Independencia, el Presidente de la Sala también pide que apoyen al ejército y detengan las campañas que implican su papel.

El texto, distribuido por su oficina de prensa, vincula la terminación de la independencia con la salida de las fuerzas israelíes de los territorios libaneses. A tres días de la fiesta nacional del 22 de noviembre, Nabih Berri pide una conmemoración más que justa. Espera que cada ciudadano haga de la independencia una responsabilidad diaria, sin subordinarlo a las afiliaciones denominacionales, partidistas o regionales.

Nabih Berri rechaza una zona de amortiguación en el sur

El Presidente del Parlamento afirma que el Sur debe seguir siendo una tierra libanesa perteneciente a sus habitantes. Su negativa a una zona de amortiguación forma parte de una serie de demandas: liberación de los territorios ocupados, retorno digno a sus aldeas, reconstrucción y liberación de prisioneros. Presenta estos objetivos como deber nacional, no como opciones competitivas.

Berri cree que la independencia seguirá siendo amenazada e inacabada mientras parte del territorio permanezca bajo ocupación israelí. Invoca los medios permitidos por el derecho internacional para obtener su liberación. También hace hincapié en la unidad nacional, que considera uno de los principales activos del Líbano. A su juicio, renunciar a esas responsabilidades debilitaría la soberanía.

Significa para el ejército, en lugar de ataques contra él

Otra parte del mensaje es sobre la institución militar. Berri defiende el papel de mando, oficiales, oficiales no comprometidos y soldados en la protección de la independencia. Pidió al ejército que tuviera los recursos necesarios para llevar a cabo sus misiones en todo el país.

Rechaza campañas que denigran sus acciones o cuestionan sus sacrificios. El Presidente de la Sala acerca estos ataques a las campañas israelíes contra la institución militar. Esta evaluación es suya: su mensaje no proporciona una lista de personas u organizaciones a las que él cobraría estas campañas.

Por consiguiente, el apoyo solicitado se refiere tanto a la capacidad del ejército como a su lugar en el debate nacional. Sin embargo, el texto no contiene ningún sobre financiero, programa de equipo o nuevas decisiones de despliegue.

Un homenaje a los habitantes de las aldeas fronterizas

Berri concluye su mensaje dando la bienvenida a los residentes y expatriados libaneses, muertos y heridos, así como a los que permanecen en las aldeas fronterizas. También rinde homenaje al ejército, las fuerzas de seguridad y las tropas de la FPNUL.

Combina esta conmemoración con las casas destruidas y la memoria de las localidades del sur. Así pues, el regreso de los habitantes y la reconstrucción son explícitamente una de las exigencias que aborda a los dirigentes y a las fuerzas políticas en el enfoque del 22 de noviembre.

Fotografía del archivo: Libnanews banco de imágenes. Esta imagen no representa la difusión del mensaje del 19 de noviembre.

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