Samir Geagea pide a las autoridades libanesas que escuchen a los oficiales militares y de seguridad de Hizbullah después de la persecución de cinco personas detenidas en el norte. Su declaración de 19 de noviembre exige una ampliación de la investigación. No constituye una decisión judicial y no prejuzga la culpabilidad de las personas.

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El jueves 19 de noviembre, Samir Geagea solicitó que la investigación de las cinco personas detenidas en el norte del Líbano se extendiera a los oficiales militares y de seguridad de Hezbollah. El líder de las Fuerzas Libanesas exige su audiencia. Su declaración constituye una petición política, no el anuncio de una citación dictada por los tribunales.

Geagea exige audiencias más allá de las cinco órdenes

En su texto, Samir Geagea relata el enjuiciamiento de cinco personas detenidas en una zona aislada entre Bcharré, Kura y Batrun. He reports that the government commissioner to the military court accused them of formation an armed group, recruiting members, equipment and supplying arms.

El líder de las Fuerzas Libanesas pide a las autoridades que prosigan las investigaciones más allá de los detenidos. Según su razonamiento, éstos pertenecen a una organización más amplia, cuyos funcionarios deben ser escuchados. Acusa a las autoridades de mostrar complacencia y les pide que cambien su actitud.

Claims attributed to the head of the Lebanese Forces

En apoyo de su reclamación, Geagea afirma que los cinco individuos reconocieron su pertenencia a Hezbollah. También afirma que los funcionarios del partido confirmaron esta membresía y solicitaron su liberación. Estas declaraciones figuran en su declaración; no se presentan aquí como conclusiones establecidas por el juicio.

Geagea concluyó que el caso no podía limitarse a un grupo de cinco individuos. Desafía y asigna responsabilidad a los responsables de las estructuras militares y de seguridad de Hezbollah. Este desafío sigue siendo el de un líder político.

El acusado se beneficia de la presunción de inocencia. La existencia de juicios no constituye una convicción ni una prueba de la responsabilidad de los líderes a quienes Geagea desea ver escuchados. Su intervención exige una ampliación de la investigación; el comunicado no proporciona una decisión judicial que ordena esas audiencias.

Fotografía archival: Samir Geagea en el lanzamiento de la campaña electoral el 14 de marzo de 2022. Archivos Libnanews. Esta imagen no representa una audiencia judicial.

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