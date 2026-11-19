En Palestina, el decreto ley sobre datos personales entrará en vigor el 26 de noviembre de 2026. However, the bodies concerned have a separate deadline for compliance. Esta cronología matiza el informe 7amleh, cuyas observaciones terminan el 1 de octubre, antes de la aprobación del texto. El crecimiento de las carteras electrónicas no es suficiente para medir el acceso real a los pagos. Las excepciones para ciertos intercambios bancarios también impiden la promesa de un veto individual sobre cualquier transmisión de datos financieros.

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Los pagos digitales en Palestina evolucionarán dentro de un nuevo marco de protección de datos. El Decreto-Ley No 24 de 2026, firmado el 12 de octubre y publicado el 27 de octubre, debe entrar en vigor el 26 de noviembre. Sin embargo, esta fecha no marca la terminación del cumplimiento: los órganos interesados tienen 12 meses de publicación, con una posible prórroga de la misma duración.

Pagos digitales: dos horarios separados

Esta cronología cambia la lectura de un informe de 7amleh publicado el 4 de noviembre. Sobre la base de una revisión de la literatura y de diez entrevistas, el estudio concluye sus observaciones el 1 de octubre. A continuación, describió la falta de una ley completa de datos personales. En consecuencia, la publicación del informe no significa que su condición jurídica incluya decisiones posteriores.

La brecha no invalida todas sus observaciones. El informe planteó aproximadamente 1,4 millones de cuentas electrónicas de cartera en enero de 2026, incluidos 1,07 millones en Gaza. Subrayó que su crecimiento también reflejaba el deterioro de los canales bancarios y el difícil acceso al efectivo. Estas cifras incluyen cuentas, no individuos separados, y no describen solo la situación de noviembre.

Derechos, pero no un veto sobre cada intercambio

La ley establece los derechos de acceso, corrección, supresión condicional y transferencia de datos. El consentimiento no es la única base para el tratamiento. El artículo 25 también prevé excepciones al consentimiento e información para determinadas transacciones bancarias, crediticias, de transferencia y de tarjetas, de conformidad con la legislación aplicable.

Por lo tanto, un usuario no puede deducir de la nueva ley que cualquier transmisión financiera requiere su consentimiento individual. Por el contrario, una excepción al consentimiento no significa que todas las demás obligaciones de protección desaparezcan. El examen abarcará la naturaleza de la operación y las disposiciones efectivamente aplicables.

La distinción entre la adopción de una norma y el resultado práctico sigue siendo esencial. Se puede abrir una cartera sin que el titular tenga en el momento adecuado una conexión o acceso a efectivo. El número de cuentas y el calendario legislativo responden a dos preguntas diferentes. Para evaluar el servicio prestado, es necesario comprobar las condiciones concretas de pago y los procedimientos disponibles en caso de dificultad.

Ilustración: Jabaliya, 31 de mayo de 2024. Fotografía de Hussein Jaber / OOPS, CC BY-SA 3.0 IGO, sin cambios. No representa un pago o la situación de noviembre de 2026.

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