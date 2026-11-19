Nepal y Bhután quieren dar un lugar sostenible a las montañas en las negociaciones sobre el clima. Su propuesta para la COP31 aborda los efectos del calentamiento, incluyendo un exceso de 1,5°C, en glaciares, ecosistemas y poblaciones de altitud. Para el Líbano, la cuestión no es

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Nepal y Bhután quieren dar un lugar sostenible a las montañas en las negociaciones sobre el clima. Su propuesta para la COP31 aborda los efectos del calentamiento, incluyendo un exceso de 1,5°C, en glaciares, ecosistemas y poblaciones de altitud. Para el Líbano, las estacas no son para los glaciares de Himalayan: incluyen nieve estacional y disponibilidad de agua.

A proposal, not yet a programme adopted

Transmitido a la secretaría de la Convención sobre el Clima de las Naciones Unidas a finales de octubre, el texto de ambos países exige un diálogo político regular y un programa de trabajo sobre las montañas. Se vinculan los conocimientos científicos, las necesidades de adaptación y la financiación. Este depósito no es decisión colectiva ni asignación de fondos.

La Presidencia de la COP31 abrió consultas sobre esta cuestión después de la aprobación de los programas del 9 de noviembre. En un proyecto de decisión de fecha 16 de noviembre a las 12:40 horas, un pasaje propone un programa dedicado a las montañas y los glaciares, así como un diálogo de alto nivel en la COP32. Sin embargo, el documento menciona expresamente los proyectos no editados y aún contiene elementos que deben completarse. En los documentos consultados la mañana del 19 de noviembre, este mecanismo no se presenta como decisión adoptada.

En el Líbano, la nieve es una reserva estacional

Una investigación de 2021 sobre el Monte Líbano y Anti-Líbano reconstruyó la cubierta de nieve para 2010–2017, combinando modelos atmosféricos con observaciones satelitales. Destaca su alta variabilidad de año a año. En esta reconstitución, el almacenamiento máximo de agua en forma de nieve es principalmente entre 2.200 y 2.500 metros.

La sensibilidad al calentamiento se debe en particular a la proximidad de las temperaturas de cubierta de nieve al umbral de cero grados. Esta reserva se acumula en invierno y luego libera agua durante la fusión. Por lo tanto, un cambio en su duración o volumen puede cambiar el calendario de disponibilidad de agua más allá de la única zona blanca visible en los picos. Sin embargo, el estudio no describe una medida de nieve del 2026 de noviembre.

Basinas que no todos reaccionan de la misma manera

El vínculo entre la montaña y la oferta no se limita a una sola fórmula. Un estudio de 2020 de la fuente karst de Qashqush, al norte de Beirut, se basa en más de tres años de monitoreo continuo. En los escenarios probados, este sistema parece ser más sensible a una disminución de la lluvia que sólo al calentamiento, debido a la influencia limitada de la nieve en su flujo.

Los dos resultados no se contradicen entre sí: uno se refiere a la dinámica de la cubierta de nieve de las cadenas montañosas, el otro al funcionamiento de un acuífero particular. Las rocas, las reservas subterráneas y las vías de infiltración alteran la respuesta local. Traducir directamente a las conclusiones del Líbano sobre los glaciares del Himalaya enmascararía estas diferencias.

El caso defendido por Nepal y Bhután abre así una pregunta concreta para los países del Mediterráneo: ¿cómo pueden observar mejor sus montañas y traducir estos datos en políticas de agua? La transición de esta cuestión a un acuerdo internacional sigue dependiendo del texto finalmente aprobado. En esta etapa, no se obtiene ninguna nueva financiación libanesa de los documentos examinados.

Paisaje de nieve con cedros, archivo fotográfico Libnanews. Fecha de tiro no establecida; no una condición de nieve de noviembre de 2026.

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