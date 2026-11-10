Bibliotecas en Líbano: Libros y Enlaces para Reconstruir

Capacitación, equipo y colección de libros: En el Líbano, varias iniciativas están reconstruyendo bibliotecas y sus vínculos con los habitantes. Esto es lo que ha avanzado y cómo ayudar de manera útil.

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En Sin al-Fil, el avivamiento de una biblioteca también se mide por simples gestos: traer libros, renovar material, examinar lo que falta a los lectores. On 14 October 2026, the Minister of Culture Ghassan Salamé was visited with representatives of UNESCO and Norway. Las obras, los suministros y el equipo fueron entregados a la biblioteca pública. Un paso concreto en un proyecto nacional que combina la renovación de los locales, la formación de equipos y la reconstrucción de colecciones.

Este movimiento avanza en dos frentes. Por un lado, el Ministerio y sus asociados están tratando de restaurar las bibliotecas públicas para dar cabida mejor a sus usuarios. Por otra parte, la red Tālīd moviliza donaciones para instituciones afectadas por la guerra. Las iniciativas están tomando medidas para quienes desean ayudar, tanto en el Líbano como en la diáspora. También requieren una distinción entre libros prometidos, equipos entregados y servicios realmente accesibles.

Quince bibliotecas en una primera fase

Presentada en junio de 2026 en la Biblioteca Nacional de Sanayeh, el proyecto de rehabilitación está dirigido por el Ministerio de Cultura con la UNESCO. Es apoyado por la Embajada de Noruega, la Fundación Chris « Loops » Seikali y la Fundación MCN Build. El programa abarca infraestructura, equipo y servicios, así como aptitudes del personal.

En su presentación del 24 de junio, la UNESCO anunció una primera fase con 15 bibliotecas públicas, de un total de 53 en las gobernaciones. Las intervenciones deben basarse en las necesidades de cada institución. Las bibliotecas destruidas no están excluidas: el ministro había anunciado que serían tenidas en cuenta en una tercera fase, cuando las circunstancias lo permitieran. Por consiguiente, este calendario no es un examen de las reconstrucciones terminadas.

Equipos de entrenamiento para vivir el lugar

Se documenta un primer resultado: 52 profesionales de 34 bibliotecas públicas participaron en cuatro jornadas de formación los días 1, 2, 8 y 9 de septiembre de 2026. En el informe de la UNESCO se describe la labor de preparación de actividades, identificando las expectativas y relaciones locales con las escuelas, asociaciones y asociados.

Las sesiones también se centraron en los recursos digitales, el uso responsable de Internet y el curso de los libros: eligiendo adquisiciones, catalogando obras, organizando su circulación, evaluando colecciones y eliminando títulos que no eran adecuados. Este trabajo menos visible condiciona la posibilidad de encontrar un libro y ponerlo a disposición del público adecuado.

Entre los participantes estaban Rima Charara, de la biblioteca pública Bint Jbeil destruida. Su testimonio publicado por la UNESCO expresa el deseo de continuar trabajando con los habitantes a pesar de la desaparición del lugar. La participación en la capacitación no significa que su biblioteca haya reabierto; Muestra que se siguen manteniendo las aptitudes necesarias para su reconstrucción.

Del equipo a los servicios prestados

Otro rastro concreto aparece en las adquisiciones de las Naciones Unidas. El 15 de septiembre de 2026, la UNESCO publicó una licitación para la compra de bienes para 15 bibliotecas públicas en las regiones libanesas. El plazo venció el 5 de octubre. Esta opinión confirma un procedimiento de equipo; No hace posible, por sí solo, decir que todas las compras han sido entregadas.

En Sin al-Fil, la visita del 14 de octubre documentó la entrega de equipo y la firma de un protocolo con el municipio. Ghassan Salamé explicó la variedad de aplicaciones: algunas bibliotecas necesitan computadoras, otras no han comprado libros durante mucho tiempo, otras buscan artistas. La utilidad del proyecto depende de los diagnósticos locales, en lugar de un lote idéntico distribuido en todas partes.

Una colección de libros en todas las regiones

Al mismo tiempo, la campaña « A Million Pounds for Lebanon » pretende reconstruir fondos dañados o destruidos. Es apoyado por Tālīd, la red nacional de protección de bibliotecas, archivos y patrimonio cultural. Presentada en Trípoli en agosto, tuvo lugar en la Biblioteca Nacional de Baakline el 17 de septiembre y luego en Barja. El millón anunciado sigue siendo un objetivo de recogida, no un resultado adquirido.

La movilización consiste en instituciones culturales, editores y barrios. En Beirut, Barzakh, en el barrio de Hamra, se anunció como punto de donación. La biblioteca Baakline también retransmitió la campaña en el Chouf. Para un donante, estos relés permiten acercarse a un equipo local antes de organizar el transporte de cartón.

Clasificación y destino cuentan tanto como dar

Durante la presentación de la campaña en la sede del sindicato de prensa en Beirut en octubre, junto con la asociación Amel, el coordinador de Tālīd, Hadi Bakdash, detalló el método anunciado para clasificar, clasificar y documentar libros, y luego distribuirlos según las necesidades de las bibliotecas afectadas. La red proporciona una base de datos de necesidades y un seguimiento del destino de las obras.

Entre los socios citados figuran el Movimiento Cultural de Antelias, la Biblioteca Nacional Baakline, la Liga Cultural Trípoli, el Foro 70 en Saida y los editores. Esta organización debe evitar que una abundante colección produzca sólo acciones inutilizables. Sin embargo, la trazabilidad prometida tendrá que evaluarse sobre la base de distribuciones reales.

Cómo hacer una contribución útil

Antes de depositar libros, es mejor preguntar en el punto de recogida qué títulos, idiomas y niveles de lectura se buscan, en qué condición se aceptan los libros y en qué momentos se pueden recibir. Los puntos anunciados en septiembre no garantizan una recepción permanente: el contacto previo evita desplazamientos innecesarios.

Desde el extranjero, es necesaria la misma precaución antes de cualquier envío: convenir en un destinatario, contenido y modo de transporte. Una lista de libros propuestos permitirá a la biblioteca aclarar lo que falta. La formación de equipos, la entrega de equipos y la reconstrucción de colecciones ya muestran varias formas de actuar. Su alcance será verificado con el tiempo, una vez que los libros hayan encontrado a sus lectores y los lugares serán capaces de acomodar sus barrios regularmente.

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