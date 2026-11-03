Agua en Taëz: de la escasez a la atención amenazada

En Taez, la escasez de agua y combustible debilita la atención. Las carreteras cortadas dificultan la entrega y el movimiento de pacientes. Las familias dependen de tanques gratis. Las alertas humanitarias de octubre describen los servicios amenazados, mientras que la distribución del agua continúa localmente a principios de noviembre.

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La crisis del agua en Taëz amenaza la continuidad de la atención. Las carreteras cortadas y la falta de combustible dificultan la entrega, bombeo y movimiento de pacientes. En esta ciudad yemení, las distribuciones de puntos apoyan barrios dependientes de cisternas. Los hospitales también están luchando para recibir sus suministros.

El centro humanitario saudí KSrelief continúa distribuyendo agua potable en el distrito de Al-Mudhaffar. En un despacho de fecha 2 de noviembre de 2026, el organismo oficial saudí informa de una distribución hecha el día anterior. Trece puntos sirvieron a 3.480 personas entre familias desplazadas, comunidades afectadas y comunidades de acogida, según el anuncio. Esta ayuda viene después de repetidos avisos de organizaciones humanitarias sobre el deterioro de la oferta en Taez.

Agua en Taëz: carreteras cuentan tanto como

La producción de agua en la ciudad había disminuido a la mitad para el 20 de octubre, según Laurent Bukera, coordinador humanitario de las Naciones Unidas en el Yemen. Las alternativas son agotadoras, mientras que los cierres de carreteras y la inseguridad impiden la llegada de productos esenciales. En particular, no había combustible para operar bombas y transporte.

El 23 de octubre, Jens Laerke, portavoz humanitario de la ONU, describió una mayor dependencia de los camiones cisterna. Su tráfico fue restringido por las carreteras cortadas y la escasez de diesel. According to the information presented at the press conference, the cost of water transportd had approximately tripled. La escasez afectó los volúmenes disponibles y la capacidad de las familias para comprarlos.

La cuenca Wadi al-Dabab, en la entrada suroeste de Taez, concentra parte de las tensiones alrededor del suministro. El 26 de octubre, el gobierno yemení reconocido internacionalmente acusó a las fuerzas houthi de impedir la llegada del agua. Su Ministerio de Derechos Humanos también los culpó por exponer las rutas de transporte a los bombardeos. Este cargo gubernamental es parte del conflicto sobre el control del acceso a la ciudad.

Familias dependientes de embalses vecinales

Los hijos de Fahd Ali buscarán agua de depósitos financiados por donantes libres. Su padre describe estos movimientos, contenedores en mano, en Al Arabi Al Jadid del 3 de noviembre de 2026. Oum Adel, por su parte, dice cómo su familia se alterna entre distribuciones gratuitas y la compra de pequeñas cantidades. Para estos hogares, el suministro se recompensa diariamente, dependiendo de la disponibilidad y del dinero restante.

Las colas se forman alrededor de tanques rápidamente vaciados. Después de la colección, todavía es necesario llevar agua en las viviendas, a través de las calles inclinadas. Las donaciones no siempre son suficientes para mantener este circuito. Las entregas también dependen de la seguridad del diesel y la ruta. Abdallah al-Sharabi, propietario de un camión cisterna, explica que cesó su actividad por ambas razones en el mismo informe de Fakhr al-Azab.

La diálisis también depende del viaje al hospital

Para los pacientes con tratamiento regular, el acceso a las carreteras condiciona cada cita médica. Maamoun Abdelwahad Naaman, entrevistado por Reuters en Taëz el 12 de octubre de 2026, explicó que permaneció en la ciudad para continuar sus sesiones de diálisis. Según él, los combates eran demasiado peligrosos para regresar a su aldea de Al-Kalabah, seguida de un nuevo viaje al centro de salud. La enfermedad le obligó a vivir lejos de casa.

En el Hospital Al-Thawra, Youssef al-Zakari, jefe del centro renal, reportó una grave escasez de suministros. He reported receiving about 120 patients a day, while a delivery expected from Aden remained blocked. Katja Juric, directora de programas de la Organización Internacional para las Migraciones, también describió a instituciones privadas con suficientes drogas y financiación. La llegada de heridos aumentó la presión sobre los equipos y la capacidad de recibirlos.

En su examen del 11 de octubre de 2026, el UNICEF identificó 98 instalaciones sanitarias parcialmente funcionales o no funcionales en Taez. Las dificultades en la ruta de suministro principal del sur afectaron a instituciones como sus pacientes. Se combinaron las deficiencias del equipo y los obstáculos a la circulación, con el riesgo de que se suspendieran los tratamientos que requerían un seguimiento regular.

Restricciones del acceso al núcleo de los cargos

Human Rights Watch atribuye la mayor parte de la crisis de suministro a Houthis restricciones. Su encuesta, publicada el 29 de octubre, se basa en 15 entrevistas. Los entrevistados incluyen residentes, médicos y miembros de la sociedad civil. Los cuidadores describen la escasez de anestesias y suministros médicos, así como las dificultades de los pacientes con enfermedades crónicas.

On 21 October, a Houthi spokesman accused government forces of blocking the roads. Human Rights Watch impugna esta versión a la luz de los testimonios y conclusiones de las Naciones Unidas. On 22 October, Amnesty International requested the reopening of the main roads, including the road from Taëz to Aden. La organización exhorta a todas las partes a que faciliten una asistencia humanitaria imparcial y protejan a los civiles.

El suministro de agua se convierte en un problema de salud

La lucha y la escasez de combustible amenazan los sistemas de agua apoyados por el UNICEF en Taez. El 20 de octubre, el Organismo estimó que su población era de tres millones de personas, incluidos por lo menos 1,6 millones de niños. Advirtió que la degradación del agua y el saneamiento aumentaba el riesgo de enfermedades diarreicas y cólera. Estas enfermedades, a su vez, pueden exacerbar la malnutrición infantil.

El UNICEF informó de que proporcionaba diesel para mantener servicios de bombeo y agua de emergencia y saneamiento para más de 300.000 personas. Los agentes humanitarios locales también siguieron movilizando sus reservas para bombas y hospitales, según la información de prensa de las Naciones Unidas celebrada el 23 de octubre. Las distribuciones anunciadas a principios de noviembre continúan estos esfuerzos en algunos barrios. Su continuidad depende de un reabastecimiento regular de agua y combustible, en caminos accesibles tanto para el rescate como para los enfermos.

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