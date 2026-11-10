World Today’s Markets: Oil Decline

El récord económico del 10 de noviembre de 2026 enfrenta la disminución del petróleo con la persistencia de la inflación estadounidense. Los índices asiáticos y europeos progresan en las encuestas seleccionadas, mientras que Wall Street disminuye. Las publicaciones de SoftBank, Infineon y Vodafone arrojan luz sobre las diferencias entre crecimiento, pérdidas contractuales y depreciación contable. Las clasificaciones especifican su tiempo, unidad y estado de emisión. Un gráfico y una caja explican los cambios mensuales de precios y el efecto de las tasas sobre el valor de los activos, con límites de transmisión en el Líbano.

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Los mercados mundiales de hoy, martes 10 de noviembre de 2026, avanzan con dos señales que no miden lo mismo. El petróleo está bajando, pero los precios estadounidenses siguen aumentando. Europa y Asia están ganando terreno, mientras que Wall Street está dando terreno en las encuestas de la tarde. Los resultados de SoftBank, Infineon y Vodafone añaden otra distinción: la demanda tecnológica sostenida puede coexistir con fuertes pérdidas contables o contractuales. Para empresas y hogares, la relajación de un costo no elimina a todos los demás.

Archivo del martes 10 noviembre 2026. The hours below are expressed in UTC, with their equivalent in Beirut when necessary. Los cursos europeos y americanos son declaraciones en sesión, no cierres. Los resultados de la empresa se relacionan con los períodos indicados, no sólo el día de publicación.

World Markets Today: Different Directions

El contraste aparece primero en los índices. París y Frankfurt están progresando en los comentarios. Los tres principales índices de EE.UU. caen del 0,64% al 1% en las encuestas seleccionadas. Estas cifras describen momentos específicos, con diferentes tiempos de transmisión. No permiten artificialmente construir una fotografía mundial tomada en el mismo segundo.

Índice Nivel en los puntos Cambio diario Último comercio mostrado, UTC Difusión anunciada ACC 40 8 310.49 +0,94 % 16 h 10 min 30 s Tiempo real DAX 26 423.57 +0,60% 15 h 55 min 30 s Diferentes SPLP 500 7 491.09 -0,78 % 15 h 55 min 16 s Diferentes Nasdaq Composite 25,000.88 -1,1% 15 h 55 min 30 s Diferentes Dow Jones 52 052.98 -0,64% 15 h 55 min 34 s Diferentes

10 de noviembre. Los cambios se calculan a partir del cierre anterior. Las páginas de lista indican un flujo retardado para Frankfurt y los índices estadounidenses, sin especificar su duración. En Beirut, agregue dos horas a horas de UTC. El tiempo de un curso mostrado no debe confundirse con el tiempo de referencia de la página.

Las plazas asiáticas ya habían terminado su sesión. El Nikkei japonés ganó 2.87%, alrededor de 60.459 puntos. Kospi surcoreano creció un 4,39%, alrededor de 5.239 puntos. El Hang Seng de Hong Kong tomó el 0,4%, alrededor de 24,557 puntos, y Shanghai 0,08%, alrededor de 3.663 puntos. Estos niveles redondeados se reflejan en un balance publicado en 0910 UTC, o 1710 en Hong Kong. Este calendario es el del informe, no el de cada último intercambio.

Por lo tanto, sería engañoso atribuir todas estas actuaciones a la publicación americana de la tarde. Se concluyeron las sesiones de Asia cuando se publicaron las cifras de precios a las 13.30 horas. Europa y los Estados Unidos pudieron integrar esta nueva información durante sus intercambios. La cronología limita posibles explicaciones, incluso cuando varios lugares evolucionan en la misma dirección.

Otra precaución: un índice mide una canasta de acciones, no la salud instantánea de toda una economía. La composición sectorial, el peso de las grandes capitales y los beneficios esperados difieren. Una comparación de rendimiento sigue siendo útil. No sustituye el examen de las empresas que lo integran. Los anuncios industriales de hoy muestran claramente por qué no todos los mercados responden consistentemente.

La inflación está disminuyendo, sin dar una señal de caída de las tasas

The United States Bureau of Labour Statistics published the October prices at 8.30 a.m. in Washington, D.C., at 3.30 p.m. in Beirut. El CPI-U aumentó un 0,4% durante un mes, después del 0,6% en septiembre, en datos ajustados estacionalmente. Sin alimentos y energía, el aumento sigue siendo del 0,3%, como en los dos meses anteriores. La energía se ralentizó fuertemente de los +5,2 % a los +0,7%. La vivienda sigue aumentando en un 0,3% y representa más del 30% del aumento mensual general.

Un límite estadístico distingue esta publicación. La ausencia de recogida en octubre de 2025 impide la producción de la tasa anual oficial del índice general e índice subyacente. No debemos poner cero en su lugar, ni convertir una estimación privada en un resultado oficial. Por lo tanto, el gráfico presenta sólo las variaciones mensuales disponibles. El aumento en octubre significa que los precios están aumentando más lento que en septiembre, no que la cesta se haga más barata.

Inflación estadounidense: cambios mensuales ajustados estacionalmente, como porcentaje. Abril – octubre 2026. Datos de Office of Labor Statistics publicados el 10 de noviembre; Libnanews gráficas originales. Las dos curvas representan tasas mensuales, no cambios de 12 meses.

El lag del período explica parte del contraste con el aceite. El ICC describe las compras y precios registrados en octubre. El contrato de petróleo del 10 de noviembre se refiere a una futura entrega. Una relajación observada el martes no puede reescribir los gastos del mes anterior. Podría contribuir a futuras encuestas, dependiendo de su duración y transmisión. El gráfico ayuda a ver esta sucesión, sin proyectar automáticamente el último movimiento durante los meses siguientes.

Para entender el alcance monetario de la declaración, es necesario volver a la última decisión, en lugar de anunciar una nueva decisión. El 28 de octubre, la Reserva Federal mantuvo su rango de políticas entre el 3,75% y el 4%. Dos miembros, Lisa Cook y Beth Hammack, prefirieron un aumento de punto de un cuarto. El comunicado de prensa describió una inflación todavía alta. También destacó la fuerza de la actividad, la productividad y la inversión. Esta decisión precede a las cifras publicadas el martes.

Mantener el subyacente en 0,3% no es suficiente para probar que se acerca una relajación. Por otra parte, sólo un mes no permite decir que se está haciendo un aumento adicional de las tasas. La política monetaria depende de un conjunto de información. El ICC proporciona información sobre los precios del consumidor, pero una anticipación al mercado y una decisión formal siguen siendo dos objetos diferentes.

Esta distinción se refiere directamente a la valoración de las acciones. Las altas tasas a largo plazo aumentan el rendimiento de la inversión arriesgada. Pueden reducir el valor actual de los beneficios previstos en el futuro. Pero un aumento de los ingresos o un margen mejor puede compensar este efecto. La observación de los índices por sí sola no mide la proporción exacta de cada uno de estos factores en el período de sesiones.

El petróleo se expande, los contratos siguen siendo distinguidos

At 1334 UTC, or 1534 hours in Beirut, Brent was worth $89.65 per barrel, down 3.15 per cent. El WTI cotizaba en 84,52 dólares, en un 2,68%. Estas citas intradías fueron reportadas por una agencia de noticias. Acompañaron las declaraciones de Donald Trump en un descanso en nuevas huelgas contra Irán. No constituyen un acuerdo de clausura ni pruebas de un acuerdo diplomático. No se especifica el límite de tiempo para la distribución de estos cursos; no se presentan como precios en tiempo real en el momento de la publicación.

Las fechas de referencia son Enero 2027 para Brent y Diciembre 2026 para WTI. La diferencia entre los dos meses es normal: sus horarios contractuales difieren. El mismo plazo debe mantenerse para calcular un cambio diario. Comparar el contrato que expira con el que ocupa su lugar puede introducir un movimiento puramente técnico en una serie de precios.

La caída del petróleo crudo abre la posibilidad de reducir costos. No fija directamente el precio del combustible entregado a una estación. El aceite debe ser transportado, refinado y distribuido. Se agregan impuestos, tasas de almacenamiento y márgenes. Las compras también pueden haberse hecho antes. Por lo tanto, la disminución de la madurez de un futuro no es totalmente o al mismo tiempo aprobada a todas las facturas.

Para una aerolínea o portador, el contrato de cobertura también cuenta. Una empresa que ha establecido parte de sus compras por adelantado no se beneficia inmediatamente de ninguna disminución del mercado. Sin embargo, esta protección puede haberse conservado en un aumento anterior. El costo realmente pagado debe ser examinado, en lugar de deducir el margen de una empresa del movimiento de barril.

Por último, el precio del riesgo puede cambiar más rápido que la situación física. Un cambio de anticipación es suficiente para mover contratos financieros. Entrega requiere barcos, seguros, puertos y plazos. La figura de la tarde dice al mercado en este momento. No certifica que todas las condiciones de transporte han vuelto a la normalidad.

Moneda: BCE referencia precede los precios estadounidenses

El Banco Central Europeo tiene un euro de 1.214 dólares para el 10 de noviembre. Otras referencias son 177.38 yen, 0.83545 libras esterlinas, 0.9203 Francos suizos y 7.4801 yuan por un euro. Se trata de tasas de información, precios no garantizados para una transacción comercial. El BCE aconseja explícitamente que no se utilicen como precio de transacción.

Moneda recibida por 1 euro Referencia del 10 de noviembre de 2026 Dólar de los Estados Unidos USD 1,1214 Yen japonés 177.38 JPY Libra esterlina GBP 0.83545 Franco suizo CHF 0.9203 Yuan chino CNY 7,4801

El método es decisivo para leer el día. La coordinación entre los bancos centrales normalmente tiene lugar alrededor de 14.10 en Europa Central, es decir, 13.10 UTC. La emisión suele tener lugar a las 16.00 horas o a las 15.00 horas. Por lo tanto, el calendario de esta referencia precede normalmente a la publicación de la CPI en veinte minutos. Su despliegue posterior no lo convierte en una medida de respuesta monetaria a la inflación.

Un ejemplo ayuda a entender el problema para un importador. Una factura hipotética de 100.000 € representa 12.140 dólares a la tasa de referencia diaria. Este cálculo excluye las comisiones y la diferencia entre compra y venta. No describe ninguna factura real. Sólo indica que el pago de un dólar permanece sujeto al intercambio cuando un proveedor establece su precio en euros.

La moneda de facturación puede contar tanto como el país de origen. Un bien europeo facturado en dólares no tiene la misma exposición inmediata que un pedido idéntico facturado en euros. La fecha de fijación del precio, la fecha de pago y posible cobertura modifican aún más el resultado. Ninguna tasa pública única es suficiente para restaurar el costo comercial completo de un negocio.

SoftBank hace visibles los costos de un cambio de proyecto

Las cuentas semianuales publicadas por SoftBank el 10 de noviembre traen un hecho concreto al debate sobre AI. En abril-septiembre 2026, el grupo registró una pérdida neta atribuible a los accionistas de 768 mil millones de yenes. Sólo en el trimestre de julio a septiembre, alcanzó unos 115 mil millones de dólares. Estos dos períodos no deben añadirse juntos.

El informe también representa 597.200 millones de yenes en pérdidas relacionadas con la reorganización de compras de equipos eléctricos para centros de datos estadounidenses. Este total incluye 457 mil millones de anticipos no reembolsables y 140.200 millones de enmiendas o asentamientos contractuales. Los descuentos futuros, que ascienden a 2.100 millones de dólares durante 10 años, son condicionales. No aparecen como activos al 30 de septiembre porque su cantidad no es determinante. Por lo tanto, eliminarlos inmediatamente de la pérdida sería incorrecto.

Este caso ilustra un riesgo industrial distinto del simple precio de las fichas. La capacidad de fabricación de reserva o el equipo seguro pueden requerir el pago antes de cualquier ingreso comercial. Si el proyecto cambia, la libertad de reorganizar las compras depende de los contratos. Un anticipo no reembolsable no es una reserva de efectivo que todavía está disponible.

Para evaluar este tipo de inversión, hay que conciliar tres calendarios: pagos a proveedores, comisiones y recibos de clientes. Su retraso crea una necesidad de financiación. Una actividad puede satisfacer una alta demanda y todavía sufrir pérdidas durante la construcción. Por el contrario, un anuncio de capacidad futura no demuestra que esta demanda genere ingresos suficientes.

Por lo tanto, el tema no permite un veredicto uniforme sobre toda inteligencia artificial. Los riesgos de un desarrollador de software, un fabricante de componentes y un propietario del centro de datos difieren. No comprometen las mismas cantidades al mismo tiempo. Los resultados publicados el martes permiten distinguir mejor estas posiciones en la cadena industrial.

Infineon muestra otro lado de la inversión tecnológica

El mismo día, Infineon presentó un año financiero 2026, que terminó el 30 de septiembre, con una facturación de 16.353 millones de euros, un 12%. Su resultado sectorial alcanzó los 3.223 millones, un margen del 19,7%. El cuarto trimestre representa 4.706 millones de ingresos. El fabricante alemán anticipa unos 20 mil millones de euros en ventas para 2027, con una suposición de cambio de $1.15 por euro.

El grupo estima que se generarán casi 4.000 millones de euros de facturación en el suministro de energía a los centros de datos. Se prevé entre 3.000 millones de euros y 3.500 millones de euros en inversiones. Estos objetivos se refieren al próximo año. No son ventas de efectivo ni garantía de rentabilidad. La corriente de efectivo de 2026 alcanzó 993 millones de euros; El indicador ajustado es de 1.9005.000 millones. Ambas mediciones no son intercambiables.

La reconciliación con SoftBank ayuda a entender el flujo de gastos. El proveedor puede hacer ventas mientras que su cliente construye una infraestructura. El ingreso de una persona se convierte en una inversión o gasto en la otra. Para juzgar la fuerza del ciclo, entonces es necesario comprobar que el usuario final realmente paga el servicio proporcionado.

La fuente de alimentación es también una actividad separada del cálculo mismo. Un centro de datos no se limita a los procesadores instalados. Debe transformar y distribuir electricidad, eliminar el calor y garantizar la continuidad de la operación. Esta diversidad abre varias oportunidades industriales. También crea varios puntos de dependencia entre proveedores.

Las hipótesis de tipo de cambio deben mantenerse finalmente en la lectura de las previsiones. Un objetivo de ingresos expresado en euros puede evolucionar con la conversión de ventas extranjeras. Comparando un pronóstico a un resultado posterior requiere volúmenes de comprobación, precios, alcance y monedas. Un crecimiento publicado por sí solo no explica el origen de la mejora.

Vodafone: una depreciación no es un efectivo fuera

Vodafone anunció una facturación de 21.853 millones de euros para los seis meses terminados el 30 de septiembre, en comparación con 19.609 millones al año anterior. El pronóstico del grupo para 2027 de EBITDA ajustado después de los alquileres fue entre 13.200 millones y 13.400 millones. Sin embargo, registró una depreciación de 4.85 millones en Alemania. En particular, lo vincula con el aumento de los rendimientos de bonos alemanes y el efecto de una decisión judicial europea.

Esta depreciación no tiene desembolso inmediato. La pérdida consolidada de medio año es de 3.597 millones de euros; La parte atribuible a los propietarios de la casa matriz es de 4.789 millones. La cuenta también incluye una reducción de 2.200 millones de activos diferidos del impuesto del Reino Unido y una ganancia contable de 3.000 millones en relación con Safaricom. Sostener sólo la depreciación alemana no es suficiente para explicar el resultado neto.

La coexistencia de un pronóstico operativo registrado y una pérdida no es aritméticamente imposible. Los ingresos netos incluyen más elementos que un indicador operacional ajustado. La depreciación, los cargos financieros, los impuestos y la revaloración pueden cambiar significativamente el total. Debe mantenerse la definición de cada medida, especialmente cuando la presentación sea más favorable.

El término « sin desembolso » también requiere un matiz. Significa que esta entrada no corresponde a un pago realizado al mismo tiempo. No significa que sea económicamente indiferente. Puede reflejar un menor valor previsto de los activos ya financiados. Para un accionista, el valor de los activos y beneficios futuros cuenta tanto como el efectivo del día.

Comprender: ¿Por qué las tasas cambian el valor de un activo Un euro esperado mañana no vale necesariamente un euro disponible hoy. Para comparar los dos, actualizamos el pago futuro. La tasa utilizada refleja el tiempo y el riesgo. Cuanto mayor sea esta tasa, menor será el valor actual de la misma cantidad futura. Tomemos un ejemplo totalmente hipotético. Un pago único de 100 euros en cinco años vale alrededor de 78,35 euros hoy a una tasa anual del 5%. Con una tasa de 6%, vale aproximadamente 74,73 euros. El pago futuro sigue siendo el mismo. La diferencia viene sólo de la tarifa elegida. Estas cifras no constituyen la valoración de Vodafone ni una estimación de sus propias suposiciones. En una empresa, el cálculo cubre varios flujos y riesgos específicos. Un aumento de las tarifas soberanas puede ayudar a aumentar la tasa de descuento. Pero las perspectivas de ingresos, el gasto y la prima de riesgo también están involucrados. Atribuir cualquier cambio de valor a una sola decisión del banco central simplificaría el mecanismo.

Para el Líbano, leído conjuntamente energía, intercambio y financiación

Para un hogar o un negocio en el Líbano, el enlace más inmediato es mediante compras externas. Un barril más barato puede aclarar un componente de la factura energética. Un euro que es más caro en dólares puede aumentar otro orden. Estos movimientos pueden ser parcialmente compensados. Su efecto depende de la cesta realmente comprada, no de un único índice global.

Los retrasos juegan un papel igualmente concreto. Las acciones podrían haber sido pagadas antes de que caiga el petróleo. Un proveedor puede revisar su arancel después de un período determinado. Una factura de transporte puede retener una sobrecarga durante el contrato. Para evaluar una economía eficaz, es necesario comparar productos idénticos, cantidades y condiciones de entrega.

Por lo tanto, el expediente no deduce ninguna nueva tarifa libanesa de los mercados internacionales únicamente. Tampoco calcula una mejora automática del poder adquisitivo. El tipo de cambio utilizado, las comisiones, los impuestos y los gastos de distribución local siguen siendo necesarios. La relajación del río arriba se convierte en una economía para el consumidor sólo cuando alcanza el precio que paga.

La siguiente etapa de la noche es para las compañías de IA. CoreWeave anunció su tercera conferencia de resultados para el 10 de noviembre a las 17 horas en la costa este de América. Esto corresponde a 2200 UTC, o medianoche en Beirut la noche del 10 al 11 de noviembre. Esta cita viene después de los registros de este archivo. Las cifras de esta publicación no se anticipan aquí.

Cubierta: archivo fotográfico de la Bolsa de Nueva York, Vlada Karpovich / Pexels, utilizado bajo licencia Pexels. Foto entera conservada sin retocar en una composición editorial Libnanews. La fecha mostrada es la carpeta, no el tiroteo.

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