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¿Lo sabías? rastros de nervios en los fósiles del Líbano

¿Lo sabías? Los fósiles del Líbano conservan rastros de tejido blando de Dorateuthis, un cefalopod que ha desaparecido del Cretáceo. Las estructuras se interpretan como nervios axiales: conservación mineral excepcional, no nervios vivos.

Fotografías científicas modernas: Rowe et al. (2025), Figure 2; panel i: Lilian Cazes / MNHN. CC BY 4.0, recadrages and titration. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Estudios: https://doi.org/10.1186/s13358-025-00398-x y https://app.pan.pl/archive/published/app69/app011602024.html

https://libnanews.com/liban-des-traces-de-nerfs-des-fossiles/

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