El Gobierno francés tiene previsto elevar el límite máximo del Libro A en febrero de 2027, de 25 000 a 30 000 euros. El límite actual es de 22.950 € para pagos individuales. La tasa de remuneración es una norma separada: representa el 1,70% para el período en curso. El gobierno también anunció un aumento en febrero, sin especificar el nivel. El interés capitalizado ya puede superar el límite máximo.

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Livret A debe ver su techo levantado en febrero de 2027, según el anuncio del gobierno francés el 3 de noviembre. La cantidad exacta permanece entre 25 000 y 30 000 euros. Esta tendencia no se confunde con la tasa actual de remuneración del 1,70% anual. También se anuncia un aumento de la tasa para febrero, sin ningún porcentaje notificado.

Libro Un techo aún por ser fijo

Sébastien Lecornu ha ordenado al Ministro de Economía, Roland Lescure, que prepare la recuperación con el Caisse des dépôts. El techo para pagos individuales es ahora 22.950 euros, un nivel establecido en 2013.

El rango anunciado todavía no es un nuevo límite aplicable. Indica la orientación dada para febrero de 2027. Por lo tanto, los azares no pueden tratar EUR 30 000 como un límite que ya ha entrado en vigor.

Tasa de 1,70% para el período en curso

El decreto del 28 de julio de 2026 fija la tasa nominal anual del libro A al 1,70 % para el período comprendido entre el 1 de agosto de 2026 y el 31 de enero de 2027. El folleto de desarrollo sostenible y solidario se beneficia de la misma tasa.

El techo determina la cantidad que se puede depositar. La tasa se utiliza para calcular la remuneración del dinero invertido. Cambiar uno no arregla automáticamente el otro. La liberación del gobierno anticipa su evolución al mismo tiempo, pero no indica el rendimiento futuro.

A modo de ilustración, EUR 10 000 mantuvo un año completo a 1.70 % generar interés EUR 170. Este cálculo asume un capital y una tasa sin cambios durante todo el período; él no predice el interés que se pagará en 2027.

Los intereses pueden exceder el techo

El techo actual no prohíbe el equilibrio de un Libro A de más de 22.950 € gracias al interés capitalizado. Estos siguen añadiéndose. Sin embargo, cuando el saldo alcanza o supera el límite, los nuevos pagos ya no son posibles.

El interés se calcula por 15 enteros. Un depósito hecho entre 1 y 15 comienza a generar interés en el 16. El pago efectuado del 16 se tendrá en cuenta el primer día del mes siguiente.

Book A remains personal: the same person cannot hold several. El calendario anunciado para febrero sigue siendo el resultado de la fijación del nuevo techo y de la tasa aplicable al período siguiente.

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