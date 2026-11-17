Publicidad, patrocinio, préstamos y contribuciones de los propietarios no dan la misma ventaja a los medios de comunicación. En el Líbano, la comprensión de estos canales permite distinguir los vínculos económicos documentados de las acusaciones de intervención editorial. La investigación arroja luz sobre las fragilidades históricas del sector, mientras que la Ley de 2026 prevé los registros de bienes e ingresos. Su aplicación efectiva, verificación de declaraciones y separación entre comercio y redacción siguen siendo pruebas concretas de transparencia financiera.

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¿Quién financia a los medios libaneses, y qué sabe realmente su público? La pregunta no se limita al nombre de un periódico o el accionista de un canal. También cubre los ingresos, préstamos, donaciones y condiciones publicitarios atribuidos a estos recursos. Para entender la relación entre bancos e información, hay que distinguir tres cosas: poseer un medio, financiar su actividad e intervenir en sus decisiones editoriales.

Esta distinción resulta especialmente importante cuando la redacción abarca los intereses económicos de quienes contribuyen a su presupuesto. Una investigación sobre depósitos, pérdidas bancarias o la asignación del costo de la reestructuración requiere que los argumentos de cada actor sean examinados sin depender de su acuerdo. La transparencia financiera por sí sola no garantiza esta libertad. Sin embargo, permite al lector identificar los intereses involucrados.

Lazos económicos documentados, no una sola financiación

El informeSeguir el dinero, publicado en julio de 2023 por The Policy Initiative y la Samir Kassir Foundation, distingue la publicidad bancaria, el patrocinio de transmisiones o artículos y contribuciones de individuos del sector bancario. También cita financiamiento digital de medios por empresarios. Su encuesta se basa en ocho entrevistas cualitativas y datos publicitarios.

El mismo trabajo estima los ingresos de la publicidad de TV en $9 millones en 2022, en comparación con alrededor de $80 millones en 2018. Estas estimaciones históricas no describen los ingresos para 2026. Muestran el choque económico con el que se han enfrentado los editores, sin asignar automáticamente cada déficit a un financiero bancario.

Otra distinción decisiva en este estudio es que el valor de los espacios publicitarios calculados a tasas publicadas no es la cantidad realmente recolectada. Los descuentos negociados impiden leer un calendario arancelario como una declaración de pagos. En cuanto a las estimaciones de la financiación no estructurada, el informe las presenta como cuentas basadas en datos empíricos, no como cuentas comprobadas.

Publicidad, prestamista, propietario: tres poderes diferentes

Un anunciante compra visibilidad definida por un contrato. Un prestamista tiene una deuda y espera un reembolso. Un accionista tiene derechos en la empresa. Estas posiciones pueden combinarse pero no son intercambiables. Confundirlos evita que entiendas el canal a través del cual se puede ejercer una adicción.

Tomemos un caso hipotético: una empresa paga una campaña publicitaria en un medio que lo investiga. El pago no prueba que la investigación esté siendo supervisada. El riesgo surge si la renovación de la campaña se convierte en una condición implícita de la cobertura, si la dirección comercial interviene en el editorial o si los medios no pueden soportar la pérdida de este cliente. Son entonces las prácticas, los contratos y la concentración de ingresos que deben ser examinados.

Del mismo modo, la financiación personal de un propietario no puede ser tratada, sin documentos contables, como gasto de su banco. Y el presupuesto de una organización profesional no representa todos los gastos de sus miembros. Una adición sin distinción entre estos canales puede contar dos veces un pago o otorgar el pagador equivocado.

La propiedad visible no es suficiente

El Monitor de Propiedad de los Medios de Comunicación dedicado al Líbano en 2024 fue una limitación importante: el conocimiento de los accionistas no permitió el acceso a las fuentes de financiación y rotación de los medios de comunicación estudiados. Por consiguiente, su investigación distinguía la transparencia de la propiedad y la transparencia financiera. Este hallazgo describe una investigación antes de la nueva ley mediática.

Para el público, una lista de propietarios responde a la pregunta « ¿quién es el dueño de la empresa? ». No dice qué parte de su presupuesto depende de un cliente, si un avance es reembolsable, o si la asistencia se asigna a un programa en particular. Una presentación útil debe separar categorías de ingresos y explicar vínculos económicos significativos, en lugar de agrupar todos los recursos bajo una fórmula general de « apoyo ».

Lo que establece la Ley 2026

La Ley No 69, promulgada el 27 de agosto de 2026 y publicada el 3 de septiembre, establece registros con la Autoridad Nacional de Medios de Comunicación. Article 16 requires full publication of the information recorded on its website and free paper access.

El artículo 17 se aplicará en particular a los propietarios, gerentes, tenencias superiores al 5% y a sus beneficiarios económicos. La sección 18 trata de estados financieros e ingresos detallados, incluyendo publicidad, suscripciones, ventas, préstamos y donaciones. Se prevé la transmisión anual y, durante las campañas electorales, el retorno de los ingresos dentro de una semana de recepción. Article 19 allows the Authority to monitor information, in particular by auditors.

La existencia de esas disposiciones no demuestra su aplicación efectiva. La opinión publicada el 12 de noviembre por el Ministerio de Información todavía abre, del 13 de noviembre al 8 de diciembre, las candidaturas para la selección de un experto en medios de comunicación dentro de la Autoridad. Establecer el regulador, recibir las declaraciones, verificarlas y hacerlas buscar son pasos diferentes.

La prueba concreta de independencia

La transparencia se vuelve útil cuando nos permite comparar información comparable: la identidad del financiador, la naturaleza de la contribución, el período involucrado y el peso en los recursos de los medios. Para un programa patrocinado, el público también debe poder distinguir el mensaje comercial del trabajo periodístico y que mantiene la decisión sobre temas e invitados.

Estas garantías no deben utilizarse para reclamar la identidad de las fuentes confidenciales de un periodista. La financiación de una empresa de prensa y la protección de quienes informan a un editor son dos temas distintos. El objetivo es que los intereses económicos sean legibles, no dar a un financiador o a una autoridad un derecho de control sobre cada investigación.

Por lo tanto, para los medios de comunicación libaneses el desafío es menos proclamar la independencia absoluta que hacerlos verificables: separación de funciones comerciales y editoriales, trato explícito de conflictos de interés y transparencia de los recursos. En estos mecanismos se puede construir una confianza duradera, más allá de las sospechas y declaraciones de principio.

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