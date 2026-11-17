The Ministry of Economy and Trade reported 21,114 checks and 1,119 minutes between November 2 and 13, 2026. Los generadores eléctricos concentran 675 observaciones frente a los alimentos. The services also transferred 983 cases to the courts, some of them older, and received 2,276 complaints. Estas transmisiones no son condenas. El balance incluye también 33 suspensiones de marketing y 10 autorizaciones para la reanudación después de la verificación del cumplimiento.

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El Ministerio de Economía y Comercio anuncia 21.114 inspecciones sobre el terreno y 1.119 minutos en el Líbano del 2 al 13 de noviembre de 2026. Esta evaluación, publicada el 17 de noviembre, se refiere a las actividades de la Dirección de Protección del Consumidor y sus servicios regionales. Los generadores eléctricos concentran la mayoría de las violaciones señaladas.

Los generadores representan 675 minutos

El Departamento divide los minutos en tres sets. El sector generador eléctrico asciende a 675. Las infracciones relacionadas con la seguridad alimentaria, el precio y el peso representan 361. El otro 83 se refiere en particular a precios, medidas e instrumentos de pesaje.

Zona Minutos Generadores eléctricos 675 Alimentos: seguridad, precio y peso 361 Otros delitos 83 Total 1 119

Los generadores representan alrededor del 60% de los minutos, según el cálculo realizado en el balance. El comunicado de prensa no detalla las deficiencias en esta esfera. Por lo tanto, no permite que estas conclusiones se dividan entre invocaciones, metros u otras obligaciones.

983 comunicaciones a los tribunales, no 983 condenas

Durante el mismo período, los servicios transmitieron 983 minutos a las autoridades judiciales competentes. Una parte se refiere a las observaciones antes del 2 de noviembre. Por lo tanto, este número no corresponde solamente a los nuevos archivos elaborados durante los 12 días del balance.

Estas transmisiones no son condenas. The Ministry does not provide a number of judgements or fines. También anuncia 33 decisiones para suspender la comercialización de productos y 10 autorizaciones para reanudar, después de la verificación de su cumplimiento. El comunicado de prensa no denomina los productos correspondientes.

2.276 denuncias recibidas

The department reported having received 2,276 complaints through its reporting channels. No especifica cuántos fueron resueltos o cuántos resultaron en un registro. Las denuncias recibidas, los controles efectuados y las causas remitidas al tribunal siguen siendo tres indicadores distintos.

Los consumidores pueden informar de las prácticas de un negocio o negocio en 1739, el número de protección del consumidor publicado por el Departamento. Su sitio web también ofrece acceso a quejas. El Departamento pide que se siga informando para orientar las inspecciones.

Ilustración: establo vegetal en Beirut, julio de 2016. Fotografía por archivos, no vinculada a las tiendas controladas o las brechas de este balance. Peter Feghali / Unsplash, via Wikimedia Commons, CC0 1.0.

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