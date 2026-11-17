Health Canada advierte que algunos detectores de radon vendidos en línea pueden mostrar mediciones incorrectas. Su aviso del 16 de noviembre se refirió a varios recordatorios anteriores e invitó al dispositivo a ser revisado. Para la vivienda, la guía canadiense recomienda un mínimo de 91 días. Una concentración superior a 200 bequeles por metro cúbico requiere trabajo correctivo en el año, más rápido cuando los niveles son altos. La alerta se refiere a la fiabilidad de las mediciones, no a todos los dispositivos electrónicos.

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Health Canada advierte contra detectores de radón en línea cuyas mediciones pueden ser incorrectas. En opinión del 16 de noviembre de 2026, la autoridad sanitaria invitó a los hogares a comprobar los aparatos utilizados. Un valor falsamente bajo puede permitir que la exposición prolongada pase; un valor demasiado alto puede causar preocupación indebida.

Medidores de radar ya retirados

El aviso contiene varias advertencias y recordatorios anteriores. No significa que todos los sensores electrónicos sean defectuosos. Health Canada recomienda seleccionar un dispositivo que ha pasado las pruebas de rendimiento del Programa Nacional de Competencia Radon en Canadá.

Los propietarios de un modelo recordado deben dejar de usar y cumplir con las directrices municipales de desechos electrónicos. La alerta viene durante el mes de conciencia de radón canadiense.

Una medida durante al menos 91 días

La guía de Health Canada recomienda un mínimo de 91 días. La lectura única o unos pocos días de prueba no es suficiente para estimar la exposición media de una vivienda. El resultado depende en particular de la duración y las condiciones de medición.

La guía distingue así una concentración instantánea de un promedio calculado durante un largo período. Esta diferencia es importante para interpretar dispositivos electrónicos que muestran múltiples valores. Una figura en la pantalla por sí sola no reemplaza un protocolo de medición adecuado.

Una medición demasiado corta debe llevar a que la prueba se repita en condiciones que permitan una evaluación representativa. Las recomendaciones se refieren a la vivienda medida: no permiten deducir el nivel de otra vivienda del barrio.

El Umbral Canadiense y el Trabajo Correctivo

La directriz canadiense establece un nivel de referencia de 200 becquerels por metro cúbico. Esta unidad expresa la concentración de radioactividad en el aire. Cuando la medida excede este nivel, Health Canada recomienda trabajo correctivo en el año. Cuanto mayor sea la concentración, más rápido será la intervención.

El objetivo no es detenerse automáticamente a 200 becquerels por metro cúbico. Las medidas correctivas deben reducir la exposición tanto como sea razonablemente posible. La elección del trabajo depende del edificio y del nivel medido; la directriz no impone una solución idéntica para todas las viviendas.

Health Canada recomienda utilizar un profesional certificado para reducir las concentraciones. El primer reto sigue siendo tener un resultado fiable, obtenido con un dispositivo adecuado y tiempo suficiente de medición.

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