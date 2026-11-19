En Líbano, el cáncer de próstata ocupa el primer lugar entre los cánceres masculinos en las estimaciones GLOBOCAN 2024 del Centro Internacional de Investigación del Cáncer. La hoja informativa nacional, publicada en su versión 2026 de septiembre, estima el número de nuevos casos en 2024 a 1.441 ó 15.8

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En Líbano, el cáncer de próstata ocupa el primer lugar entre los cánceres masculinos en las estimaciones GLOBOCAN 2024 del Centro Internacional de Investigación del Cáncer. La hoja informativa nacional, publicada en su versión 2026 de septiembre, estima el número de nuevos casos en 2024 a 1.441, o 15,8% de cánceres en hombres. Esta clasificación nacional no debe confundirse con la de todo el mundo.

Primer Libanés, segundo ranking mundial

En la imagen masculina libanesa, la próstata precede a la vejiga y al pulmón. Todos los géneros representan el 8% de los nuevos casos y ocupa el quinto puesto. El mismo diagnóstico por lo tanto cambia lugar según la población de referencia: hablar del « primer cáncer en Líbano » sin especificar que es hombres sería engañoso.

A nivel mundial, IARC presenta la próstata como el segundo cáncer más común en hombres y el cuarto cáncer más común en todos los sexos. Estima más de 1,5 millones de nuevos casos y casi 420.000 muertes en 2024. Estos datos internacionales no son un balance libanés.

Medición de diagnóstico sin indicadores confusos

Los nuevos casos describen la incidencia de una enfermedad durante un período de tiempo. No corresponden a todas las personas que viven con esta enfermedad o al número de muertes. La hoja GLOBOCAN proporciona estimaciones basadas en fuentes nacionales y métodos estadísticos; No debe presentarse como el recuento bruto de todos los registros hospitalarios de 2024.

Estas distinciones cuentan durante campañas de sensibilización sobre la salud masculina. Un aumento en el diagnóstico puede tener varias explicaciones, incluyendo la evolución del uso de exámenes. Una fotografía estadística de un año no es suficiente para establecer un aumento entre los jóvenes, ni para demostrar una causa particular en el Líbano.

El reto de la sobrediagnosis

El IARC también destaca el riesgo de diagnosticar tumores que no habrían causado síntomas o muertes durante la vida del paciente. Es sobrediagnóstico, que puede conducir a tratamientos innecesarios. Su trabajo explora estrategias que combinan dosificación PSA, evaluación de riesgos y exámenes guiados por imágenes para limitar estas consecuencias. Esto no es una instrucción de detección idéntica para todos.

El peso de este cáncer justifica información precisa sobre la enfermedad, pero ninguna clasificación nacional reemplaza una evaluación individual. Entre el número de diagnósticos, sus decisiones de gravedad y gestión, los indicadores responden a preguntas separadas.

NIH Laboratory, 27 January 2005. Ilustración general: ningún establecimiento libanés ni escena de proyección. Diane A. Reid / NCI, dominio público.

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