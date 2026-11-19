Dos personas murieron el 18 de noviembre en un pozo recolectando residuos de un molino de aceite en Souk al-Khan, Hasbaya. La Defensa Civil y la Cruz Roja retiraron los cuerpos. Las circunstancias precisas de su caída no se establecen en la información disponible en esta etapa.

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Two people died Wednesday, 18 November, in an oil mill in Souk al-Khan, Hasbaya district, in southern Lebanon. They were located in a well to collect residues from Olive pressing, according to consistent information from the Lebanese press.

Dos cuerpos eliminados del pozo en Souk al-Khan

La Defensa Civil y la Cruz Roja del Líbano intervinieron en el acto. In a press release, Civil Defence reported that its teams had withdrawn both bodies in cooperation with the Red Cross.

La información inicial publicada el miércoles por la noche se refirió a una operación de recuperación aún en curso. La declaración comunicada confirma la muerte de ambas personas. Menciona su caída en el pozo, sin detallar las circunstancias que lo precedieron.

No hay pruebas verificadas en esta etapa para explicar por qué las víctimas estaban en esta instalación.

Ilustración: aceite de oliva en el museo de jabón Saïda, fotografía de archivo. Esta imagen no representa el lugar del accidente. © François el Bacha / Libnanews.

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