La Sociedad Médica Libanesa y AstraZeneca celebrarán un stand informativo en el Maratón de Beirut el domingo 29 de noviembre. En su comunicado de prensa del 25 de noviembre, piden a las personas con alto riesgo de cáncer de pulmón que analicen la detección con un profesional de la salud. No se anuncian exámenes in situ.

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Comunicado de la Sociedad Libanesa de Oncología Médica y AstraZeneca, Beirut, 25 de noviembre de 2026.

La Sociedad Médica Libanesa y AstraZeneca celebrarán un stand informativo en el Maratón de Beirut el domingo 29 de noviembre. En su comunicado de prensa del 25 de noviembre, piden a las personas con alto riesgo de cáncer de pulmón que analicen la detección con un profesional de la salud. No se anuncian exámenes in situ.

Detectar enfermedades antes de que se disemine

El Dr. Roger Khater, Presidente de la Sociedad Médica Libanesa (LSMO), recuerda que el cáncer de pulmón se diagnostica a menudo en una etapa avanzada, cuando las oportunidades de tratamiento son más limitadas. La campaña invita a personas de alto riesgo a consultar a un profesional para determinar si se indica un escáner de pecho de baja dosis.

El Dr. Khater recuerda que fumar no es el único factor de riesgo. También cita tabaquismo pasivo, contaminación atmosférica exterior e interior, exposición al agotamiento diésel y ciertas enfermedades pulmonares crónicas. El análisis en una persona sin síntomas no se confunde con la evaluación médica de los síntomas.

Una cabina de información en el Maratón de Beirut

Domingo 29 de noviembre, el LSMO y AstraZeneca darán la bienvenida a los pilotos y al público en general a su stand común en el Marathon Village. Se distribuirán folletos. El Dr. Roger Khater y otros oncólogos participarán en la sensibilización. Los socios también anuncian un equipo de unos 100 pilotos en los colores de la campaña.

Agnar Aboujaoude, Director de AstraZeneca en Líbano, dijo que la empresa tiene la intención de trabajar con profesionales de la salud y empresas médicas para informar al público, actuar sobre factores de riesgo modificables y mejorar la detección temprana.

Cáncer de pulmón en Líbano

El Observatorio Mundial del Cáncer del Centro Internacional de Investigación del Cáncer estima que en 2024 hubo 1.523 muertes por cáncer de pulmón en el Líbano.

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