El tratado firmado en Canberra da prioridad a los asociados del Pacífico para la seguridad de las Islas Salomón. También prevé acuerdos de movilidad y apoyo presupuestario australiano, pero aún no está en vigor.

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Australia y las Islas Salomón firmaron un tratado en Canberra el miércoles 25 de noviembre, dando prioridad a los asociados en la seguridad del Pacífico, y al mismo tiempo previeron una mayor cooperación en materia de movilidad y desarrollo. El texto abarca el uso de países fuera de la región, sin anunciar el colapso de las relaciones con China. No entrará en vigor en el momento de la firma.

El Primer Ministro de Australia Anthony Albanese y su homólogo de Salomón Matthew Wale firmaron el acuerdo casi seis meses después de anunciar la apertura de las negociaciones el 3 de junio. El texto amplía una relación que ya tenía un tratado de seguridad firmado en 2017, activado por primera vez a petición de Honiara después del descontento del 2021 de noviembre. El nuevo Tratado sigue teniendo en cuenta las condiciones para la cooperación con terceros países y añade compromisos en materia de educación, energía y finanzas públicas.

Prioridad regional, pero no prohibición general de la cooperación

Article 5 recognizes Australia as Solomon Islands’ main security partner. Se prevé la cooperación policial a largo plazo, dirigida por Salomón y apoyada por Canberra, así como consultas previas sobre seguridad e infraestructuras sensibles. Estos incluyen puertos, aeropuertos y redes de energía, telecomunicaciones y servicios digitales.

Honiara se compromete a no permitir ninguna base militar o de seguridad extranjera en su territorio. El texto define tal base como una instalación bajo el control de un gobierno o entidad extranjera. También dispone que la infraestructura delicada sigue protegida contra la militarización, la injerencia extranjera y el acceso no autorizado. Estas cláusulas son distintas de las que rigen la elección de los socios de seguridad.

En este último punto, el tratado da prioridad a los miembros del Foro de las Islas del Pacífico. También prevé el caso de las necesidades que estos miembros no pueden satisfacer: si Salomón se convierte en un socio externo, deben preservar la seguridad de ambos signatarios y de la región. El texto no prevé un veto general australiano sobre las relaciones externas de Honiara. No apunta específicamente a China.

El precedente chino de 2022 sigue en el fondo

Beijing y Honiara habían firmado un acuerdo marco sobre cooperación en materia de seguridad en 2022, cuya firma había sido confirmada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de China. China lo presentó como medio de cooperar, entre otras cosas, en materia de derecho y orden, asistencia humanitaria y socorro en casos de desastre. El nuevo tratado con Australia no declara nulo ni nulo este acuerdo y no aborda por sí solo la cuestión de la compatibilidad de sus normas de aplicación.

La diferencia es importante: una base controlada por el extranjero, la cooperación policial, un patio civil y un acuerdo comercial no están comprendidos en las mismas disposiciones. El acuerdo con Canberra establece reglas para los primeros temas; No prohíbe, por ejemplo, una inversión civil extranjera únicamente por la nacionalidad de su financiador. El siguiente paso será cómo los gobiernos distinguen cuando un proyecto afecta a un puerto, red digital u otra infraestructura que se considera sensible.

Movilidad y financiación: modalidades aún por definir

El Tratado también dispone que Australia facilitará el movimiento de los nacionales de las Islas Salomón y que ambos países desarrollarán la movilidad y la capacitación profesionales. Instó a Canberra a apoyar la creación y capitalización de un fondo soberano de riqueza de las Islas Salomón y a proporcionar apoyo presupuestario. También incluye una asociación en infraestructura y desarrollo de energía renovable. El texto firmado no establece el calendario ni las cantidades correspondientes a todos estos compromisos.

Un comité conjunto, que debe reunirse al menos una vez al año, supervisará la aplicación del Tratado. Ambos gobiernos todavía necesitan definir sus prioridades y elaborar un plan de financiación. La firma abre esta fase pero no entra en vigor: el artículo 9 se aplicará al recibir la última notificación diplomática que confirme la terminación de los procedimientos internos.

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