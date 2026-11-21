Brussels Airport planea cancelar la mayoría de los vuelos a la salida y llegada el lunes 23 de noviembre. Parte de los controladores de tráfico aéreo de astillas se unirán a la huelga nacional. Las aerolíneas notificarán a sus pasajeros. El número de metros, tranvías y autobuses se reducirá en Bruselas. Las líneas mantenidas serán confirmadas el lunes por la mañana.

17

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

La mayoría de los vuelos que salen y llegan desde Bruselas-Zaventerm deben ser cancelados el lunes 23 de noviembre de 2026. El aeropuerto de Bruselas anunció estas perturbaciones el sábado 21, después de enterarse de que algunos de los controladores de tráfico aéreo de skeyes participarían en la huelga nacional. El aeropuerto no prevé la cancelación de todos los vuelos.

En Zaventem, compruebe con la empresa antes de salir

Las aerolíneas informarán a sus pasajeros directamente de las opciones ofrecidas, dice el Aeropuerto de Bruselas. La carta de vuelo del aeropuerto muestra una cancelación sólo una vez registrada por la empresa. Por lo tanto, un vuelo que aún se muestra en el programa no es una confirmación de la salida. Antes de ir a la terminal, es mejor comprobar su reserva y los mensajes de su portador.

El anuncio se refiere a Bruselas-Zaventerm, llegadas y salidas. No hay razón para inferir el estado de un vuelo desde Charleroi: este es otro aeropuerto, con un programa separado.

Un vuelo cancelado: el reembolso y la indemnización no confunden

Las reglas europeas cubren, en principio, vuelos que salen de Bruselas, independientemente de la empresa. Para la llegada de un país fuera de la Unión, se aplicarán en determinadas condiciones, incluido el uso de un transportista de la Unión. En caso de cancelación cubierta, el pasajero puede elegir entre reembolso y desvío. El cuidado también puede ser debido mientras espera. Una huelga de los controladores fuera de la empresa puede, por otro lado, constituir una circunstancia extraordinaria y eximirse de la suma global si cumple las condiciones establecidas. Esto no elimina las opciones de reembolso o rerouting.

En Bruselas, las líneas STIB confirmaron el lunes por la mañana

STIB planea interrumpir sus metros, tranvías y autobuses el lunes. El operador publicará una primera estimación el domingo por la noche, y luego confirmará las líneas celebradas poco antes de las 6 de la mañana del lunes, hora belga. Estas líneas correrán a una frecuencia reducida. De Lijn ha publicado sus horarios adecuados para Flandes, con menos autobuses y tranvías. El operador recomienda que el viaje sea revisado de nuevo el mismo día.

Para viajar a Zaventem, es necesario comprobar por separado el estado del vuelo y los medios de transporte previstos.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews