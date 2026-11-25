Shenzhou-24 amarrado en Tiangong el miércoles 25 de noviembre. Muhammad Zeeshan Ali se convirtió en el primer pakistaní en órbita y el primer astronauta extranjero en unirse a la estación china. El especialista en experimentos hará una estancia más corta que sus dos compañeros de equipo y debe salir a bordo del barco anterior, Shenzhou-23.

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Nave china Shenzhou-24 atrapó en la estación de Tiangong el miércoles 25 de noviembre. A bordo, Muhammad Zeeshan Ali es el primer pakistaní en volar un vuelo orbital y el primer astronauta extranjero en unirse a la estación china. Su estancia será más corta que la de los dos astronautas chinos que lo acompañan.

El cohete Long March 2F se despegó a las 0818 horas de Beijing (018 UTC) del centro espacial Jiuquan en el noroeste de China. La nave está separada unos diez minutos más tarde. A las 1156 horas, tiempo de Pekín (356 UTC) se pescó en el puerto delantero de Tianhe, el módulo central de Tiangong, según la agencia china de vuelo tripulado. The Commission confirmed that the reconciliation and mooring took place automatically. El amarre precede a la apertura de las escotillas y al paso de los astronautas de un vehículo a otro.

Especialista en experiencia, no pasajero

Muhammad Zeeshan Ali se unió con el comandante Tang Hongbo y el ingeniero de vuelo Wu Yi. La agencia china ha seleccionado como especialista en cargas de pago, es decir, a bordo de experimentos y equipos científicos. Es su primer vuelo espacial, como el de Wu Yi. Tang Hongbo ya ha volado en Shenzhou-12 y Shenzhou-17.

La misión responde a un acuerdo entre China y Pakistán en febrero de 2025. Dos candidatos pakistaníes preparados para este primer vuelo, antes del nombramiento de Ali. La agencia espacial pakistaní SUPARCO participa en el programa. El ministro de Planificación de Pakistán Ahsan Iqbal asistió al lanzamiento en Jiuquan, según el gobierno paquistaní.

Una vuelta en Shenzhou-24, un retorno en Shenzhou-23

La tripulación que dejó Shenzhou-23, que había estado a bordo durante más de 180 días, preparó la recepción de nuevas llegadas. Los dos barcos no llevarán exactamente las mismas tripulaciones a la salida y regreso. El programa chino prevé que Ali volverá después de una corta estancia en Shenzhou-23 con dos ocupantes salientes. Un miembro de la tripulación saliente debe permanecer para extender su misión hasta un año en órbita. Estos son objetivos de vuelo; el regreso y la duración real de la estancia siguen siendo confirmados.

Tiangong no es la Estación Espacial Internacional. Está operado por China, alrededor de Tianhe, donde llegan los vasos habitados. La presencia de un astronauta paquistaní marca la apertura de esta misión a otro país. No cambia el funcionamiento de la estación o la duración habitual de la rotación china. Para Pakistán, el primero es el vuelo orbital de uno de sus nacionales, llevado a cabo a bordo de un barco chino.

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