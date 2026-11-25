Al amanecer del miércoles 25 de noviembre, un bombardeo golpeó un apartamento en el campamento de Al-Shati, al oeste de la ciudad de Gaza. Fuentes médicas del Hospital Al-Shifa reportan cuatro muertes, incluyendo dos niñas, y varias lesiones. Esta evaluación se refiere a esta huelga y no debe confundirse con la del martes.

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Cuatro palestinos, incluidas dos niñas, murieron al amanecer el miércoles 25 de noviembre en el campamento de Al-Shati en la ciudad occidental de Gaza. Fuentes médicas del Hospital Al-Shifa informaron de haber recibido los cuatro cuerpos y varios heridos. According to information gathered from these Palestinian sources, an Israeli bombing hit an apartment.

La primera evidencia médica coloca la huelga en el campo, al borde del Mediterráneo. No dan un registro preciso de los heridos. Fuentes médicas citadas por separado indican que las cuatro personas muertas pertenecían a la misma familia. Las circunstancias del ataque y la razón por la que este apartamento fue golpeado no fueron establecidas independientemente. No hay comentarios del ejército israelí sobre este episodio en el momento de la publicación.

Una huelga separada de los ataques del martes

El informe proporcionado por fuentes a Al-Shifa se refiere a la huelga del miércoles en Al-Shati. Está separado del conteo publicado el martes por la noche, que reportó 10 muertes en la Franja de Gaza. La revisión del martes incluyó a una mujer que murió de lesiones sufridas el viernes en Nousseirat. Así, no correspondía a diez personas asesinadas en huelgas el mismo día.

El martes, el ejército israelí afirmó haber atacado a combatientes en dos huelgas. Esta declaración fue sobre las operaciones del martes y no es una explicación de la huelga del miércoles en Al-Shati.

Un campamento densamente poblado al oeste de la ciudad de Gaza

El Organismo de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos presenta a Al-Shati, también conocido como Campamento de Playa, como el tercero más grande de los ocho campamentos de la Franja de Gaza. Ella lo describe como uno de los más densamente poblados. El campamento ha sido golpeado varias veces desde octubre de 2023. La fotografía que ilustra este artículo documenta la destrucción en el campamento en julio de 2024, no el ataque del miércoles.

La cesación del fuego en vigor desde octubre de 2025 no detuvo las huelgas. En el caso de Al-Shati, el balance publicado el miércoles por la mañana depende de las llegadas a Al-Shifa. The total number of wounded and their condition had not been confirmed by a detailed hospital report.

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