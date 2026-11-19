Una huelga ferroviaria se anuncia en Italia del viernes 20 de noviembre a las 9.00 horas del sábado 21 a las 8.00 horas hora local. Los operadores publican listas de trenes garantizados. Los pasajeros deben comprobar su número de tren, conexiones y las condiciones de reembolso con cada operador.

5

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Una huelga nacional golpeó el ferrocarril italiano del viernes 20 de noviembre a las 9.00 horas del sábado 21 a las 8.00 horas hora local. Trenitalia, Trenord e Italo publican listas de trenes garantizados. Otro movimiento, distinto, se refiere al transporte por carretera el viernes. Los pasajeros deben comprobar su número de tren y operador antes de salir.

Los grupos Ferrovie dello Stato, Trenitalia, Trenitalia Tper y Trenord están preocupados durante las 23 horas de aviso. En su opinión del 19 de noviembre, Trenitalia prevé enmiendas o cancelaciones. El operador advierte que las consecuencias pueden afectar ciertos servicios antes y después del inicio del movimiento. El anuncio no implica un cierre completo de la red.

Los trenes garantizados son revisados por número

Para las líneas principales, Trenitalia se refiere a su lista de servicios garantizados. Un tren en esta lista no garantiza automáticamente la correspondencia con otro operador. Para un viaje que incluye varios segmentos, revise toda la cadena desde la estación de salida hasta el último tren regional.

Italo publicó una lista específica para el 20 y el 21 de noviembre. Se distingue los trenes garantizados de los servicios que deben correr fuera del rango de huelga, o que llegan poco después del inicio. Por lo tanto, no es suficiente mirar el nombre de la línea: dos trenes en la misma relación pueden encontrar situaciones diferentes.

Para trenes regionales, Trenitalia recuerda las bandas de servicios esenciales incluidas en las listas aplicables, en particular de las 18.00 a las 9.00 horas y de las 18.00 a las 9.00 horas para los días hábiles. El movimiento rebosa el sábado. Es mejor consultar la lista del operador y la región interesada en lugar de asumir que cada tren de estas playas está funcionando. Trenord and Trenitalia Tper tiene sus propios canales.

¿Qué hacer con un billete ya comprado?

Trenitalia afirma que los viajeros que renuncian a una Intercity o Frecce pueden solicitar un reembolso hasta el momento de la salida del tren reservado. Por sus servicios regionales, indica una solicitud hasta la medianoche del día anterior a la huelga. También prevé un aplazamiento de los viajes en condiciones comparables, dependiendo de los lugares disponibles. Estas disposiciones se refieren a los billetes y servicios que opera y no adoptan ninguna medida a Italia u otro vendedor.

El movimiento de 24 horas anunciado el viernes en transporte por carretera está sujeto a nuevo aviso. Los autobuses pueden ser modificados o eliminados según programas locales, especialmente cuando se conectan a un tren. En Trentino y Haut-Adige, los operadores regionales también anuncian movimientos separados que pueden afectar varios enlaces. Ni el día del viernes ni el día del sábado se limitan a un único horario para todo el transporte.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews