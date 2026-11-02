Cedro del Líbano: sus conos se descomponen en el árbol

El cedro del Líbano esconde un sorprendente detalle en sus ramas: sus grandes conos de semilla se desintegran a la madurez. Las escalas se separan, las semillas aladas se dispersan y un eje central permanece unido a la rama. Este mecanismo explica por qué los conos enteros no se encuentran necesariamente al pie del árbol. Para inaugurar nuestra cita « ¿Sabes? », mira la reproducción del símbolo nacional, con una fotografía de archivo tomada en el Cedro de Dios.

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El cedro del Líbano mantiene sus conos erectos en sus ramas, pero no suele dejar que caigan enteros a la madurez. Sus escalas se separan gradualmente y liberan las semillas. Parte del cono entonces permanece unido al árbol: su eje central, despojado de su sobre. Este discreto detalle explica por qué un paseo bajo un cedro no necesariamente entrega los grandes conos que se ven en su fila.

La silueta del árbol aparece en la bandera libanesa. Sus órganos reproductivos siguen siendo menos conocidos. Para reconocerlos, uno debe mirar sobre las ramas: los conos que llevan semillas se asemejan a pequeños barriles, instalados verticalmente. Su desglose pertenece al funcionamiento normal de la especie.

El cedro del Líbano dispersa sus semillas en pedazos

Un cono femenino consiste en escamas estrechas alrededor de un eje. Después de la polinización, estas escalas se cierran. El cono crece, se vuelve leñoso y cambia de color. Primer verde, luego grisáceo, luego marrón a la madurez. Cuando llegue el momento, las escalas se separan en lugar de permanecer montadas en una estructura destinada a caer entera.

Las semillas liberadas tienen un ala, una fina extensión que acompaña su dispersión. La Société nationale d’horticulture de France describe dos semillas por escala en el cedro del Líbano. La apertura del cono permite que sean liberados gradualmente, no colocar en el suelo un bloque que contenga todo el potencial progenie del árbol.

El resto visible en la rama puede sorprender. El cañón grande ha desaparecido, pero un pequeño tallo erecto permanece. El arboretum de la Universidad de Copenhague describe precisamente este eje central persistente. Una rama con tal vestigio no muestra, por esta razón, un signo de enfermedad.

Dos tipos de conos en el mismo árbol

No todos los conos de cedro tienen la misma función. La especie tiene órganos masculinos y femeninos en el mismo individuo. El primero produce polen; el segundo lleva las semillas después de la fertilización. Los conos masculinos son más estrechos y alargados que los conos femeninos grandes en forma de barril.

Los conos masculinos liberan polen al aire, luego secan y caen. Por consiguiente, su presencia sobre el terreno no contradice el mecanismo de desglose de los conos femeninos. Confundir los dos conduce fácilmente a creer que todos los conos siguen el mismo ciclo.

La Plataforma Libanesa de Información sobre Biodiversidad describe conos femeninos de 7 a 10 centímetros de largo. También levanta sus semillas alas y su posición al final de las ramas cortas. Son estos personajes, asociados con las agujas recogidas en ramos, que permiten mirar el árbol más allá de su silueta única.

Un detalle para observar sin tomar

El fenómeno no se refiere únicamente al cedro del Líbano. Otros cedros y abetos también tienen conos que desarticulan a la madurez. Por lo tanto, no es suficiente en sí mismo para identificar la especie. Todavía se requieren forma general, agujas y otros caracteres botánicos.

En un cedral, la observación puede comenzar en el suelo, con escalas separadas, y luego continuar hacia las ramas. Todo el cono, el cono siendo desagregado y el eje desnudo corresponde a diferentes pasos. No es necesario romper una rama para compararlas: una fotografía cercana o binoculares guardan estos detalles sin tomarlos.

En los cedros de Dios, una fotografía de archivo tomada en 2001 muestra varios de estos barriles marrones aún levantados entre las agujas. Parecen estar sólidamente montados. A la madurez, sin embargo, cada conjunto de escalas está destinado a desentrañar para dejar ir sus semillas.

Fuentes y crédito fotográfico

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