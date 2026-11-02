Maxime Chaya: 20 años después del Everest, 19 de noviembre

Maxime Chaya celebrará los veinte años de su ascenso del Everest el 19 de noviembre de 2026, a las 5 p.m., en el Centro de Conferencias del MEA Training. Se anuncia documental, firma del último volumen de Max y proyectos juveniles. Se requiere confirmación previa para acceder al lugar de reunión.

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Maxime Chaya da una cita el jueves 19 de noviembre de 2026 a las 5 p.m. en el Centro de Conferencias de Formación del MEA para una noche dedicada a los veinte años de su ascenso del Everest. El programa combina la proyección de un documental, la presentación del último volumen de su serie de cómics y el anuncio de proyectos para jóvenes libaneses.

Esta reunión celebra un aniversario sin reanudar la fecha exacta: el montañista alcanzó la cumbre del Everest el 15 de mayo de 2006. Se convirtió en el primer libanés en llevar la bandera nacional allí, según la presentación de su viaje en su sitio web oficial. La noche de noviembre regresa a esta etapa veinte años después de la expedición.

Maxime Chaya : Everest, documental y cómics

La invitación anuncia la proyección del documental « Max Chaya Special », bajo Discovery Channel. También proporciona la presentación y firma del cuarto y último volumen de la serie de cómics « Maxum Max ». Este nuevo libro se titula Chomolungma: ¡La cima del mundo.

El mensaje al editor dice que Maxime Chaya también presentará sus proyectos para la juventud libanesa. Su contenido no es detallado. Así, el encuentro debe vincular la memoria de la ascensión a la transmisión de esta experiencia a un nuevo público.

Confirmación previa obligatoria

El acceso no debe considerarse gratuito y sin registro. Es imperativo que los organizadores pidan confirmación de la asistencia, los nombres de los participantes sean transmitidos a la seguridad del aeropuerto. Por lo tanto, es apropiado ponerse en contacto con la organización antes de cualquier viaje al Centro de Conferencias de Formación del MEA.

Fecha: jueves 19 de noviembre de 2026.

jueves 19 de noviembre de 2026. Hora: 17.00 horas, hora del Líbano.

17.00 horas, hora del Líbano. Lugar: MEA Training & Conference Center.

MEA Training & Conference Center. Confirmación: obligatorio con la organización, al +961 3 393 353, número indicado por invitación.

obligatorio con la organización, al +961 3 393 353, número indicado por invitación. Programa:proyección de « Max Chaya Special », presentación y firma de « Chomolungma: Top of the World! », proyectos para jóvenes.

La invitación no especifica ninguna tasa de entrada o plazo de confirmación. Estos arreglos siguen siendo revisados directamente con los organizadores.

Fuentes

Invitación y mensaje de The Full Circles enviado a Libnanews el 2 de noviembre de 2026.Sitio oficial de Maxime Chaya: los siete picos y fecha del ascenso del Everest.

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