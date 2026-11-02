Cuatro temporadas Beirut: reapertura programada para el verano 2027

Queda por venir el regreso de las cuatro estaciones de Beirut. Las páginas oficiales del hotel y del grupo se anuncian ahora en el verano de 2027, mientras que un comunicado de prensa en enero de 2025 preveía el primer trimestre de 2026. El proyecto incluye 230 alojamientos reformados, incluyendo 60 suites, así como espacios de comedor y bienestar. Cerrado después de la explosión portuaria en agosto de 2020, el establecimiento todavía necesita especificar su fecha de llegada. Durante esta verificación no se pudo confirmar ninguna disponibilidad comercial para una estancia especificada.

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El Four Seasons Beirut ahora planea reabrir para el verano de 2027, no para el comienzo de 2026. Cerrado tras el daño de la explosión portuaria, el 4 de agosto de 2020, el hotel está preparando una reconstrucción y renovación completas. Su retorno anunciado forma parte de una historia marcada por la crisis económica, la caída de su clientela y las esperanzas políticas mostradas en enero de 2025.

Cuatro temporadas Beirut: un retorno anunciado, no realizado

Al 2 de noviembre de 2026, tanto la página oficial del establecimiento como el calendario de apertura del grupo anuncian el verano 2027. Este último documento está marcado « Octubre 2026 ». No se incluye ningún día específico de recepción de los primeros clientes. Así que esto no es una reapertura hoy.

El anuncio se refiere a una dirección inaugurada el 10 de enero de 2010, cerca del puerto deportivo de Zaitunay Bay. Su regreso devolvería 230 unidades de alojamiento, incluyendo 60 suites. Para comprender esta expectativa, debemos distinguir entre las dificultades comerciales anteriores a 2020, la catástrofe que llevó al cierre y al proyecto de reconstrucción.

Por qué el hotel se cerró después del 4 de agosto de 2020

Las cuatro estaciones sufrieron daños significativos durante la explosión en el puerto de Beirut el 4 de agosto de 2020. Cerró después del desastre. Así pues, la destrucción constituye la razón material documentada de la cesación prolongada del establecimiento, no una mera decisión de abandonar el mercado libanés.

El desastre golpeó a un hotel ya debilitado por la crisis económica y política. Desde diciembre de 2019, Rami Sayess, entonces Vicepresidente Regional de Four Seasons, describió el colapso de la actividad. En declaraciones a una agencia de noticias, indicó una caída en la ocupación del 100% al 4% en octubre. Noviembre terminó con el 10%.

En una entrevista publicada el 5 de marzo de 2020, antes de la explosión, el líder detalló las consecuencias de esta contracción. Casi una cuarta parte de los empleados habían sido enviados a otros hoteles de Four Seasons como refuerzos. El objetivo era reducir los costos salariales manteniendo a estos empleados en la red. También señaló la cancelación de veinte de veinticuatro matrimonios programados en los últimos dos meses de 2019. Algunos acontecimientos se han trasladado a Dubai o Chipre. Por último, explicó la pérdida de algunos de los visitantes del Golfo por recomendaciones de viaje y razones políticas.

Renovaciones previas al desastre

El proyecto de modernización no nació completamente en 2025. En marzo de 2020, Rami Sayess ya mencionó proyectos para restaurantes, vestíbulo y habitaciones. Explicó que quería aprovechar la baja tasa de ocupación para acelerar algunas intervenciones sin perturbar a los clientes.

Después de la explosión, la perspectiva se convirtió en la rehabilitación de un edificio dañado. En enero de 2021, cuando se fue a Bahrein, el líder se opuso a los buenos resultados de años anteriores a las dificultades de 2020. Combina el rendimiento de 2016 a 2019 con la estabilidad del país y el trabajo de sus equipos.

En julio de 2021, Simon Casson, luego jefe de las operaciones hoteleras del grupo en Europa, Oriente Medio y África, informó tras el trabajo en Beirut. Dijo que mantenía contactos regulares con el equipo local. Estas declaraciones documentan un antiguo proyecto de retorno, sin establecer que la labor ha continuado continuamente desde entonces.

En 2025, Al-Walid invocó una « nueva era »

El 14 de enero de 2025 el príncipe Al-Walid bin Talal, presidente de Kingdom Holding Company, dio una dimensión política al avivamiento. En su anuncio, invocó una « nueva era para el Líbano » bajo la presidencia de Joseph Aoun. Presentó el regreso del hotel como parte de esta secuencia política.

El comunicado de prensa encomendó la reconstrucción y renovación completas al Reino Beirut S.A.L. Anunció una apertura al público en el primer trimestre de 2026. El programa era renovar la apariencia del hotel y llevarlo a los últimos estándares de Four Seasons, con ambición de posicionamiento de alta gama.

Esta es la justificación expresada por el líder en esa fecha, no prueba de que se cumplieron todas las condiciones económicas. El texto no proporciona un presupuesto detallado ni un pronóstico de eficacia en función de los costos. Tampoco es posible confundir las Four Seasons, Kingdom Holding y la empresa de construcción.

¿Por qué 2027? La brecha sigue sin explicar

El calendario actual sustituye el objetivo del primer trimestre de 2026, que todavía está incluido en una publicación económica de junio de 2025. Las páginas oficiales consultadas no explican esta discrepancia. No hay pruebas verificadas para atribuir la causa a la financiación, los obstáculos administrativos o un incidente específico en el sitio.

El programa ahora incluye alojamiento renovado, nuevas zonas de comedor, spa, piscina en la azotea y instalaciones para eventos. Describe la oferta futura, sin confirmar que estos servicios ya funcionan. El grupo también destaca la terraza de la 26a planta.

Este proyecto no basta para demostrar la reanudación general del turismo libanés. Las páginas públicas no confirmaron una oferta de reserva para una estancia especificada. Queda por especificar la fecha exacta de recepción del cliente, las tasas de lanzamiento y el personal de reapertura.

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