La polémica de Fady Abboud sobre el precio de un camembert llevó a una revisión de seis referencias vendidas en Líbano y Francia. Las diferencias son considerables para algunos quesos, más pequeños para la pasta y revertidos para la mantequilla. Esta declaración documentada distingue ofertas, promociones y límites de comparación. También examina los aranceles aduaneros, la exclusividad comercial y los costos bancarios, sin convertir una diferencia de precios en un margen neto o prueba de infracción.

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Un camembert de 250 gramos Rustic mostrado en $18.24 en Líbano, en comparación con el equivalente de $2.68 en Francia. La comparación de precios libaneses-Francia, relanzada por Fady Abboud el 1 de noviembre, merece algo mejor que una indignación temporal. La declaración de ofertas disponibles confirma esta dramática desviación para esta referencia. También revela una situación menos uniforme: las diferencias son importantes para otros dos quesos, mucho más débil para la pasta y revertido para la mantequilla.

Las seis comparaciones que figuran a continuación se refieren a las ofertas de Carrefour en Líbano y Francia. Juntan marcas, variantes y formatos. No son un índice nacional de precios ni una comparación en toda Europa. Los precios franceses provienen de páginas oficiales indexadas, algunas de las cuales tienen dos semanas. El hallazgo justifica una investigación sobre la formación de precios, sin permitir la asignación mecánica de cualquier desviación en beneficio de un importador.

Precios Líbano-Francia: seis referencias, diferencias muy diferentes

En el Líbano, las ofertas se elevaron el 2 de noviembre entre 1959 y 2009 horas de Beirut. El sitio utilizó la zona de Hazmiah-Baabda. No se seleccionaron tiendas francesas específicas. Por lo tanto, las cifras no deben presentarse como una comparación garantizada entre dos tiendas minoristas en Beirut y París.

Las conversiones utilizan 89.500 libras libanesas por un dólar y 1.116 dólares por un euro, referencias oficiales del 2 de noviembre. Sólo se utilizan para comparar cantidades. No representan un curso garantizado para un pago bancario.

Ofertas de venta al por menor consultadas el 2 de noviembre de 2026, fuera de servicio. Comparación indicativa, no representativa. Producto y formato Líbano, libros Líbano, dólares Francia, euros Francia, dólares Desviación indicativa El rústico, camembert 250 g 1 632 170 18,24 2.39 2.68 +580,3% Ajo y hierbas, 150 g 887 753 9.92 2.25 2.52 +293,1% Caprice de los dioses, 200 g 1.340.876 14.98 2.95 3.31 +352.8 % Dulce presidente gourmet, mantequilla 250 g 289 444 3.23 3.29 3.69 -12,4% Barilla Penne Rigate n°73, 500 g 130 065* 1.45 0.99 1.11 +30,9% Barilla Spaghettini n°3, 500 g 103 155* 1.15 0.99 1.11 +3,8%

* Promociones publicadas en Líbano sin fecha final establecida. Cálculo de desviaciones frontales redondeadas. Las páginas francesas indexadas fueron fechadas el día para Boursin, Caprice de los dioses y Penne, el día anterior para Le Rustique, y alrededor de dos semanas para el presidente y Spaghettini. Las listas oficiales más recientes corroboran estos dos últimos precios. La tarjeta francesa Boursin contiene una mención de catálogo, sin ninguna condición promocional plenamente establecida. Las tarifas francesas pueden variar dependiendo de la tienda y del modo de retiro.

Esto significa que cuesta alrededor de 6,8 veces la cantidad francesa retenida. Boursin se acerca a esta cantidad cuatro veces y Caprice de los Dioses excede cuatro y medio veces. Estas diferencias no desaparecen con unos pocos centavos de cambio de tipo de cambio. Son lo suficientemente grandes para pedir una explicación detallada de la cadena comercial.

La mantequilla es un contra-ejemplo indispensable. La comparación es sobre un presidente Butler de 250 gramos, no uno más barato. A estos precios, el producto libanés está aproximadamente 12% por debajo de la oferta francesa. En cuanto a la pasta, las promociones reducen significativamente la diferencia. Una selección limitada a los quesos más caros habría dado una imagen engañosa de todas las importaciones.

Una desviación minorista no da margen al importador

El precio francés ya incluye los costos y el margen del comercio francés. No corresponde a la factura del proveedor al importador libanés. Subtract $2.68 de $18.24 da una diferencia entre dos precios minoristas. Esta transacción no mide el beneficio del distribuidor o su proveedor.

Para explicar esta diferencia, usted necesita saber el precio de compra, transporte, seguro, derechos e impuestos realmente pagados. Añade almacenamiento, frío, posibles pérdidas y financiación de existencias. Los márgenes sucesivos deben ser distinguidos: importador, mayorista potencial y minorista. Ninguna de estas sumas se documentan para las seis referencias examinadas.

Este límite no exime a los profesionales de una explicación. Invocar « los costos del Líbano » en su conjunto no es suficiente para justificar un precio multiplicado por casi siete veces. Por el contrario, la comparación por sí sola no demuestra un exceso ilegal ni un acuerdo. La cuestión económica específica es cuánto del suplemento corresponde a gastos verificables y qué proporción refleja una baja presión competitiva.

No todos los productos europeos están libres de derechos aduaneros

La controversia se basa también en la idea de que un origen europeo debería abolir necesariamente los derechos de entrada. Esta declaración es demasiado general. El acuerdo comercial distingue los productos industriales y agrícolas. Para este último, las preferencias varían según la clasificación aduanera y las condiciones de origen.

Por ejemplo, el protocolo agrícola original prevé la exención para la mantequilla en la línea 040510. Mantiene derechos preferenciales en ciertas categorías de queso. Sus concesiones llevan aritméticamente al 28% para otros quesos no kashkaval y el 49% para ciertos quesos frescos. Estas son las disposiciones del texto original, no una tarifa certificada estándar para cada caja vendida hoy.

Queda por verificar la clasificación exacta de las referencias, las enmiendas aplicables y las justificaciones originales. Por lo tanto, sería tan imprudente afirmar una ausencia total de deberes en cuanto a presentar estos porcentajes como los gravámenes realmente pagados sobre los productos de la tabla. La pieza decisiva sería la correspondiente declaración de importación acompañada por la factura del proveedor.

En la práctica deben examinarse las exclusividades

La Ley de competencia libanesa de 2022 modificó la protección de la exclusividad. Article 5 makes the exclusive clause inapplicable to third parties and opens the import to Lebanese persons fulfill the conditions laid down. Los productos alimenticios están dirigidos específicamente. This is not to prohibit any private contract of exclusive representation.

La cuestión práctica sigue siendo el acceso a los mercados. ¿Puede un distribuidor competidor comprar la referencia, importar y venderla en condiciones económicamente viables? ¿Los proveedores están de acuerdo en suministrar? ¿Los costos de transporte, los volúmenes mínimos o los términos de pago hacen posible esta competencia? Un derecho a importar produce poco efecto si nadie puede ejercerlo.

Estas preguntas requieren verificación, no una acusación automática contra un signo o una marca. Un precio alto no prueba exclusividad, y la exclusividad por sí sola no prueba una violación. Por otra parte, las autoridades tienen un terreno concreto para examinar las barreras de entrada donde persisten diferencias significativas.

El Consejo de Ministros aprobó nuevos nombramientos para el Consejo de la Competencia el 10 de septiembre de 2026. Presentar este cuerpo hoy como nunca constituido sería inexacto. La cuestión es ahora su acción real: solicitudes de documentos, examen de prácticas y publicación de decisiones razonadas. No se establecieron registros de estos seis productos en los artículos consultados.

Los bancos tienen un costo, pero ¿cuál?

La crisis bancaria también ha deteriorado las finanzas comerciales. La congelación de los depósitos y el debilitamiento del crédito, documentado por las instituciones internacionales, complican la corriente de efectivo de las empresas. Un importador puede tener que aumentar la liquidez o inmovilizar sus fondos más tiempo. Estas limitaciones pueden afectar a los precios. Sin embargo, su efecto debe ser cuantificado para cada circuito.

Las comisiones de pago ofrecen un ejemplo más concreto. Un folleto del Banco Byblos, de fecha agosto de 2025, indicó para ciertas transferencias internacionales de empresas en fondos frescos una comisión de 4 por mil, con un mínimo de $25 más $ 25 honorarios SWIFT. El 4 por ciento significa 0,4 por ciento, no 4%. Este arancel histórico no establece el costo actual de un importador o los términos negociados de su transferencia.

Los cargos fijos pesan más en una pequeña operación que en una factura grande. Por lo tanto, su distribución entre las unidades depende de la cantidad del pago y del volumen importado. Algunos importadores también utilizan cuentas en el extranjero. Sería abusivo cobrar todo el dinero extra observado a un pasaje requerido por un banco libanés.

La crítica del sistema bancario debe centrarse en su verdadero servicio a la economía: acceso al crédito, costo de los pagos y disponibilidad de fondos. Perdería su precisión si una comisión indocumentada se convierte en la explicación universal de cada precio excesivo.

Qué signos y autoridades pueden documentar

Este registro sigue siendo una instantánea imperfecta. No se han establecido códigos de barras comunes a versiones vendidas en ambos países. No se compararon los ingresos, los montos y los plazos de exportación. Ninguna compra o check-in confirmó la disponibilidad. Las seis referencias no representan la canasta de alimentos de una familia.

Sin embargo, las ofertas publicadas son suficientes para hacer preguntas específicas. Los signos pueden confirmar los precios y sus fechas de aplicación. Los importadores pueden documentar los costos devueltos al Líbano. La administración puede verificar las obligaciones realmente pagadas y los obstáculos a la competencia. El siguiente paso útil es esta descomposición, referencia por referencia, en lugar de una justificación general que los consumidores no pueden controlar.

Fuentes y método

Fichas comerciales consultadas el 2 de noviembre de 2026. Los precios franceses provienen de las versiones indexadas indicadas en la nota de tabla. Los documentos jurídicos y bancarios están fechados: no reemplazan una factura o liquidación aduanera existente.

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