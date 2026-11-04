Puerto de Beirut: Bitar acusa a cuatro oficiales

Tarek Bitar interrogó y acusó a cuatro oficiales jubilados, incluido Walid Salman, en la investigación de la explosión en el puerto de Beirut. Estos actos siguen la solicitud del fiscal de su supuesto conocimiento de nitrato. Examen de la situación humana, bloqueos judiciales y políticos y reanudación de una investigación en curso. Más de seis años después del desastre del 4 de agosto de 2020, el expediente todavía necesita establecer responsabilidades individuales. The four officers remain presumed innocent. La solicitud de la fiscalía no constituye un veredicto, y quedan por especificar detalles de las calificaciones.

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La investigación sobre la explosión del puerto de Beirut está dando otro paso. El juez Tarek Bitar interrogó y acusó a cuatro oficiales del ejército libanés retirados el miércoles 4 de noviembre de 2026. Entre ellos estaba el ex Jefe del Estado Mayor Walid Salman. Estos actos tienen lugar después de las peticiones de la fiscalía sobre su supuesto conocimiento de la presencia de nitrato de amonio en el puerto.

Los otros tres oficiales están retirados del Brigadier General Georges Moussa, Mounir Abu Zeid y Manuel Kirjian. Según una agencia de prensa, sus interrogatorios siguen desde el resumen preparado por el Fiscal General Mohammad Saab. Pidió que fueran interrogados y escuchados por esta parte del caso.

En esta etapa, la información pública consultada no detalla las calificaciones penales contra cada individuo. Tampoco pueden ser presentados como una decisión definitiva contradictoria que rescinda la investigación. Los cuatro hombres siguen siendo presuntos inocentes. Una acusación abre o continúa un procedimiento; no constituye una condena.

Investigación de la Explosión portuaria: Lo que Bitar examina

The point raised by the prosecution is what these officers knew about the dangerous stock. Esta pregunta se refiere a una de las dimensiones centrales del caso: el flujo de información entre las administraciones. Requiere una distinción entre el conocimiento de una carga, la evaluación del riesgo y la facultad de detener el almacenamiento.

Por lo tanto, su rango no es suficiente para establecer la responsabilidad. The investigation must determine their duties at the time of the facts, the information received and the decisions taken. La presencia de un nombre en una correspondencia administrativa no sustituye esta manifestación. Cualquier responsabilidad debe individualizarse con las exposiciones y argumentos de la defensa.

Los minutos consultados no dan el contenido de las respuestas proporcionadas por los cuatro oficiales el miércoles. Tampoco reproducen una declaración de sus abogados. No se puede inferir ninguna confesión. La cuestión de su conocimiento del nitrato sigue siendo una investigación, no una culpabilidad establecida.

Las audiencias celebradas el 4 de noviembre prorrogaban así la labor relativa a las responsabilidades institucionales. No demuestran en sí mismos que eran conscientes de todos los riesgos o tenían los mismos medios de intervención.

4 de agosto de 2020, un desastre en el corazón de Beirut

El archivo se remonta a la explosión del 4 de agosto de 2020 en Hangar 12 del puerto. Un fuego precede a una deflagración devastadora, vinculada al nitrato de amonio almacenado en el sitio. La onda de choque destruye instalaciones vecinas y golpea muchos barrios de la capital.

La carga había llegado en noviembre de 2013 a bordo del buque de bandera moldavo Rhousus. Fue aterrizado los días 23 y 24 de octubre de 2014 y luego almacenado en el hangar. La cifra de 2.750 toneladas corresponde a la carga declarada. No debe confundirse con una medida definitiva de la cantidad realmente explotada.

El almacenamiento se prolongó durante casi seis años a pesar de las advertencias. The investigation must reconstitute decisions concerning the landing, custody and fate of this matter. También debe establecer las circunstancias específicas de la salida del incendio. Las sumas de su origen no pueden presentarse como conclusiones judiciales.

Al menos 236 muertes en un informe publicado en agosto de 2025

El equilibrio humano supera con creces las primeras cifras publicadas durante las operaciones de socorro. El informe publicado el 4 de agosto de 2025 por dos organizaciones internacionales de derechos humanos reportó al menos 236 muertes. También menciona más de 7.000 heridos.

Esta fecha permite localizar el conteo utilizado. Las reseñas publicadas desde 2020 varían según las fuentes y sus actualizaciones. Mantener una figura fechada evita realizar diferentes evaluaciones como si describieran el mismo estado de conocimiento.

En los días posteriores al desastre, los organismos de las Naciones Unidas estimaron que alrededor de 300.000 personas estaban desplazadas o privadas de vivienda. Esta cifra describe el impacto inicial de la explosión. No significa que todas estas personas permanezcan sin hogar hoy.

Los daños afectaron a hogares, tiendas e instalaciones sanitarias. Las instalaciones médicas ya solicitadas por la pandemia han sufrido graves daños. El desastre ocurrió cuando el país estaba experimentando una importante crisis económica y social. Para las familias, la expectativa legal se ha sumado desde entonces a las muertes, lesiones y consecuencias materiales de la tragedia.

De Fadi Sawan a Tarek Bitar, los primeros bloqueos

El primer juez encargado del caso, Fadi Sawan, inició las actuaciones el 10 de diciembre de 2020. Incluyen al Primer Ministro saliente Hassan Diab y ex ministros Ali Hassan Khalil, Ghazi Zeaiter y Youssef Fenianos. The charges then relate to negligence related to the disaster. Las partes impugnan el procedimiento.

Ali Hassan Khalil y Ghazi Zeaiter solicitaron la disolución del magistrado. El 18 de febrero de 2021, el Tribunal de Casación retiró el caso a Fadi Sawan. Tarek Bitar le tiene éxito. La sustitución del juez no pone fin a los problemas jurisdiccionales y a las solicitudes de protección procesal.

El 2 de julio de 2021, Bitar pidió que se levantara la inmunidad de los parlamentarios, que deseaba seguir. The proceedings concern Ali Hassan Khalil, Ghazi Zeaiter and Nouhad Machnouk. The hearing of senior security officials also encounters the issue of administrative authorizations.

Estos obstáculos van más allá de la mera organización de los interrogatorios. Se refiere a la posibilidad de que el juez examine las acciones de los líderes políticos y de seguridad. The persons in question invoke their legal protections and challenge the jurisdiction of the magistrate. Las familias, por su parte, denuncian procedimientos que retrasan el acceso a la justicia.

Diciembre 2021 y enero 2023, dos grandes rupturas

Desde diciembre de 2021, una sucesión de apelaciones paralizó la investigación. Las solicitudes de Bitar y otros jueces impiden la continuación normal del trabajo. El desafío también se vuelve político. Hezbolá exige la salida del juez, a quien acusa de parcialidad.

On 14 October 2021, a demonstration organized in Beirut by Hezbollah and Amal against Bitar culminated in the Tayoune clashes. Este episodio ilustra la tensión que rodea la investigación. Sigue siendo diferente del establecimiento de la responsabilidad penal en la explosión misma.

El 23 de enero de 2023, Bitar intentó reanudar sus investigaciones después de más de un año de suspensión. He initiated further prosecutions, including against the then Attorney General, Ghassan Ouedat. Se produjo una confrontación abierta en la parte superior del poder judicial.

Wheidat también persigue a Bitar e impone una prohibición de viajar a él. Ordena la liberación de las personas detenidas en el expediente. También prohíbe que los servicios interesados cooperen con el juez. Así pues, la recuperación anunciada se ve privada de algunos de los medios necesarios para su aplicación.

Esta secuencia explica por qué los anuncios auditivos no son suficientes para medir el progreso. Un juez debe poder notificar sus decisiones, recibir respuestas y obtener la cooperación de las autoridades competentes. The release of detainees in 2023 did not constitute an acquittal on the merits.

Una reanudación en 2025, luego el conquisitorio de 2026

En enero de 2025, nuevas citaciones marcaron un intento de revivir. Los interrogatorios se reanudaron. El contexto institucional cambió con la elección de Joseph Aoun a la presidencia y la llegada de Nawaf Salam como jefe de gobierno. Ambos compromisos con la justicia y su independencia.

En marzo de 2025, el fiscal general interino Jamal Hajjar levantó las medidas que impidieron que los servicios cooperaran con Bitar. Esta decisión lo hace más concreto. Están apareciendo oficiales, entre ellos Hassan Diab, Abbas Ibrahim y Tony Saliba. Tampoco sus audiencias prejuzgan su responsabilidad.

The file then moves towards requiss at the bottom of the prosecution. En septiembre de 2026, Bitar recibió un estudio de 270 páginas preparado bajo la responsabilidad de Mohammad Saab. Libnanews había descrito esta etapa a principios de octubre y las preguntas todavía abiertas sobre apariencias y mandatos.

Los interrogatorios del miércoles son parte de esta secuencia. Muestran que el paso a través de la fiscalía puede ser seguido por actos adicionales. La solicitud de enjuiciamiento se hará; no constituye un veredicto ni una adopción automática de todas sus conclusiones por el juez.

Se espera que las próximas decisiones

El seguimiento dependerá de los elementos adoptados después de estas audiencias y otros actos necesarios. Una posible decisión contradictoria debe especificar los hechos alegados, su base y las personas afectadas. The Court of Justice is the court to judge this case. La instrucción y el juicio siguen siendo dos etapas distintas.

El debate contradictorio debería permitir al acusado impugnar pruebas y calificaciones. Las víctimas están esperando una explicación documentada de la cadena de decisión. La duración del caso refuerza esta expectativa sin eximir el procedimiento del respeto de los derechos de la defensa.

Para los cuatro oficiales oídos el 4 de noviembre, las preguntas inmediatas siguen siendo específicas: ¿qué información se había recibido, cuándo y qué seguimiento se habían dado? En la información consultada no se publicaron detalles de sus respuestas, calificaciones individuales y futuras decisiones judiciales.

Fuentes y parámetros documentales

Artículo de síntesis y contextualización, elaborado sobre la base de la información pública citada. No se reproduce ningún documento completo o fotografía de agencia de terceros. Fotografía: Archivo de Libnanews, François el Bacha, reutilizar en Libnanews con licencia del propietario. The accused are subject to investigation and are not guilty.

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