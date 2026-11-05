Depósitos en Líbano: BDL quiere deducir retiros

El Banco del Líbano pide que las sumas ya pagadas en virtud de las circulares 158 y 166 se tengan en cuenta en futuros reembolsos. Esta posición aparece en sus textos del 3 de noviembre de 2026. Da luz sobre la información de Mounir Youniss sobre el reparto de pérdidas. Pero no todas las cinco quejas están al mismo nivel. El artículo distingue entre las decisiones oficiales, las directrices todavía discutidas y las cifras no estudiadas, y luego examina sus implicaciones para depositantes, accionistas bancarios y contribuyentes.

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El Banco del Líbano pide ahora, en dos circulares oficiales, que contemple los reembolsos ya efectuados en futuros pagos a los depositantes. Esta posición ilumina la batalla sobre los depósitos en el Líbano. Detrás de las promesas de restitución, el arbitraje permanece abierto en capital bancario, reclamaciones disputadas y contribuciones de los contribuyentes.

El debate acaba de dar un paso concreto. En los preamigos de suintermedios circulares 780 y 781de fecha 3 de noviembre de 2026, el Banco del Líbano afirma la necesidad de tener en cuenta las cantidades ya pagadas en virtud de sus circulares al calcular los pagos futuros en virtud de la Ley de devolución de depósitos. Invoca la equidad entre los solicitantes y la prevención del doble recuento.

Esta formulación es importante. La integración de los retiros anteriores en el futuro sobre de reembolso se refleja ahora en los textos oficiales del Banco Central. Pero estas circulares no votan la ley esperada. No establecen, en sí mismos, un derecho definitivo a 100.000 dólares o el método completo de calcular esa cantidad.

La información transmitida por el periodista económico Mounir Youniss arroja luz sobre cinco orientaciones, según él, defendida por el BDL en las negociaciones. Se refieren al control de la reestructuración, la protección del capital aumenta, la deducción de los retiros, los depósitos considerados irregulares y la carga impuesta al Estado. Su característica común es la distribución de las pérdidas. Sin embargo, su nivel de confirmación no es el mismo.

Consolidar estas propuestas con decisiones finales debilitaría la crítica. El reto es mejor: identificar los mecanismos que reducen las obligaciones de los bancos, determinar quién soporta el costo y verificar las garantías ofrecidas a los depositantes.

Deposits in Lebanon: what the already paid withdrawals change

Proyecto aprobado por el Consejo de Ministros el 26 de diciembre de 2025se prevé la restitución de hasta 100.000 dólares a lo largo de cuatro años. Las sumas superiores deben cubrirse con instrumentos financieros reembolsados durante períodos más largos. Esta arquitectura gubernamental es un punto de partida para las negociaciones, no una cantidad inmediatamente disponible en el mostrador.

La cuestión de las circulares 158 y 166 se refiere específicamente a la definición de esta primera serie. ¿Es esto un $100,000 adicional calculado sobre el saldo aún bloqueado? ¿O un sobre acumulativo, del cual las sumas ya recibidas desde el comienzo del esquema serían deducidas? Para el mismo solicitante, las dos lecturas pueden producir resultados muy diferentes.

Tomemos un ejemplo puramente ilustrativo. Un cliente poseía 200.000 dólares y recibió 30.000 dólares. El saldo sigue siendo de 170.000 dólares. Si la futura serie de efectivo asciende a 100.000 dólares adicionales, sus ingresos acumulados ascenderán a 130.000 dólares. Si el $30,000 está incluido en el techo, sólo recibirá $70,000 en esa cuota.

La diferencia es por lo tanto $30,000 en efectivo futuro. No significa necesariamente que esta cantidad se cancele en la deuda total. Según el texto elegido, podría convertirse en un instrumento con una madurez lejana. Sin embargo, esta medida es suficiente para cambiar sustancialmente la situación de un pensionista, familiar o empresarial.

Otro ejemplo muestra por qué el debate requiere precisión. Un depositario que tenía 80.000 dólares y ya ha retirado 30.000 de ellos retiene sólo $50.000 en deuda. Devolviendo esos $50.000 a él restauró su director original. It does not have an automatic right to receive an additional $100,000 solely because of a ceiling of protection.

Por lo tanto, el BDL defiende un verdadero argumento de igualdad de trato. Pero este argumento debe confrontarse con las modalidades de retiros anteriores. Un dólar realmente recibido no equivale a un dólar debitado de la cuenta contra los libros a una tasa desfavorable. Assimilating both would amount to counting a loss already incurred as a full return.

La futura ley tendrá que especificar la fecha de referencia, las cantidades efectivamente recibidas, el procesamiento de los pagos en libros y la consolidación de cuentas. También tendrá que evitar que se deduzca una suma dos veces. Sin estas reglas, una medida presentada como contador se convertiría en una nueva fuente de desigualdad.

Los 7 a 8 mil millones no son una auditoría de la factura

Estimaciones de Youniss entre $7 billion y $8 billion en retiros. Este orden de magnitud no debe presentarse como un total consolidado, auditado y decidido el 5 de noviembre.

Una declaración de Karim Suaid,notificado el 7 de septiembre de 2026reportó unos $6.1 mil millones en pagos acumulativos. El 18 de septiembre, el gobernador anunció un total esperado de 8.100 millones para finales de 2026. Un pronóstico anual por sí solo no permite la cantidad exacta desembolsada hoy.

Lo más importante es que los pagos totales no miden directamente los ahorros que resultarían de su deducción del límite de 100.000 dólares. Este cálculo requiere su distribución por depositor y por tranche de activos bancarios. Los clientes cuya deuda ya está totalmente pagada no tienen el mismo efecto que aquellos cuyo equilibrio todavía está por encima del techo.

También es necesario distinguir la financiación de esos pagos. Los propios recursos de los bancos, las inversiones obligatorias en el BDL y otros recursos del banco central no son intercambiables. Una transferencia entre estas categorías puede cambiar la presentación de cuentas sin crear un solo dólar adicional.

20% de capital: proteger qué recurso, por qué riesgo?

La segunda crítica se refiere a los aumentos de capital solicitados después del colapso de 2019. El documento original existe.Circular intermedio 532 de 4 de noviembre de 2019requirió un aumento correspondiente al 20% de los fondos ordinarios de referencia al 31 de diciembre de 2018. Se prevén dos tramos del 10%, financiados inicialmente por contribuciones en dólares.

Esto no representa ni el 20% de los depósitos ni el 20% de las pérdidas ni el 20% de la solvencia. Corresponde a un aumento calculado sobre una base de capital anterior. Las condiciones cambiaron entonces. Tampoco el requisito reglamentario demuestra que todos los bancos han aportado nuevos dólares en las mismas condiciones.

Youniss culpa al BDL por querer preservar este aumento de capital de la absorción de las pérdidas. La información que transmite se refiere a una dirección de las negociaciones, no a una exención aprobada definitivamente. La distinción no disminuye su alcance: preservar ciertos fondos propios reduciría los recursos disponibles para absorber pérdidas.

Sin embargo, el principio económico permite medir los intereses. Los fondos propios absorben pérdidas antes de reclamaciones de alto nivel. Los servicios del FMI recordaron explícitamente esto13 febrero 2026ningún depositante debe soportar una pérdida ante accionistas o acreedores subordinados.

Por consiguiente, el hecho de que los fondos de capital existentes no se absorban, al tiempo que se reducen los derechos de los depositantes, exigirá una justificación jurídica y financiera precisa. La única fecha de una contribución no demuestra que merece más protección que los ahorros bancarios.

También es necesario distinguir este dinero viejo de una nueva recapitalización, hecha después del reconocimiento de las pérdidas. Atraer nuevos inversores implica un banco sólido, un precio de entrada creíble y una gobernanza aceptable. Esta necesidad de futuro capital no justifica automáticamente preservar el valor de las tenencias existentes.

La auditoría debe establecer, bancaria por banco, la naturaleza de las contribuciones hechas, su origen y los derechos atribuidos a los instrumentos emitidos. Una conversión de la deuda de capital no proporciona la misma liquidez que una transferencia extranjera. Por lo tanto, un aumento del balance no es suficiente para medir el esfuerzo real de los propietarios.

La reestructuración no puede depender únicamente del deudor central

La primera crítica de Youniss es sobre el poder de decisión. En su opinión, el BDL desea realizar una reestructuración sola y eludir parte del nuevo marco jurídico. Esta acusación debe ser puesta de nuevo en una cronología ahora precisa.

Líbano aprobadoley 23 de 14 de agosto de 2025, ley 71 de 10 de septiembre de 2026El Consejo Constitucionalcensurado parcialmente el 20 de octubreArtículo 3 y dos expresiones en los artículos 19 y 27. No canceló toda la reforma.

Otra distinción clave es que la Alta Comisión Bancaria y la Comisión de Supervisión Bancaria son dos órganos diferentes. El marco organiza una función de toma de decisiones para las funciones primero y de seguimiento y evaluación para el segundo. El gobernador mismo conserva un lugar importante en esta arquitectura. Por lo tanto, la elección no se limita a un BDL totalmente excluido o totalmente soberano.

La aplicación del plan sigue suspendida hasta la aprobación y publicación de la Ley de recuperación financiera y devolución de depósitos. La presentación de todos sus procedimientos ya operativos sería engañosa.

Esta organización institucional tiene una consecuencia financiera directa. Banks hold large claims on BDL. Por lo tanto, es simultáneamente banco central, regulador y deudor en el corazón de la valoración. Cuanto más se sobreestima el valor recuperable de estas reclamaciones, más fuertes aparecen los bancos y menor es su necesidad de capital.

La independencia de las evaluaciones no es una precaución decorativa. Protege a los depositantes de la reestructuración basada en valores que los deudores no pueden honrar. También protege a los bancos efectivamente viables contra el trato colectivo que enmascara las diferencias entre las instituciones.

El FMI pidió un proceso independiente, transparente y eficaz en febrero.En septiembre, sus servicios acogieron con beneplácito las enmiendas aprobadasEsta evaluación precedió a la censura constitucional en octubre. Por lo tanto, no vale la validación anticipada de todas las modalidades que podrían surgir eventualmente de las negociaciones.

« 30% irregular » no es un 30% de fraude probado

El cuarto punto merece especial atención. Consisting of a September interview with the Governor, the Governor estimates that anomalies affecting commitments to the BDL could reach 30% of their value.

Esta es una estimación avanzada por el Gobernador, no el resultado público de una auditoría individual. Y su denominador es importante: las obligaciones en el balance del banco central no se confunden automáticamente con todos los depósitos de clientes de los bancos comerciales.

El término « operaciones irregulares » también reúne diferentes situaciones. Los fondos de origen criminal, excepcionalmente de alto interés, la conversión de libros en dólares o una transferencia privilegiada después de la crisis no necesariamente se ajustan al mismo procedimiento. Su tratamiento requiere criterios separados y una base jurídica identificable.

Una reclamación de fraude establecida no merece la misma protección que los ahorros legales de un empleado. Pero la utilidad de esta distinción no impide el establecimiento de hechos. El objetivo general de reducir las obligaciones no puede utilizarse como prueba para cada titular de la cuenta.

La responsabilidad de los bancos también debe incluirse en el cálculo. ¿Quién propuso la operación, fijó su remuneración, aceptó los fondos y comprobó su origen? Si el depositante pierde su reclamación mientras la institución retiene los ingresos de la transacción sin examen, la autorización de balance se vuelve muy asimétrica.

Finalmente, cancelar una deuda y recuperar un activo son dos acciones diferentes. Una reducción del depósito reduce un compromiso contable. No trae los dólares del sistema. La recuperación de dinero desviado implica investigaciones, decisiones ejecutables y recibos reales. Añadiendo estos dos mecanismos como si proporcionaran el mismo recurso se inflaría artificialmente la financiación para el plan.

Hacer que el Estado pague significa elegir otros perdedores

La última denuncia se refiere a la contribución pública. Los bancos recuerdan que han financiado el estado y han colocado una parte significativa de sus recursos en el banco central. El Estado incumplió su deuda monetaria en marzo de 2020. Su responsabilidad por el colapso no puede descartarse.

Pero reconocer esta responsabilidad no da automáticamente a los bancos una garantía ilimitada de futuros ingresos fiscales. Tres preguntas siguen siendo distintas: ¿qué deuda pública está legalmente establecida, qué pérdidas surgen de las propias decisiones del BDL, y qué riesgos han acordado los bancos enfocarse en sus balances?

En su informe de 2023El FMI ya estaba describiendo la imposibilidad de que un Estado endeudado recapitalizara el banco central a la escala necesaria. Por consiguiente, las reclamaciones cruzadas exigen el reconocimiento de las pérdidas. Moving a bond from banks to the BDL, then from the BDL to the Treasury, does not make the country richer.

El costo público toma varias formas. La deuda adicional requiere pagos futuros. La asignación de ingresos reduce los medios disponibles para los servicios colectivos. La eliminación de activos elimina los recursos o los ingresos futuros de los activos públicos. Un contribuyente sin depósito bancario puede financiar el rescate de una reclamación de crédito.

El Banco Mundial estimó que las pérdidas financieras ascendían a más de 72 millones de dólaresen su análisis de noviembre 2022Esta vieja figura no constituye una nueva auditoría en 2026. Sin embargo, muestra por qué la movilización indiferente de activos públicos no ya proporcionó una solución suficiente o justa.

El FMI no impone una prohibición absoluta de ninguna contribución del Estado en sus recientes declaraciones. Pide que siga siendo compatible con la sostenibilidad de la deuda. Esta limitación requiere la publicación de fondos multianuales realistas, en lugar de un compromiso que el contribuyente descubriría gradualmente el precio.

El período de reembolso es también una pérdida

El conflicto no es sólo la cantidad nominal devuelta. Conseguir 100.000 dólares durante cuatro años o más cambios en las oportunidades de vivienda, atención e inversión. Tampoco una seguridad negociable ofrece la certeza de recuperar su valor facial vendiendo inmediatamente.

Para ilustrar esto, sin pretender proveer para futuros valores libaneses: $100,000 pagados en un tiempo en veinte años vale aproximadamente $37,700 hoy con una tasa hipotética de descuento del 5%. Al 10%, su valor actual es de unos 14.900 dólares. Estos cálculos implican la ausencia de pagos provisionales. No describen ningún producto adoptado.

El rendimiento, el tiempo de pago, las garantías y el riesgo de incumplimiento cambiaría este resultado. Esto es precisamente por qué una promesa de restitución « cumplida » no puede evaluarse únicamente en la cantidad impresa en una seguridad.

En el corto plazo, las circulares del 3 de noviembretechos mensuales de 1.200 dólares por debajo de 158 dólares y 600 dólares por debajo de 166 dólaresdesde el 1 de diciembre. En ambos casos, una porción se reserva para los pagos de tarjetas: $400 y $200 respectivamente. Las acciones disponibles, entre otras cosas, en los billetes siguen siendo de $800 y $400.

Esta mejora de los pagos ayuda a los beneficiarios. No proporciona una devolución general de los depósitos ni una solución al reparto de pérdidas. En los mismos textos, el BDL ya se está preparando para su inclusión en la futura regulación. En consecuencia, el próximo proyecto deberá indicar, para cada categoría de depositantes, el saldo reconocido, los pagos anteriores retenidos, la cantidad pendiente y la suerte de la reclamación por encima del límite máximo.

Documentos de referencia

El Banco del Líbano dispone de las decisiones 13901 y 13902, de 3 de noviembre de 2026:circular 780ycircular 781La información atribuida a Mounir Youniss se distingue, en este análisis, de las disposiciones oficiales y las declaraciones encriptadas no auditadas.

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