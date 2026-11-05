5 novembre 2026
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Tanker golpeó a Qatar: registro desconocido

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Un petrolero fue golpeado por dos proyectiles no identificados 50 millas náuticas al norte de Madinat Ash Shamal, Qatar. La alerta británica publicada el 5 de noviembre no confirmó la condición de la tripulación, el daño o el impacto ambiental. No da el nombre de la nave o el autor del tiroteo. Las autoridades investigan y recomiendan precaución en la zona. Este informe debe distinguirse del incidente del 3 de noviembre en Lima, Omán.

Couverture sur un tanker touché au nord du Qatar, illustrée par une photographie d’archives sans lien avec le navire concerné.
Tanker en mer, photographie d’archives Libnanews. Aucun lien établi entre le navire représenté et l’incident signalé au nord du Qatar le 5 novembre 2026. Habillage éditorial réalisé avec assistance IA à partir de la photographie réelle. © Archives Libnanews. Habillage éditorial Libnanews réalisé avec assistance IA.
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Un petrolero golpeó a Qatar es el tema de una nueva alerta británica, publicada el jueves 5 de noviembre. El buque recibió dos proyectiles no identificados al norte de Madinat Ash Shamal. Se desconocen las condiciones de la tripulación, los daños y las consecuencias ambientales.

Report 50 millas al norte de Qatar

El British Marine Safety Centre UKMTO localizó el incidente a 50 millas náuticas al norte de Madinat Ash Shamal. Esta distancia corresponde a unos 93 kilómetros. Su aviso es número 196 y fecha 5 de noviembre.

Una agencia de noticias colocó los impactos el miércoles 4 de noviembre a las 11:20 p.m. UTC. Esto corresponde al jueves 5 de noviembre, a las 0220 en Qatar. La fecha local del incidente y la fecha de la alerta coinciden, por lo tanto, a pesar del cambio de día a día.

Tanker golpeó offshore: todavía desconocido

El aviso no da el nombre del buque, su bandera o su cargamento. No identifica el tipo exacto de proyectiles ni su fuente. Ningún autor es nombrado.

La ausencia de un registro confirmado no significa que la tripulación no esté afectada. Tampoco permite el anuncio de bajas, contaminación, incendio o pérdida de propulsión. Estos elementos deben ser establecidos por las autoridades y el operador.

UKMTO requiere que los buques transiten con precaución e informen sobre actividades sospechosas. Las autoridades siguen investigando.

Un incidente separado de lo anunciado cerca de Omán

Esta alerta no debe confundirse con la del 3 de noviembre de Lima, Omán. En el caso anterior, dos proyectiles habían alcanzado la sala de motor de un buque cisterna, 14 millas náuticas al noreste de Lima.

El primer aviso no reportó lesiones ni daños ambientales. Este balance no puede transponerse al buque que ahora se informa al norte de Qatar. Ambas alertas se refieren a diferentes posiciones y horarios.

El nuevo informe se presenta durante la continuación de los esfuerzos diplomáticos entre Washington y Teherán. Sin embargo, no aporta ninguna prueba que vincule los efectos a una decisión de las partes. La identidad del buque cisterna y la situación de su tripulación siguen siendo la primera información que se espera.

Fuentes y referencias

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