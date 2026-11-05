Parlamento iraquí del Kurdistán: Vala Fareed

El Parlamento del Kurdistán iraquí eligió a Vala Fareed para su presidencia el 4 de noviembre de 2026, con los votos de los 52 diputados presentes. Rami Nouri se convierte en vicepresidente y secretario de Muna Qahwachi. La reunión reanudó un procedimiento abierto en diciembre de 2024, a pesar del boicot de la UPK y la Nueva Generación. El voto permite a los comités ser revividos, pero no regula la formación del próximo gobierno. Las direcciones regionales piden a los funcionarios electos ausentes que regresen, mientras persisten desacuerdos políticos y de procedimiento.

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El Parlamento del Kurdistán iraquí eligió a Vala Fareed para su presidencia, el miércoles 4 de noviembre de 2026 en Erbil. Cincuenta y dos de cada cien diputados participaron en la votación, a pesar del boicot de dos grandes bloques. Esta recuperación terminó casi dos años de parálisis parlamentaria. Sin embargo, no resuelve el desacuerdo sobre la formación del próximo gobierno regional.

Un candidato del Partido Democrático del Kurdistán (KDP), Vala Fareed ganó los 52 votos de los representantes electos presentes. Rami Nouri fue elegido Vicepresidente y Muna Qahwachi Secretario del Parlamento, con el mismo número de votos. La primera representa el componente cristiano caldeo, siríaco y asirio. El segundo pertenece al componente turcomano.

El registro oficial de la reunión confirma estas tres elecciones. El nuevo presidente pidió a los grupos que nombraran rápidamente a sus representantes a los comités. El lunes siguiente a la transmisión de nombres para el Comité de Asuntos Jurídicos. La nueva creación de la Comisión es, en su opinión, una condición de trabajo legislativo.

El Parlamento iraquí del Kurdistán vuelve a abrirse en 2024

Las elecciones regionales datan del 20 de octubre de 2024. El PDK ganó 39 de los 100 escaños, por delante de la Unión Patriótica del Kurdistán (UPK), con 23 elegidos. El movimiento New Generation ganó 15. Ninguno de estos bloques tenía la mayoría necesaria para imponer todas las opciones institucionales.

Los nuevos diputados juraron el 2 de diciembre de 2024 en la sesión inaugural. Esto no permitió completar el nombramiento de los dirigentes parlamentarios. El desacuerdo entre las formaciones principales bloqueó entonces el trabajo. Por consiguiente, la reunión celebrada el 4 de noviembre reanudó un procedimiento que aún no había concluido, en lugar de abrir un nuevo poder legislativo.

Dos negociaciones estaban estrechamente vinculadas: la división de funciones en el Parlamento y la composición del futuro ejecutivo. The KDP wanted to relaunch the institution without waiting for a comprehensive agreement. La UPC defendió el enfoque opuesto, solicitando un acuerdo previo sobre las posiciones principales. El voto del miércoles refleja la elección del PDK para disociar estas etapas.

Una mayoría se reunió a pesar de las instrucciones de boicot

LUCK y New Generation boicotearon la sesión. Otros cursos de capacitación también se negaron a participar. Sin embargo, los 52 participantes superaron el umbral de 51 miembros requerido para convocar al Parlamento. Esta presencia permitió que el voto continuara, sin reflejar un acercamiento entre los dirigentes de los principales partidos.

La participación no siguió exactamente los límites de los grupos. Representatives of small groups and minorities joined the PDK elected representatives. Los diputados pertenecientes a la KUPK y Nueva Generación también asistieron a la reunión, según informes de la prensa kurda.

Nishtiman Nawprdani, elegido bajo la etiqueta de la UPK, participó por declararse ahora independiente. Hardi Salah, ex miembro de este bloque ahora independiente, también estuvo presente. Estas decisiones individuales han ayudado a hacer posible la recuperación. No dan apoyo colectivo a sus anteriores capacitaciones al resultado.

El PDK impugna el procedimiento, el PDK defiende la recuperación

En vísperas de la votación, la UPK desafió la legalidad de la citación y solicitó un acuerdo político previo. Su representante Azad Mohammed Amin consideró que sólo una parte podía decidir reanudar el trabajo. La formación exige el diálogo y el entendimiento común entre las fuerzas políticas.

También hubo controversia sobre los pasos preparatorios. El jefe de la oficina parlamentaria, Ardalan Mohammed, había dicho que sólo había recibido 43 firmas solicitando una sesión. Retó el origen de la invitación y luego transmitió. Estas objeciones, formuladas el 3 de noviembre, preceden a la presencia real de 52 miembros elegidos al día siguiente.

Después de la reunión, un funcionario del PUK, Salar Mahmoud, reiteró a una agencia de noticias el compromiso de su partido con el consenso. Culpó al PDK por replicar los errores del pasado. Por consiguiente, el desacuerdo sigue siendo político y procesal. El resultado de la votación no significa que los oponentes retiraron sus reservas.

Por el contrario, la Oficina de Relaciones Exteriores del KDP acogió con beneplácito la reanudación de las reuniones. En su comunicado de prensa del 4 de noviembre, presenta este paso como una restauración del funcionamiento institucional. Espera que facilite la formación de un nuevo gobierno y exhorta a los grupos a superar sus diferencias.

Vala Fareed rechaza una presidencia provisional

En su primera conferencia de prensa, Vala Fareed pidió a los Miembros ausentes que regresaran a la Sala. Aseguró que su designación no abarcaba ninguna formación específica y debía servir a todos los componentes de la región. Espera que los representantes elegidos reanuden sus responsabilidades en el Parlamento.

El Presidente también dijo que el liderazgo elegido permanecería en vigor, independientemente de un futuro acuerdo político. El posible regreso de los grupos que boicotean el período de sesiones no restablecería, a su juicio, sus funciones para debatir. Esta posición se refiere al estatuto de la oficina parlamentaria; no constituye un acuerdo sobre los puestos ejecutivos.

El Primer Ministro Regional Masrour Barzani felicitó a los tres funcionarios electos en una declaración emitida el miércoles. Invita a otros parlamentarios a asistir a las próximas sesiones. Su mensaje apoya la reactivación de las instituciones y exhorta a todas las partes a cooperar.

Las comisiones y las decisiones institucionales siguen siendo esperadas

Por la noche, el presidente de la región, Nechirvan Barzani, también dio la bienvenida a la recuperación. Pidió a las fuerzas políticas que resolvieran sus diferencias en el Parlamento. Subrayó el diálogo, el compromiso y la responsabilidad compartida en la protección de las instituciones regionales.

La labor parlamentaria debe continuar más allá de la elección de la Mesa. El nombramiento de representantes en los comités dará una indicación inicial de la participación de los distintos grupos. El Parlamento también debe avanzar en las decisiones relativas a la presidencia regional y al próximo Primer Ministro.

El gobierno liderado por Masrour Barzani, formado en 2019, permanece en marcha a la espera de un nuevo ejecutivo. La votación del 4 de noviembre no equivale a la inauguración de un nuevo gabinete ni a la resolución de la división de responsabilidades. El próximo plazo concreto anunciado por Vala Fareed se refiere a los nombramientos del Comité de Asuntos Jurídicos, que se celebrará el lunes 9 de noviembre.

Referencias

Cubierta editorial Libnanews de un archivo fotográfico real. Diseño asistido por IA. La imagen no representa la sesión del 4 de noviembre de 2026.

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