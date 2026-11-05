El judaísmo unificado de la Torá se niega a recomendar a Benjamin Netanyahu que forme el gobierno israelí. Tampoco apoya la fiesta ultraortodoxa a Gadi Eisenkot. Sus siete funcionarios electos exigieron garantías sobre las exenciones militares de estudiantes religiosos. Esta abstención refuerza las posibilidades de Yashar de obtener el primer mandato presidencial. Sin embargo, no le aseguró ninguna coalición. Isaac Herzog continuó sus consultas, mientras que las diferencias sobre la conscripción y la cooperación con los partidos árabes mantenían el estancamiento parlamentario.

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El judaísmo unificado de la Torá (UTJ) ya no recomienda que Benjamin Netanyahu forme el próximo gobierno israelí. Jueves 5 de noviembre de 2026, en Jerusalén, la parte ultraortodoxa anunció su abstención ante el presidente Isaac Herzog. UTJ no recomienda a nadie, no más Gadi Eisenkot que al Primer Ministro saliente. Esta elección debilita a Netanyahu en las consultas presidenciales y fortalece las posibilidades de que su rival obtenga el primer mandato. Sin embargo, no resuelve el estancamiento parlamentario resultante de las elecciones del 27 de octubre.

UTJ no recomienda a nadie, sin unirse a Eisenkot

La decisión se refiere a los siete miembros de Ashkenaz de la Asamblea. Sus dos componentes, Degel HaTorah y Agudat Yisrael, fueron instruidos por sus autoridades religiosas para no apoyar a ningún candidato. El primero tiene cuatro elegidos, el segundo tres. Su delegación presentó esta posición el segundo día de las conversaciones en la residencia presidencial.

Esta negativa está en conflicto con las recomendaciones de Netanyahu después de las cinco elecciones anteriores. Hasta ahora, el líder de Likud podría contar con esta formación en la competencia para el mandato presidencial. Esta vez, sus representantes quieren garantías sobre el estado de los estudiantes en escuelas religiosas antes de cualquier compromiso gubernamental.

Por lo tanto, su abstención no equivale a una manifestación en el campamento opuesto. UTJ recomendó ni a Eisenkot ni a otro miembro del Parlamento. La formación conserva sus requisitos y no presenta ningún acuerdo de coalición. Su elección deja abierta la cuestión de su comportamiento en las próximas negociaciones y un posible voto de confianza.

Los anuncios comenzaron el miércoles con la posición de Degel HaTorah. La entrevista del jueves ahora aclara la de todo el grupo. Esta diferencia cuenta para Netanyahu: la reserva ya no se limita a cuatro miembros elegidos, sino a los siete escaños ganados por su socio tradicional.

Exenciones militares en el centro del desacuerdo

La disputa comienza con la conscripción de hombres ultraortodoxos. UTJ pide una ley para proteger a los estudiantes de las yeshivas, escuelas religiosas judías, contra la obligación de servir en el ejército. La parte culpa a Netanyahu por no haber incluido las garantías requeridas en la legislación. During the consultations, its representatives placed this claim first.

Este caso ya ha debilitado su alianza. UTJ había dejado la coalición en julio de 2025 después de los retrasos en las exenciones propuestas. La decisión del jueves prolonga esta disputa en una nueva fase institucional. Llega en el mismo momento en que el Primer Ministro saliente debe demostrar que todavía puede reunir a los asociados.

Las fiestas ultraortodoxas, sin embargo, no todos toman la misma dirección. Shas, que representa principalmente a las comunidades sefarad y orientales, recomendó Netanyahu. Sus funcionarios destacaron los renovados compromisos del líder de Likud sobre el estatuto de los estudiantes religiosos. Las dos formaciones defienden así una prioridad comparable, pero adoptan diferentes posiciones ante Herzog.

Para Eisenkot, esta divergencia no garantiza una apertura fácil. El ex Jefe de Estado Mayor defiende la ampliación del servicio militar, nacional o civil. Varios aliados en su bloque también hacen de la participación de mujeres ultraortodoxas un objetivo central. Por consiguiente, una negociación con la UTJ debería superar un desacuerdo sustantivo, más allá de su oposición común a ciertas decisiones de Netanyahu.

Una ventaja para el mandato, sin la mayoría adquirida

Las elecciones del 27 de octubre dejaron atrás tres agrupaciones parlamentarias. El campamento de Netanyahu tiene 53 asientos, incluyendo UTJ. Los partidos de oposición no árabes se reunieron alrededor de Eisenkot posee 48. Las formaciones árabes total 19, divididas entre la Lista Común, con once diputados, y Rasam, con ocho. Ninguno de los dos bloques principales llegó a los 61 escaños de la mayoría absoluta.

El Likud sigue siendo el primer partido del nuevo Knesset, con 27 elegidos, por delante de Yashar, el partido Eisenkot, que cuenta con 21. Pero la clasificación de las partes no determina automáticamente la asignación del mandato. Herzog consulta con grupos para identificar al diputado que puede formar un gobierno.

Forbearance from UTJ reduces the support Netanyahu could rely on during this stage. Por otro lado, Eisenkot disfruta del apoyo anunciado de su propio partido, de los demócratas, del Israel Beytenue, y de su propio partido. También anunció el miércoles que lo recomendaría. Con sus ocho diputados, las partes que expresaron su preferencia por Eisenkot representaron 56 escaños.

Esta cifra suma el apoyo anunciado, a medida que continúan las consultas. No constituye el resultado de una nominación o la fuerza de una coalición concluida. La posición final de la Lista Común antes de Herzog también sigue siendo un elemento a seguir. El Presidente aún debe escuchar las principales formaciones antes de decidir su elección.

Los asociados árabes siguen siendo una cuestión decisiva

La dificultad de Eisenkot surge tan pronto como las recomendaciones tienen que ser transformadas en un acuerdo gubernamental. La cooperación entre sus 48 diputados y los 19 representantes elegidos árabes representaría 67 escaños. Esta adición supera la mayoría absoluta, pero reúne a partes que no han aceptado ningún programa conjunto o fórmula gubernamental.

Avigdor Liberman ilustra este límite. El líder de Israel Beytenu apoya a Eisenkot para recibir el mandato, pero rechaza a un gobierno minoritario dependiente del apoyo de las formaciones árabes. Su parte reafirmó esta línea el primer día de las consultas. Por lo tanto, la elección del mismo candidato no es suficiente para resolver los desacuerdos entre sus partidarios.

La participación en una coalición y el apoyo parlamentario externo son también dos opciones distintas. Representantes de la Lista Común se refirieron a la posibilidad de apoyar una alternancia sin entrar en el gobierno. Por su parte, Ra’am tiene su propia dirección y decisiones. Ambos grupos no pueden ser tratados como un solo socio que ya ha aceptado las condiciones de Eisenkot.

Herzog todavía no ha asignado el mandato

Las conversaciones comenzaron el miércoles, después de la presentación oficial de los resultados electorales en Herzog por el presidente de la comisión electoral, Noam Sohlberg. Jueves por la mañana, después de UTJ, Otzma Yehudit recomendó Netanyahu. Entre las reuniones programadas para el final del día están las delegaciones de B. Yashar y Likud.

El candidato tendrá 28 días para intentar formar un gobierno. Herzog puede extender este primer período por un máximo de catorce días. El mandato abre una negociación; No sustituye la presentación del gobierno y el voto de confianza al Knesset. El Gobierno saliente sigue en funciones hasta que su sucesor asuma el cargo.

Se espera que el Likud presente su posición en Herzog el jueves a las 8.30 horas, después de que la delegación de Yashar esperara a las 19.15 horas. Estas últimas entrevistas deben completar el cuadro de recomendaciones antes de la decisión presidencial.

Fuentes y referencias

Imagen del archivo: Benjamin Netanyahu, fotografía publicada por Libnanews en agosto de 2019. No representa las consultas del 5 de noviembre de 2026. Redimensionar toda la fotografía, sin recortar ni retocar; Libnanews gráfica dressing.Fuente de fotografía en archivos Libnanews.

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