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Piezas de repuesto no de acuerdo con el equipo del fabricante alemán

El mantenimiento de la central eléctrica Zuk plantea nuevas preguntas sobre la calidad de las piezas de repuesto utilizadas, los contratos concertados con proveedores privados y las responsabilidades para la inmovilización de un grupo de producción. Khayyat participa directamente en las intervenciones sobre el equipo del fabricante alemán MAN. Según los cargos hechos en este archivo, algunas partes instaladas no vendrían del fabricante original. Su uso habría ayudado a reducir la vida de las instalaciones y poner en peligro su funcionamiento. El Director General de Electricidad del Líbano, Kamal Hayek, también está en el centro de este caso, tras expresar reservas sobre las condiciones de mantenimiento. Los cargos se refieren al equipo que representa una inversión considerable para el establecimiento público, mientras que la producción nacional de electricidad sigue siendo insuficiente.

25 de enero de 2025 es una fecha importante en este caso. Un grupo de producción fue puesto de nuevo en servicio con un programa de mantenimiento para acompañar su operación. Esto habría revelado problemas con los componentes instalados en intervenciones anteriores. Algunas partes no habrían sido fabricadas por MAN, contrariamente a las características previstas para el equipo de que se trate. Su calidad y vida útil serían inferiores a las partes suministradas directamente por el fabricante. Las críticas también se refieren a los aceites utilizados para el funcionamiento de las instalaciones. Estos elementos habrían contribuido a las dificultades técnicas y a la inmovilización prolongada de un grupo de producción. However, the exact responsibility for parts and maintenance operations in identified failures remains to be established by independent technical expertise.

Un contrato de mantenimiento que plantea preguntas sobre las garantías del fabricante

Khayyat allegedly provided assistance on the Zuk facilities without a general maintenance agreement with MAN. Esto sería contrario a los requisitos contractuales aplicables a las transacciones en cuestión. La controversia se refiere en particular a las garantías ofrecidas por el fabricante y a la responsabilidad de las empresas involucradas en su equipo. Las partes suministradas directamente por MAN se beneficiarían de garantías técnicas que los componentes instalados por otros proveedores no tendrían necesariamente. Esta diferencia se refiere a la conformidad del equipo, su duración de uso y las condiciones de apoyo en caso de fracaso. Los cargos ponen en tela de juicio no sólo la elección de proveedores, sino también los procedimientos de control aplicados por Electricidad Líbano antes de la aceptación de los trabajos.

La cuestión de las garantías es fundamental para esta cuestión. Un contrato de mantenimiento puede prever obligaciones relativas al origen de partes, las calificaciones de técnicos y procedimientos de intervención. Si no se cumplen esas condiciones, las responsabilidades podrían entrañar tanto al reclamante como a los que validaron las transacciones. Sin embargo, el contrato completo con Khayyat no está disponible en los artículos examinados. Por lo tanto, no es posible establecer definitivamente qué cláusulas habrían sido violadas. La información conocida, sin embargo, justifica un examen de las autorizaciones otorgadas al proveedor, los documentos de recepción del trabajo y las garantías efectivamente proporcionadas para los componentes instalados.

Ahorros para comprar que podrían costar más a la granja

El precio de las piezas de repuesto es uno de los principales argumentos expuestos en la disputa. Una parte suministrada directamente por el fabricante alemán, con su garantía, podría costar tres veces más que un componente comprado a otro proveedor. Se mencionan aún mayores diferencias para ciertas partes propuestas por los fabricantes asiáticos. Estas diferencias de precios pueden hacer a proveedores alternativos económicamente atractivos. Sin embargo, no son suficientes para determinar el costo real de una operación de mantenimiento. También debe tenerse en cuenta la duración del uso de los componentes, su compatibilidad con el equipo y las consecuencias de cualquier fallo. Los cargos contra Zuk se basan precisamente en el supuesto de que los ahorros realizados en la compra de ciertas partes habrían sido compensados por un deterioro más rápido de las instalaciones.

Sin embargo, el archivo no proporciona facturas detalladas para comparar los pagos reales a proveedores individuales. Tampoco especifica las referencias técnicas de los documentos impugnados. Esta información sería esencial para determinar si los componentes instalados eran adecuados para el equipo y si su precio era acorde con su calidad. Una habitación más barata no es necesariamente defectuosa. Por el contrario, un componente vendido con garantía de un fabricante no es suficiente para excluir cualquier riesgo de fracaso. Por consiguiente, la cuestión es si las intervenciones realizadas cumplen con las obligaciones contractuales y los requisitos técnicos de los grupos de producción. En relación con estos elementos se podría establecer un posible daño financiero a la electricidad en el Líbano.

Un grupo inmovilizado durante casi un año y medio

Una de las preocupaciones más preocupantes es la inmovilización prolongada de un grupo de producción de Zuk. Los cargos se refieren a un cierre de aproximadamente un año y medio, atribuido en particular a los problemas de mantenimiento y el uso de componentes en disputa. Esta inmovilización es una dificultad importante para una instalación destinada a contribuir al suministro de energía nacional. Reduce la capacidad de producción disponible y complica la gestión de otros equipos. However, there is currently no detailed expert report on the exact share of spare parts in this interrupción. Las causas de una estancia prolongada pueden ser múltiples y deben determinarse sobre la base de los resultados técnicos realizados en el grupo de que se trate.

Por lo tanto, la cronología de las intervenciones es esencial. Las fechas de las operaciones de mantenimiento deben establecerse, los componentes reemplazados deben ser identificados y los incidentes identificados antes y después de la restitución del 25 de enero de 2025 deben ser examinados. Los informes operativos también identificarían los períodos de tiempo durante los cuales el grupo estaba disponible y cuando ya no podía producir. Estos elementos no se detallan en la información accesible. Sin embargo, los cargos plantean una cuestión de gestión: ¿cómo sabe una instalación que representa una inversión tan importante una inmovilización prolongada y qué medidas se han adoptado para identificar sus causas?

270 megavatios centrales que cuestan 300 millones de euros

El equipo correspondiente representa una capacidad anunciada de 270 megavatios para una inversión estimada en 300 millones de euros. Estas cifras miden las cuestiones financieras. Sin embargo, no corresponden a la cantidad de los costos de mantenimiento en disputa. Los 300 millones de euros representan el costo anunciado de la instalación y no pueden considerarse como pérdida o desviación. Por otra parte, la falta de disponibilidad de un grupo de producción puede reducir la rentabilidad de tal inversión. Las consecuencias dependen de la potencia realmente inmovilizada, la duración de las paradas y las condiciones de funcionamiento de las otras unidades.

La contribución de Zuk al suministro nacional de energía sigue siendo limitada. La producción de electricidad equivalente a aproximadamente dos horas al día se menciona en el contexto de las dificultades del sector. Sin embargo, esta cifra no mide directamente las pérdidas relacionadas con el grupo en disputa. Para realizar este cálculo, sería necesario saber cuánta energía podría haber producido durante su inmovilización. También sería necesario determinar los costos de reparación y posibles alternativas. Estos datos ayudarían a evaluar las consecuencias financieras de los fallos técnicos. No se incluyen en los elementos actualmente establecidos.

Objeciones que se remontan varios años

La controversia contractual no habría surgido sólo después de las dificultades técnicas encontradas en Zuk. Ali Hassan Khalil allegedly refused the contract several times when he exercised ministerial responsibilities. Esto volvería a un período en que Gebran Bassil dirigió el Ministerio de Energía. Esta cronología sugiere que se habrían formulado reservas administrativas o financieras antes de las intervenciones impugnadas. Se plantea la cuestión de las condiciones en que se aplicó finalmente el contrato.

However, the specific reasons for the refusals attributed to Ali Hassan Khalil are not detailed. No existe un documento administrativo que reproduzca esas decisiones para determinar si se trata de los precios, garantías técnicas o calificaciones del reclamante. Su identificación sería importante para determinar si se habían previsto dificultades posteriores. También ayudaría a comprender cómo las autoridades interesadas se ocupan de las objeciones. Las responsabilidades no pueden determinarse sin reconstituir la vía administrativa del contrato, desde su examen inicial hasta su ejecución.

Cargos de corrupción en relación con el fabricante alemán

El archivo también contiene cargos particularmente graves relativos a la relación entre Khayyat y MAN. Attempts of corruption reportedly targeted some employees of the German manufacturer. An investigation conducted in Germany reportedly established the payment of bribes and resulted in a decision prohibiting certain commercial relations with the company in question. Sin embargo, estas reclamaciones requieren auditorías independientes. No hay decisiones judiciales alemanas, informes oficiales de investigación y notificación del fabricante se reproducen en el material accesible.

The nature of these charges requires a distinction between suspicions and established facts. Si una investigación alemana hubiera dado lugar a sanciones, sería necesario identificar a la autoridad competente, a las personas afectadas y a las decisiones adoptadas. También debe determinarse si las medidas mencionadas se aplican directamente a las operaciones de mantenimiento en el Líbano. En ausencia de estos documentos, no se puede exigir responsabilidad penal. The Khayyat company also did not have a reply reproduced in the available information. Por lo tanto, los cargos no pueden presentarse como conclusiones definitivas.

Kamal Hayek, en el centro del conflicto de gestión de Zuk

El Director General de Electricidad del Líbano, Kamal Hayek, se encuentra en el centro de una confrontación relativa a los contratos de mantenimiento de la planta. Sus reservas sobre ciertas prácticas contractuales habrían dado lugar a ataques públicos. La controversia se relacionaría en particular con la conformidad de las partes utilizadas, las garantías del fabricante alemán y las condiciones para la intervención de Khayyat. Quedan por establecer las respectivas responsabilidades de las partes, en particular con respecto a la validación del trabajo y el control del equipo instalado. The charges against the claimant alone are not sufficient to determine the decisions made by the officials of the public establishment.

Quedan abiertas varias cuestiones administrativas. ¿Quién autorizó el uso de las partes en disputa? ¿Qué servicios han verificado su cumplimiento? ¿Se ha aprobado técnicamente el trabajo? ¿Se registraron reservas antes del regreso del grupo al servicio? Las respuestas exigirían que se examinaran los contratos, los informes de mantenimiento y los documentos internos de electricidad en el Líbano. Se distinguirían las responsabilidades técnicas de las decisiones administrativas y financieras. En esta etapa, la información conocida identifica un conflicto en torno a la gestión de la planta, sin permitir la identificación definitiva de las fallas de cada uno.

Controles necesarios para establecer responsabilidades

El primer cheque debe cubrir las piezas instaladas en el equipo de Zuk. Su origen, referencias técnicas y garantías ayudarían a determinar si cumplen las características requeridas. Un experto también podría examinar su condición después del uso y buscar posibles vínculos con los fallos identificados. La segunda parte abarcaría los contratos de mantenimiento. Deben establecerse las obligaciones impuestas al reclamante, las autorizaciones obtenidas del fabricante y las condiciones en que se validó la labor. Ello permitiría verificar las denuncias de incumplimiento.

A continuación, un cheque financiero debe comparar los servicios facturados con las intervenciones reales. Podría determinar el costo de las piezas de repuesto, los costos de trabajo y las cantidades incurridas para restablecer las instalaciones. El examen de los períodos de inmovilización también permitiría evaluar las consecuencias de la producción de electricidad. Por último, las denuncias de corrupción exigirían consultas con las posibles decisiones adoptadas en Alemania y con intercambios oficiales entre MAN, Khayyat y Electricidad del Líbano.

La central eléctrica Zuk representa una inversión importante para un sector que enfrenta dificultades persistentes. Los cargos relativos a su mantenimiento plantean cuestiones específicas sobre la calidad del trabajo, las garantías contractuales y el control del gasto público. Su gravedad justifica un examen técnico y financiero exhaustivo. Sin embargo, toda responsabilidad tendrá que establecerse sobre la base de contratos, conocimientos especializados y decisiones judiciales, no sólo las acusaciones formuladas en el debate público.

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