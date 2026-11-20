Desde 1949, el ONUVT ha tenido un grupo de observadores en el Líbano. Los documentos de las Naciones Unidas muestran por qué la retirada de la fuerza no termina este mandato, pero requiere la reorganización del apoyo material proporcionado a esos observadores. No se decide ninguna transferencia del mandato de la FPNUL.

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Está previsto que la FPNUL ponga fin a las operaciones el 31 de diciembre de 2026. Pero no todos los observadores de las Naciones Unidas en el sur del Líbano están cubiertos por esta fuerza. Un grupo desarmado pertenece a la ONUVT, una misión más antigua y separada. Los documentos presupuestarios de las Naciones Unidas arrojan luz sobre una cuestión concreta de transición: ¿cómo podemos continuar su labor sin el apoyo que la FPNUL presta hoy?

Tras las consultas celebradas el 19 de noviembre sobre la resolución 1701, la Presidencia de Letonia del Consejo de Seguridad reafirmó su apoyo a la FPNUL. Exhorta a las partes a que protejan al personal de las Naciones Unidas y respeten la libertad de circulación de la misión. Esta declaración a la prensa no decide sobre una prórroga o una misión de sucesión. Sin embargo, llega en un momento en que las Naciones Unidas deben prepararse para la salida de la fuerza y organizar la continuidad de otras actividades.

Observadores que estuvieron allí antes de la FPNUL

La Organización de las Naciones Unidas para la Vigilancia de la Tregua (ONUVT) se remonta a 1948. El Grupo de Observadores en el Líbano, uno de sus componentes, ha estado presente en el Líbano desde 1949. La FPNUL se estableció en 1978. Por consiguiente, los observadores informan a una misión cuya existencia no deriva del mandato de la fuerza provisional.

En su página operacional, la FPNUL indica que el grupo presta asistencia al Sur. El ONUVT también explica que sus observadores se reúnen con funcionarios locales y representantes comunitarios. Esta labor forma parte de la observación y el enlace. No les confiere todas las responsabilidades que el Consejo de Seguridad ha confiado a la FPNUL.

La palabra « observador » puede ser confusa. El grupo ya presente pertenece al ONUVT. Los equipos de observadores mencionados en los tres escenarios enviados al Consejo en junio son hipotéticos para el futuro. No constituyen un anuncio de refuerzo para el grupo existente ni el traslado a él del mandato que termina.

Un mandato separado, servicios compartidos

La separación de mandatos no significa que ambas organizaciones actúen sin ningún vínculo material. La documentación presupuestaria de la FPNUL para el 2026-2027 describe el apoyo que presta al Grupo de Observadores en el Líbano. En particular, cita los servicios de comunicación. Este es un ejemplo concreto del apoyo cotidiano proporcionado a un equipo que forma parte de otra misión.

En su carta al Consejo de Seguridad de fecha 1° de junio, el Secretario General pidió que se tuviera en cuenta la protección y la logística necesarias de la unidad después del cierre de la FPNUL. Según este documento, cualquier organización futura tendrá que hacer otros arreglos para desempeñar estas funciones o encontrar equivalente. Este pasaje es distinto de las propuestas sobre el tamaño y el mandato de una posible nueva presencia internacional.

La Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto de las Naciones Unidas recuerda este punto en su informe sobre el presupuesto para 2027. Dijo que el ONUVT seguía ejerciendo su mandato en el Líbano, pero que la salida de la FPNUL debía cambiar las condiciones de trabajo de sus observadores en el Sur. El Comité se refirió en particular a la adaptación de los recursos e infraestructura existentes. No presenta un dispositivo de reemplazo ya detenido.

Lo que los observadores pueden preservar, y lo que no reemplazan

Por consiguiente, el Consejo de Seguridad y la Secretaría tienen dos preguntas. La primera es mantener los recursos necesarios para un grupo que ya existe. El segundo es decidir, según proceda, sobre las funciones que deben confiarse a otra presencia internacional para apoyar la aplicación de la resolución 1701. Responder a la primera no proporciona, en sí misma, una respuesta a la segunda.

Esta diferencia cuenta para la gente del Sur. Mantener un interlocutor internacional no es suficiente para mantener todos los servicios asociados con la FPNUL. El enlace, el apoyo humanitario y la protección de los civiles no entrañan los mismos medios ni autorizaciones. Durante el retiro, la resolución 2790 deja a la FPNUL con ciertas funciones, dentro de sus capacidades; no las transfiere automáticamente al ONUVT.

Al 20 de noviembre, los documentos públicos distinguen así entre la continuidad del mandato y la transición que queda por organizar. El grupo de observadores no es una nueva misión ni una FPNUL más pequeña. Las futuras decisiones tendrán que demostrar cómo seguirá trabajando y qué otras funciones se beneficiarán o no de un mandato separado.

Foto: FPNUL contingent in At Tiri, 14 July 2009, Libnanews archive. No representa a observadores del ONUVT. © Libnanews.com.

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