Diagnóstico médico: Lo que la AI de Microsoft mide

Microsoft anuncia buenos resultados en los registros médicos. El protocolo, los datos seleccionados y la falta de resultados clínicos limitan su alcance.

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Microsoft presentó nuevos resultados para su sistema de diagnóstico MAI-DxO el 22 de octubre de 2026. En casos médicos complejos, la compañía anuncia 83% respuestas correctas, en comparación con 36% para médicos con recursos documentales. Estas puntuaciones provienen de un ejercicio de archivos, no de un juicio que demuestre una mejor atención al paciente.

Una investigación médica paso a paso

El dispositivo no recibe inmediatamente todos los elementos de la carpeta. Comienza con una breve descripción, pide información o reseñas, y luego revisa sus suposiciones. Varios roles virtuales enfrentan posibles diagnósticos y analizan la utilidad de las investigaciones.

El trabajo publicado el 22 de octubre incluye 304 casos complejos de publicaciones médicas. Microsoft también reporta un 80% de diagnósticos correctos en un conjunto de casos de emergencia, en comparación con un 47% para médicos participantes en la comparación. Estos dos conjuntos no miden exactamente la misma dificultad clínica.

Archivos seleccionados, no todos los pacientes de emergencia

La literatura pública del juego MMIC-IV-Ext-SDBench describe 488 registros de pacientes hospitalizados después de su transición a una emergencia. De ellos, 325 se utilizan para evaluaciones publicadas; Los 163 restantes están reservados para el desarrollo. Los médicos examinaron un subconjunto de 71 casos, que corrigió 13 diagnósticos de base.

Esta selección incluye situaciones con una queja identificable y un diagnóstico final. Por lo tanto, no representa a todos los que llegan a la sala de emergencias. Se excluyen las admisiones directas a la reanimación.

Otra limitación: los intercambios se simulan por escrito. Cuando el archivo no contiene una respuesta, el sistema responsable de proporcionar la información puede producir un resumen. Esto no es una medida realmente observada en el paciente.

Resultado clínico todavía por demostrar

Las estimaciones de costos se basan en los precios normalizados de los Estados Unidos. No reproducen las tarifas locales, la disponibilidad de exámenes o todos sus plazos. El protocolo evalúa la corrección del diagnóstico, pero no la seguridad del tratamiento o la evolución posterior del paciente.

Microsoft anuncia un estudio prospectivo con el Beth Israel Deaconess Medical Center en Boston, donde los pacientes interactuarán directamente con el sistema. Las evaluaciones serán comparadas con médicos independientes. El anuncio describe un próximo paso, sin aún entregar los resultados de este uso en situaciones reales.

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