¿El PIB libanés incluye la economía informal?

La economía informal y el PIB no son dos conjuntos completamente separados en el Líbano. Las cuentas 2024 de la Oficina Central de Estadística (CAS) incluyen ajustes para actividades informales o difíciles de registrar. Su orden de magnitud alcanza alrededor del 30% de la producción registrada. Sin embargo, el CAS afirma que el nivel de estas actividades sigue siendo incierto. Esta indicación corrige una idea común: lo que escapa a la observación administrativa directa no está necesariamente ausente de la riqueza medida producida. Sin embargo, no proporciona una estimación exacta del peso de la economía informal. El denominador citado, « producción registrada », debe ser retenido como está.

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La economía informal y el PIB no son dos conjuntos completamente separados en el Líbano. Las cuentas 2024 de la Oficina Central de Estadística (CAS) incluyen ajustes para actividades informales o difíciles de registrar. Su orden de magnitud alcanza alrededor del 30% de la producción registrada. Sin embargo, el CAS afirma que el nivel de estas actividades sigue siendo incierto.

Esta indicación corrige una idea común: lo que escapa a la observación administrativa directa no está necesariamente ausente de la riqueza medida producida. Sin embargo, no proporciona una estimación exacta del peso de la economía informal. El denominador citado, « producción registrada », debe ser retenido como está.

Economía informal y PIB: una corrección ya incluida

El recuadro sobre actividades informales y no registradas figura en el informe CAS sobre cuentas nacionales de 2024. Indicó que algunas actividades estaban en el sector no estructurado, mientras que otras eran difíciles de medir periódicamente o incluso de medir en absoluto. Los ajustes ya se incluyen en estimaciones oficiales para cubrir su valor.

Por lo tanto, el PIB de 30,5 millones de dólares publicado para 2024 no es simplemente una suma de declaraciones impositivas no corregidas. Añadiendo automáticamente un 30% a esta cifra para obtener un supuesto « PIB real » se arriesgaría a contar doblemente. La corrección mencionada ya pertenece al dispositivo de medición.

The CAS does not present this benchmark as the result of a complete census of informal enterprises. Ella lo formula como un orden de magnitud. El informe no da un desglose por rama, región, tamaño de empresa o medios de pago.

Por qué el 30% no significa el 30% del PIB

Una proporción siempre depende de su base. Treinta unidades agregadas a cien unidades registradas representan el 30% de la base inicial. Representan aproximadamente el 23,1% del total de 130 unidades. Este ejemplo puramente aritmético muestra por qué un porcentaje de corrección no se lee como parte del total corregido.

No se puede concluir que la versión informal representa el 23,1% del PIB libanés. La formulación de CAS abarca la producción registrada y las medidas del PIB valor añadido. El consumo intermedio, los métodos sectoriales y otros ajustes impiden que esta ilustración se transforme en una estimación nacional.

Indicación disponible Lectura correcta Conclusión no establecida Corrección de alrededor del 30% de la producción registrada Se tienen en cuenta las actividades difíciles de observar Cuentas oficiosas para exactamente el 30% del PIB Ajustes ya incluidos en las cuentas El PIB oficial supera la única medida grabada directamente Se debe añadir un 30% más al PIB publicado Nivel reconocido como incierto Queda un margen de estimación Un censo amplio estableció esta cantidad

El efectivo no es una definición estadística de carácter oficioso

Una empresa declarada puede aceptar pagos en efectivo. Un pago bancario por sí solo no prueba que se declare ninguna actividad o empleo en cuestión. Los medios de solución y el estado económico de una actividad responden a diferentes preguntas.

La dolarización tampoco proporciona una frontera confiable. Una venta pagada en dólares se puede registrar, mientras que un negocio de libros puede escapar de los registros administrativos. Por lo tanto, el recuadro CAS no mide el volumen de billetes en circulación o la parte de las transacciones fuera de los bancos.

Tampoco proporciona información sobre la legalidad de una empresa determinada. La informalidad, falta de registro, pago en efectivo y actividad delictiva no son sinónimos. El agruparlos en una sola figura eliminaría las distinciones esenciales para comprender los datos.

El empleo no estructurado sigue siendo otro indicador

Una proporción de puestos de trabajo oficiosos mide a personas o puestos de acuerdo con criterios relacionados con el empleo. Una parte de la producción mide un valor económico. Los empleos no tienen la misma productividad o tiempo de trabajo. Por lo tanto, una proporción de producción no puede sustituirse por una proporción de empleo.

Asimismo, el número de empresas no registradas no permite conocer directamente su contribución al PIB. Muchas pequeñas actividades pueden producir menos valor añadido que un pequeño número de grandes empresas. Es necesario conocer su producción y consumo intermedio, no sólo para contarlos.

Un límite que requiere datos más precisos

El alcance de la caja es claro: las cuentas nacionales tratan de incluir la producción que es difícil de observar, reconociendo al mismo tiempo la incertidumbre de su estimación. No determina cómo esta parte evolucionó entre 2024 y 2026. Tampoco es posible cuantificar los ingresos fiscales recuperables.

La labor futura requeriría un desglose de los ajustes, su metodología de actualización y estudios recientes. Esta información permitiría comprender mejor las actividades de que se trata sin transformar una corrección estadística aproximada en una medida exhaustiva de la economía oculta.

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