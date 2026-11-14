Transferencias de la diáspora: ¿qué riesgos para el libro?

Una disminución sostenida de las transferencias de la diáspora afectaría a las familias, el suministro de dólares y las reservas del Banco del Líbano. Los datos disponibles documentan una disminución en 2025, sin medir las recientes señales de otoño de 2026. Este análisis distingue la tasa nominal, la tasa real y el poder adquisitivo, vuelve al cese de la financiación en 2019 y detalla los medios de acción del BDL. También explica por qué la estabilidad de los tipos de cambio puede coexistir con un deterioro de la actividad y los ingresos.

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Una disminución a largo plazo de las transferencias de la diáspora debilitaría mucho más que el precio de la libra. Reduciría los ingresos familiares, el suministro de dólares y la capacidad del Banco del Líbano para reconstruir sus reservas. Sin embargo, las preocupaciones planteadas en el mercado todavía no permiten medir una disminución en el otoño de 2026. El precedente de 2019 ayuda a entender el riesgo, siempre que las remesas familiares se distingan del capital bancario y la estabilidad nominal del poder adquisitivo real.

Al 14 de noviembre de 2026, la cuestión debe ser planteada como un análisis de vulnerabilidad, no como el anuncio de una ruptura inminente. Las transferencias menos frecuentes o menos frecuentes son señales a documentar. Se convierten en una tendencia nacional sólo con datos comparables durante varios meses, cubriendo los diferentes canales y sus posibles movimientos.

Transferencias de la diáspora: lo que se establece

La serie A42 del Banco del Líbano, dedicada a los envíos de trabajadores, permite una comparación anual homogénea. Al agregar sus doce observaciones mensuales, las entradas alcanzaron $6.245 mil millones en 2025, pasando de $6.757 mil millones en 2024. La disminución calculada es de 7.57%, o aproximadamente 511 millones de dólares. Estas son entradas brutas en esta serie, no el equilibrio después de los envíos al extranjero.

Consignaciones de trabajadores, serie BDL A42 2024 2025 Inscripciones anuales, suma de observaciones mensuales 6.757 millones de dólares 6.245 millones de dólares Cálculo de la tendencia anual Base para comparación -7,57%

Esta disminución se refiere a 2025. La última observación de la serie consultada es Diciembre 2025. Por lo tanto, no sólo confirma una aceleración reciente de la disminución. El diagnóstico de noviembre de 2026 sigue siendo distinto de esta comparación histórica.

El perímetro es tan importante como el número. Las transacciones registradas por las empresas de transferencia no representan automáticamente todos los envíos de la diáspora. Un cambio de proveedor o canal puede reducir una serie sin reducir los recursos recibidos por los hogares en la misma proporción. También es difícil medir la cantidad de dinero proporcionado en un viaje y algunas operaciones en el extranjero.

Una cantidad anual no proporciona información sobre la frecuencia de los pagos. Para comprobar si los expatriados espaciarían sus envíos, sería necesario conocer el número de transacciones, su cantidad promedio y su evolución por país de origen. Estas dimensiones no pueden inferirse de un testimonio aislado o del total recibido.

Un dólar recibido no entra automáticamente en el BDL

El primer efecto de una transferencia es privado. Una familia recibe recursos que puede consumir, conservar o asignar a una deuda. Si intercambia sus dólares por libros, alimenta directamente el suministro de divisas. Si paga su alquiler en dólares, la moneda circula entre los residentes. Si compra un producto importado, una parte se puede utilizar para el pago de un proveedor externo.

Estas rutas explican por qué un dólar transferido no corresponde necesariamente a un dólar de reservas adicionales. Para aumentar sus activos, el BDL debe adquirir divisas o recibir otros recursos externos. En sus reservas no se incluye una cantidad retenida en una cartera privada.

Por lo tanto, puede lograrse una disminución sostenida de los envíos por varios canales. Las casas venden menos dólares a los taxistas. Los comerciantes recaudan menos ingresos. Los importadores encuentran menos moneda en el circuito privado. El banco central puede encontrar más difícil comprar dólares sin poner presión sobre sus precios.

Sin embargo, la transmisión no es mecánica. Los ingresos, las exportaciones u otra financiación del turismo pueden compensar algunas de las deficiencias. Por el contrario, un choque simultáneo sobre el turismo y las transferencias amplifica la limitación. La caída del consumo también puede reducir las importaciones al precio de una desaceleración económica.

La paridad nominal y la tasa real no dicen lo mismo

La paridad nominal es el número de libros intercambiados por un dólar. Un precio estable alrededor de 89 500 puede facilitar contratos y pagos. No garantiza el precio ni el nivel de estabilidad de vida.

El tipo de cambio real corrige el precio nominal de los precios relativos entre las economías. Si los precios libaneses suben más rápido que los de los asociados, con precios nominales sin cambios, los bienes y servicios libaneses se vuelven relativamente más costosos. Es un verdadero aprecio. La tasa efectiva real reúne varias relaciones bilaterales, ponderadas según el comercio. No designa otro curso para comprar dólares.

« La paridad real » por lo tanto no debe confundirse con una tasa de equilibrio asumida. La determinación de un precio sostenible exigiría, entre otras cosas, una evaluación de la productividad, el comercio, la financiación y los compromisos externos. Un aumento del índice de precios no es suficiente para anunciar que el dólar debe valer una cantidad específica.

El poder adquisitivo de las transferencias sigue siendo un tercer problema. Un hogar puede recibir exactamente la misma cantidad en dólares y comprar menos propiedades en el Líbano. Su pérdida real no demuestra que la transferencia nominal haya disminuido. Por el contrario, una disminución de la cantidad recibida reduce su presupuesto incluso cuando los precios y precios permanecen inalterados.

Si ambos movimientos se combinan, el hogar está bajo doble presión: menos dólares recibidos y menos posibles compras con cada dólar. El problema es entonces visible en los gastos alimentarios, escolares o médicos antes de aparecer en el cuadro de una oficina de divisas.

2019: parar la financiación, no solo ayuda familiar

El precedente libanés no llama hasta la fecha todas las dificultades de octubre de 2019. Desde 2018, el FMI ha visto la inversión de depósitos no residentes y otras entradas. La pérdida de confianza y las subsiguientes salidas de capital agravaron la escasez de liquidez. La exposición del Banco al BDL hizo imposible pagar normalmente los depósitos de divisas. El incumplimiento soberano de marzo de 2020 agravó entonces una crisis que ya había comenzado.

Antes de la ruptura, el sistema dependía de la renovación de los fondos atraídos especialmente por la elevada remuneración. Un depósito era una deuda para su titular, no un ingreso nacional. Los fondos pueden utilizarse para financiar el Estado o las operaciones del banco central, mientras que los depositantes siguen pagando.

Cuando las nuevas contribuciones ya no son suficientes para cubrir necesidades y productos, esta asamblea encuentra una limitación de pago. El interés prometido no trae los dólares necesarios para honrarlos. El aumento de la remuneración puede retrasar algunos retiros, pero aumenta las obligaciones futuras si los activos financiados no generan los ingresos correspondientes.

La congelación del banco cambió entonces la naturaleza misma del dinero disponible. Un saldo del dólar en una cuenta antigua ya no ofrece las mismas oportunidades que un dólar libremente transferible. Restricciones y conversiones aplazaron pérdidas a los solicitantes. La disminución de la moneda ha alcanzado ingresos en libras.

Por consiguiente, la analogía pertinente se refiere a la dependencia de los insumos externos y la confianza. No se puede decir que cualquier reducción de las transferencias familiares tendría lugar automáticamente en 2019. Hoy en día, una parte mucho mayor de las transacciones se basan en dólares directamente utilizables, fuera del crédito bancario tradicional. El shock puede afectar primero los ingresos y la actividad en lugar de tomar la forma de una nueva prisa en los mismos depósitos.

Las reservas pueden deteriorarse antes del precio

Para el banco central, la escasez de divisas puede significar primero menos compras. Las reservas entonces dejan de crecer sin el BDL vendiendo necesariamente más dólares para defender el libro. Si sus desembolsos continúan y exceden los ingresos, los activos disponibles disminuyen.

El último balance a finales de octubre, tomado de una nota económica bancaria del 4 de noviembre, sitúa los activos de reserva de divisas en torno a $11.47 mil millones. Indica una disminución de unos 430 millones desde principios de 2026, a pesar de un pequeño aumento en la segunda mitad de octubre. Este balance no mide solo los efectos de las transferencias de la diáspora.

El Banco Mundial ya estaba describiendo una disponibilidad más estrecha de monedas en octubre. Observó una disminución de las reservas de 458 millones de dólares entre mediados de febrero y mediados de agosto de 2026, mientras que la restricción de la liquidez en los libros apoyaba el intercambio. Estas fechas y perímetros deben permanecer unidos a las cifras: no es un registro de efectivo diario.

Las reservas brutas tampoco constituyen una riqueza neta libre de ninguna obligación. Debe hacerse una distinción entre activos líquidos, inversiones, pasivos monetarios y recursos que puedan movilizarse verdaderamente. Un cambio de valoración puede cambiar un inventario de contabilidad sin corresponder a una entrada o salida de dólares.

El oro requiere la misma precaución. Un aumento de su valor mejora el valor de un activo; no proporciona automáticamente la moneda necesaria para los pagos corrientes. Añadiendo sin distinción oro y efectivo daría una imagen engañosa de la capacidad de respuesta inmediata.

Sería igualmente engañoso dividir el stock mostrado por una reciente caída de transferencias para anunciar una fecha de agotamiento. No todos los envíos pasan por el BDL, no todos los desembolsos defienden el intercambio y otros flujos evolucionan. Tal pronóstico requeriría un escenario real de flujo de efectivo, no una regla de tres.

Lo que BDL puede amortizar, y lo que no puede crear

La primera respuesta es evitar la creación de libros añadiendo una demanda de dólares a la falta de moneda. La financiación monetaria del gasto público puede aumentar esta presión. Por lo tanto, la coordinación presupuestaria cuenta tanto como las operaciones cambiarias, especialmente cuando los ingresos fiscales disminuyen.

La recaudación de impuestos en libros y la retención de saldos públicos en el banco central se retira de la liquidez del mercado. Por otro lado, sus gastos están de vuelta en circulación. El BDL debe tener en cuenta estos movimientos al evaluar la demanda de divisas, sin confundir un efecto de flujo de efectivo estacional con una mejora duradera.

También puede vender dólares para absorber un shock temporal. Esta intervención intercambia un recurso limitado para el tiempo. No reemplaza los ingresos externos a largo plazo. La cuestión clave es la duración del choque y el costo de defender el curso.

La liquidez excesivamente endurecedora implica otra factura. Los pagos se vuelven más difíciles, la financiación y la actividad de inventarios más costosos pueden disminuir. Una moneda nominalmente estable obtenida al deshidratar todas las transacciones no es suficiente para proteger la economía.

La transparencia sería un instrumento complementario: publicar regularmente compras y ventas de divisas, activos líquidos, sus variaciones de valoración y obligaciones de pago. Los datos consistentes distinguen una tensión transitoria de un desequilibrio persistente. También reducen el espacio que queda a los rumores.

Por último, la reconstrucción de la confianza requiere un tratamiento creíble de las pérdidas bancarias y los derechos de los depositantes. En su comunicado de 18 de septiembre de 2026, el FMI pidió que los reembolsos siguieran siendo compatibles con la viabilidad bancaria y la sostenibilidad pública. Prometiendo más sin recursos identificados movería el problema en lugar de resolverlo.

Sólo el banco central no puede crear exportaciones, restaurar el turismo o garantizar los ingresos de los expatriados. La financiación externa sostenible y el retorno de un sistema bancario viable ampliarían sus márgenes. Reciclar costosos compromisos para atraer temporalmente dólares, por el contrario, restauraría la vulnerabilidad familiar.

La presión se transmite a toda la economía

En el caso de los hogares beneficiarios, el ajuste comienza con los gastos de ejecución. Pero cuando las transferencias financian necesidades básicas, el margen se reduce rápidamente. Una familia puede aplazar la reparación, reducir las compras o solicitar a los familiares. Estas decisiones afectan los ingresos de otros residentes.

Luego se reducen los intercambios y los servicios. Reducen sus órdenes, horas de trabajo o inversiones. Las empresas que venden a hogares con ayuda externa son particularmente vulnerables. El efecto se extiende incluso a los empleados que no reciben ninguna transferencia.

La disminución de las compras puede reducir las importaciones y la necesidad de dólares. Esta reducción no es necesariamente un éxito productivo: puede resultar del empobrecimiento. Una reducción del déficit externo resultante de la cesación de la atención, el equipo o los insumos no se prepara automáticamente para el crecimiento futuro.

También participan las finanzas públicas. Menos consumo e importaciones pueden reducir los ingresos fiscales, mientras que las necesidades sociales aumentan. Si el Estado responde con una cuestión monetaria sin recursos correspondientes, la dificultad fiscal se suma a la presión sobre el tipo de cambio.

Una depreciación nominal añadiría una redistribución. Los ingresos fijos en libros perderían valor contra los precios del dólar. Los insumos importados costarían más en moneda nacional. Las empresas exportadoras podrían beneficiarse de algunos costos locales más bajos, pero sólo si estos costos no se indexan inmediatamente y pueden producirse.

No todos los precios del dólar subirían automáticamente. Una demanda debilitada puede reducir los márgenes o alquileres; los productos importados siguen siendo sensibles a los precios y la financiación internacionales. La dolarización protege ciertas unidades de cuenta, no los ingresos de todos los actores.

Indicadores para identificar un cambio

El primer cheque debe cubrir las transferencias mismas: períodos comparables, entradas brutas y netas, número de transacciones, cantidad promedio, país de salida y canales utilizados. Una comparación con el mismo mes del año anterior limita los errores relacionados con vacaciones y vacaciones.

La segunda se refiere a todas las monedas: turismo, exportaciones, importaciones, financiación y movimientos de capital. Las transferencias actuales ya forman parte de la cuenta actual. No deben agregarse una segunda vez como financiación para el déficit que queda después de que se tengan en cuenta.

La tercera se refiere a la respuesta monetaria: compras de divisas, desembolsos, liquidez en libros y activos de reserva disponibles. La combinación de transferencias sostenibles inferiores, altas necesidades externas y reservas declinantes sería más importante que un solo indicador aislado. Los datos siguientes deben indicar si las preocupaciones expresadas reflejan un cambio en el canal, una desaceleración estacional o una contracción continua en los recursos recibidos.

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