Drones voló sobre Beirut, sus suburbios del sur y Metn el 4 de noviembre de 2026, según informes de la prensa libanesa y el NNA. Estas incursiones socavan la soberanía del Líbano y contradicen los compromisos del marco firmado en junio. El número de aeronaves, sus modelos y sus armas siguen sin confirmarse. Un examen de los hechos, la posición de las Naciones Unidas y las limitaciones de una comparación con las huelgas del 8 de abril.

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Los drones israelíes volvieron a sobrevolar Beirut el miércoles 4 de noviembre de 2026, según informes publicados por Arab News. También se informó de vuelos en los suburbios del sur. The National Information Agency reported a persistent low-altitude presence in the Metn. Estas incursiones israelíes constituyen una violación de la soberanía libanesa. También contradicen el compromiso de respetar esta soberanía consagrada en el acuerdo marco firmado en junio. Por otra parte, el número exacto de aeronaves, sus modelos y sus armas no están establecidos por las fuentes disponibles.

El cielo de la capital no puede convertirse en una zona de actividad militar extranjera considerada normal por la repetición. Para el Líbano, el desafío es el control de su espacio aéreo y la seguridad de sus habitantes. Queda completo si la aeronave observada realiza una misión de vigilancia u otra operación.

Informes de los suburbios del sur al Metn

El día del 4 de noviembre se documenta por varias votaciones. Líbano ON publica en11:21 a.m. un informe sobre los suburbios del sur, entonces1258 horas otra relativa a Beirut y sus suburbios del sur. Estas horas son las de la publicación de la información, y no permiten establecer el inicio de los vuelos.

En suenvío para continuar los sobrevuelosEl NNA describe drones volando a baja altitud sobre Beirut a Metn. En su informe de 4 de noviembreArab News, corresponsal Najia Houssariasigna explícitamente sobrevuelos a los drones militares israelíes y menciona Beirut y Baabda. Los boletines cortos NNA y Líbano ON citados aquí utilizan el término « drones » sin especificar su nacionalidad.

Los boletines consultados no establecen un total de aeronaves presentes simultáneamente, una duración continua de 12 horas o alturas numéricas. At the time of writing, no specific communiqué of the Lebanese Armed Forces or FPNUL providing these details for the overflights of Beirut on 4 November was found. This limit does not call into question published alerts; Les impide añadir características que no dan.

Una violación de soberanía ya calificada por la ONU

La calificación de estas incursiones no depende de la identificación comercial del drone. En sus/2023/522, párrafo 86El Secretario General de las Naciones Unidas declara explícitamente que los sobrevuelos del Líbano por aviones y aeronaves no tripulados israelíes violan la resolución 1701 y la soberanía libanesa. También observa la angustia de la población y pide su cesación.

Este informe de 2023 establece en principio una posición de las Naciones Unidas, no una reacción de las Naciones Unidas al acontecimiento del 4 de noviembre de 2026. La distinción cuenta. Sin embargo, la base es clara: la naturaleza repetida de un sobrevuelo militar no le da ninguna normalidad jurídica. La ausencia de una huelga anunciada en un boletín no transforma aún más una intrusión en una operación autorizada.

Desde Beirut, esta repetición revela sobre todo la distancia entre la soberanía reconocida en el Líbano en los textos y la soberanía que el país puede ejercer eficazmente. Los habitantes están sometidos a una presencia militar extranjera por encima de sus barrios, mientras que en las negociaciones el Estado debe demostrar su control exclusivo de la seguridad.

El acuerdo marco de junio probado

Eltrilateral framework signed in Washington on 26 June 2026situar la soberanía y la seguridad de ambos países entre sus objetivos. El tema 6 reafirma la responsabilidad exclusiva de las fuerzas libanesas en materia de seguridad y defensa del Líbano. El párrafo 8 se refiere a un país seguro y reconstruido bajo la plena soberanía del Estado.

Los sobrevuelos militares israelíes contradicen estos compromisos. Desde el punto de vista libanés, socavan la esencia misma del acuerdo: prometer el restablecimiento de la autoridad del Estado al actuar unilateralmente en sus cielos mantiene la soberanía condicional.

Sin embargo, el texto contiene una reserva que debe leerse exactamente. El párrafo 7 preserva el derecho de legítima defensa de ambos países, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional aplicable. El párrafo 5 también establece la justificación israelí de sus operaciones en relación con los grupos armados, principalmente Hezbollah. Estas disposiciones no constituyen una autorización general y permanente para sobrevolar Beirut. La mera invocación de la seguridad no demuestra que cada operación respete la ley.

El marco publicado no contiene una cláusula autónoma formulada como prohibición explícita de cualquier sobrevuelo. La contradicción se relaciona con los compromisos de soberanía, a los que se añade la caracterización por las Naciones Unidas de violaciones del aire en virtud de la resolución 1701. Elministerio de Relaciones Exteriores de Francia recordó el 27 de junioque el acuerdo debe allanar el camino para la plena recuperación de la soberanía libanesa, el monopolio estatal de las armas y la retirada israelí.

No se confirman los modelos y cargas

Las identificaciones avanzadas de Eitan, también conocidas como Heron TP, y Hermes 450 no son confirmadas para este día por los envíos consultados. La cifra de cinco aeronaves también debe permanecer inestable. Sin imágenes autenticadas y datadas o registros independientes suficientemente precisos, anunciando un modelo, una altitud por metro o un arma completa daría una certeza técnica de que los elementos disponibles no permiten.

Los fabricantes describen elHeron TPyHermes 450como plataformas capaces de transportar cargas diferentes. Estos pueden incluir sensores y equipos de inteligencia. Por consiguiente, la carga útil no es suficiente para establecer la presencia de municiones. La capacidad de un fabricante general tampoco prueba la misión de un avión observado en un día determinado.

La memoria del 8 de abril no predice el futuro

El acercamiento con el 8 de abril de 2026 se refiere a un día de huelgas masivas cuya gravedad está documentada. El Secretario General de las Naciones Unidas tuvo entoncescondenó los ataques israelíes en todo el Líbanoque han matado y herido a cientos de civiles, incluidos niños. Este precedente explica el alcance de una nueva presencia aérea para una población ya probada.

No se puede inferir de los únicos vuelos notificados el 4 de noviembre que un ataque específico sería decidido o inminente. No se estableció ningún recuento verificado de drones presentes el 8 de abril en las fuentes examinadas para este artículo. Por lo tanto, la comparación debe seguir siendo la de un contexto y memoria de la violencia, sin convertirse en un pronóstico militar.

Para el Líbano, la demanda de protección del cielo y de los civiles no necesita un escenario alarmista para ser fundado. Los sobrevuelos documentados son suficientes para plantear la cuestión del cumplimiento de los compromisos internacionales: la soberanía prometida también debe traducirse sobre Beirut.

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