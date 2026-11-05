Turquía: Al menos ocho muertes en ataques armados

Al menos ocho personas murieron el 5 de noviembre en ataques armados en la provincia turca de Afyonkarahisar. El incendio afectó a varios lugares del distrito. La prefectura también reporta un daño grave y anuncia una investigación bajo la coordinación de la Fiscalía Pública. La investigación continúa encontrando al autor. Aún no se han establecido los motivos y posibles vínculos entre las víctimas y sus agresores. El registro de las víctimas sigue siendo provisional.

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Al menos ocho personas murieron el jueves 5 de noviembre en ataques armados en la provincia de Afyonkarahisar en el oeste de Turquía. The prefecture also reported a serious injury. Las fuerzas de seguridad están buscando al perpetrador.

The attacks have affected several locations in the district of İhsaniye. Según una agencia de noticias turca, tres personas fueron encontradas muertas cerca del pueblo de Ayazini y otras tres en la zona de Kıyır. Two women discovered injured in Yukarıtandır then died in hospital.

An investigation into armed attacks in Turkey

La prefectura anunció la apertura de una investigación bajo la coordinación del Ministerio Público de Afyonkarahisar. En su comunicado de prensa el jueves por la noche, confirmó ocho muertos y uno gravemente herido. Este balance sigue siendo provisional.

The authorities indicate that the State services are working together to establish the circumstances of the attacks. The motive and possible links between the victims and their attackers were not clarified.

La prefectura no anunció ningún arresto en esta declaración. Continúan las investigaciones en la provincia.

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